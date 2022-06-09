Tek kurtuluş yolu gün batımına doğru Yok elinden tutan, yardımına koşan Kendinden başka kimseyi düşünmeyen insanlardan Kurtulsak yeter. nere ne fark eder *** Ömrü kısa renkli kelebekler gibi ateşe uçarız belki Yoksun bir umut, bizim olacak. Eğer bir gün geri dönmek istersen, çok uzaklara gidememişsen olur *** Ama ben aniden Kaybolurum, kendimi unuturum Ama alışırım, yine de karışırım Yokluğuna, boşluğuna Umutsuz bir melodrama *** Kaybolurum, kendimi unuturum Ama alışırım, yine de karışırım Yokluğuna, boşluğuna Umutsuz bir melodrama *** Gökyüzü nasıl güzel, uçarken görecekler bizi Bizi sarıp sarıp sarıp sarıp sarıp, rüzgara verecekler ikimizi *** Bu sabahların ardından, eşsiz bir düşüş bize kalan Eğer o gün beni istememişsen, bunu çok sonra görebilmişsen olur *** Ama ben aniden Kaybolurum, kendimi unuturum Ama alışırım, yine de karışırım Yokluğuna, boşluğuna Umutsuz bir melodrama *** Kaybolurum, kendimi unuturum Ama alışırım, yine de karışırım Eğer bir gün geri dönmek istersen, çok uzaklara gidememişsen olur Eğer o gün beni istememişsen, bunu çok sonra görebilmişsen olur