Uzun zamandır her yanım yangın Soğuklarında, denizlere dönemiyor zaten Derdin karanlıkta *** Belki hiç duymadın, belki de takmadın Bilmem, bilmem Konuşmalar faydasız Sanki susmadın mı anlamsız Üzmem, kendimi üzmem *** Peki sende mi en dibe daldın En son bende uyandın Artık o, düşlerinden *** Sende mi en dibe daldın En son bende uyandın Artık o, düşlerinden *** Sonunda bur'dayız, yapayalnız Kendi başımıza Çok iyiseydek, hiç olmadık Aynı şeyi bulduk karşımızda *** Peki sende mi en dibe daldın En son bende uyandın Artık o, düşlerinden *** Sende mi en dibe daldın En son bende uyandın Artık o, düşlerinden *** Sende mi en dibe daldın En son bende uyandın Artık o, düşlerinden *** Şimdi sende mi en dibe daldın En son bende uyandın Artık o, düşlerinden