Dip Şarkı Sözleri
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Uzun zamandır her yanım yangın
Soğuklarında, denizlere dönemiyor zaten
Derdin karanlıkta
***
Belki hiç duymadın, belki de takmadın
Bilmem, bilmem
Konuşmalar faydasız
Sanki susmadın mı anlamsız
Üzmem, kendimi üzmem
***
Peki sende mi en dibe daldın
En son bende uyandın
Artık o, düşlerinden
***
Sende mi en dibe daldın
En son bende uyandın
Artık o, düşlerinden
***
Sonunda bur'dayız, yapayalnız
Kendi başımıza
Çok iyiseydek, hiç olmadık
Aynı şeyi bulduk karşımızda
***
Peki sende mi en dibe daldın
En son bende uyandın
Artık o, düşlerinden
***
Sende mi en dibe daldın
En son bende uyandın
Artık o, düşlerinden
***
Sende mi en dibe daldın
En son bende uyandın
Artık o, düşlerinden
***
Şimdi sende mi en dibe daldın
En son bende uyandın
Artık o, düşlerinden