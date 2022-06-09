Umudu olmadıktan sonra ne fark eder? Dün gibi ilerlemez Sever gibi yapmasından daha çok ne üzer? Gün gelir, ömür geçmez *** "Unut gitsin", dedi Hem beni hem o günleri Geçme artık sokağımdan *** Yokluğun rehin alır Alışmak istemişsem bile yüküm ağır Ne kışım yaza varır Ne renksiz duvarlarım yine sana boyanır *** Hiç razı olmamışlar gibi mesafeler Aklımda fikrimde sen Sanki terk etmişler beni düşünceler Kolay değil, bir görsen *** "Unut gitsin", dedi Hem beni hem de geçmişi Çıkma vakti hayatımdan *** Yokluğun rehin alır Alışmak istemişsem bile yüküm ağır Ne kışım yaza varır Ne renksiz duvarlarım yine sana boyanır *** Yokluğun (yokluğun) rehin alır (rehin alır) Alışmak istemişsem bile yüküm ağır Ne kışım (ne kışım) yaza varır (yaza varır) Ne renksiz duvarlarım...