Geçme Artık Sokağımdan Şarkı Sözleri
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Madrigal
Geçme Artık Sokağımdan
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Umudu olmadıktan sonra ne fark eder?
Dün gibi ilerlemez
Sever gibi yapmasından daha çok ne üzer?
Gün gelir, ömür geçmez
***
"Unut gitsin", dedi
Hem beni hem o günleri
Geçme artık sokağımdan
***
Yokluğun rehin alır
Alışmak istemişsem bile yüküm ağır
Ne kışım yaza varır
Ne renksiz duvarlarım yine sana boyanır
***
Hiç razı olmamışlar gibi mesafeler
Aklımda fikrimde sen
Sanki terk etmişler beni düşünceler
Kolay değil, bir görsen
***
"Unut gitsin", dedi
Hem beni hem de geçmişi
Çıkma vakti hayatımdan
***
Yokluğun rehin alır
Alışmak istemişsem bile yüküm ağır
Ne kışım yaza varır
Ne renksiz duvarlarım yine sana boyanır
***
Yokluğun (yokluğun) rehin alır (rehin alır)
Alışmak istemişsem bile yüküm ağır
Ne kışım (ne kışım) yaza varır (yaza varır)
Ne renksiz duvarlarım...