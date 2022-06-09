Sağım solum çıkmaz sokak Baharlar çok uzak bana Ne çok haklıydın, dünde saklıydın Yarınlarım yalan Sordum seni hep yağmura, yıldızlara, aya Gezdim tozdum, belki uyarsın diye durgun dalgalara *** Ceza gibi Histerili ruh hâlim Bu son değil Ne zamandır sendeyim *** Aşmış boyum, derdi tozu Geçmişim kendimden Ne rüyalarda, başka kollarda Geldim üstesinden *** Ceza gibi Histerili ruh hâlim Bu son değil Ne zamandır sendeyim *** Kopamıyo'san, atamıyo'san Üstünü çizemiyo'san karala Kopamıyo'san, atamıyo'san Üstünü çizemiyo'san karala Kopamıyo'san, atamıyo'san Üstünü çizemiyo'san karala Kopamıyo'san, atamıyo'san Üstünü çizemiyo'san *** Ceza gibi Histerili ruh hâlim Bu son değil Ne zamandır sendeyim *** Ceza gibi Histerili ruh hâlim Bu son değil Ne zamandır sendeyim