Ne Zamandır Sendeyim Şarkı Sözleri
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Madrigal
Ne Zamandır Sendeyim
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Sağım solum çıkmaz sokak
Baharlar çok uzak bana
Ne çok haklıydın, dünde saklıydın
Yarınlarım yalan
Sordum seni hep yağmura, yıldızlara, aya
Gezdim tozdum, belki uyarsın diye durgun dalgalara
***
Ceza gibi
Histerili ruh hâlim
Bu son değil
Ne zamandır sendeyim
***
Aşmış boyum, derdi tozu
Geçmişim kendimden
Ne rüyalarda, başka kollarda
Geldim üstesinden
***
Ceza gibi
Histerili ruh hâlim
Bu son değil
Ne zamandır sendeyim
***
Kopamıyo'san, atamıyo'san
Üstünü çizemiyo'san karala
Kopamıyo'san, atamıyo'san
Üstünü çizemiyo'san karala
Kopamıyo'san, atamıyo'san
Üstünü çizemiyo'san karala
Kopamıyo'san, atamıyo'san
Üstünü çizemiyo'san
***
Ceza gibi
Histerili ruh hâlim
Bu son değil
Ne zamandır sendeyim
***
Ceza gibi
Histerili ruh hâlim
Bu son değil
Ne zamandır sendeyim