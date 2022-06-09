Kelebekler Şarkı Sözleri
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Tek kurtuluş yolu gün batımına doğru
Yok elinden tutan, yardımına koşan
Kendinden başka kimseyi düşünmeyen insanlardan
Kurtulsak yeter. nere ne fark eder
***
Ömrü kısa renkli kelebekler gibi ateşe uçarız belki
Yoksun bir umut, bizim olacak.
Eğer bir gün geri dönmek istersen, çok uzaklara gidememişsen olur
***
Ama ben aniden
Kaybolurum, kendimi unuturum
Ama alışırım, yine de karışırım
Yokluğuna, boşluğuna
Umutsuz bir melodrama
***
Kaybolurum, kendimi unuturum
Ama alışırım, yine de karışırım
Yokluğuna, boşluğuna
Umutsuz bir melodrama
***
Gökyüzü nasıl güzel, uçarken görecekler bizi
Bizi sarıp sarıp sarıp sarıp sarıp, rüzgara verecekler ikimizi
***
Bu sabahların ardından, eşsiz bir düşüş bize kalan
Eğer o gün beni istememişsen, bunu çok sonra görebilmişsen olur
***
Ama ben aniden
Kaybolurum, kendimi unuturum
Ama alışırım, yine de karışırım
Yokluğuna, boşluğuna
Umutsuz bir melodrama
***
Kaybolurum, kendimi unuturum
Ama alışırım, yine de karışırım
Eğer bir gün geri dönmek istersen, çok uzaklara gidememişsen olur
Eğer o gün beni istememişsen, bunu çok sonra görebilmişsen olur