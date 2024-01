Mads Christian

Jeg vil ik' vide hvordan du har det Og om din fyr han gør dig lykkelig Jeg ved ik om jeg kan klare at høre det (mm) *** Jeg knuste dit hjerte før du knuste mit Så kender man mig nok igen Men sjovt du fandt sammen med ham jeg ikke skulle bekymre mig om For han var jo bare en ven *** Men der er 1 ting jeg må vide *** Kommer i de samme steder som vi 2 gjorde? Sig mig har du taget ham med hjem til din far og mor? Og jeg ved ik' helt hvorfor Men det ramte mig At han lever i de drømme, du havde sammen med mig *** Jeg vil ik' vide hvor i 2 bor henne Er det' det samme sted på Vesterbro? Som jeg betalte forskud for med den perfekte altan Som vi glædede os til at bruge *** Vi sku' holde movienights, datenights Under stjernerne i København Minder du skulle smile af, grine af Når du var dement og ik' ku huske mit navn *** Men der er 1 ting jeg må vide *** Kommer i de samme steder som vi 2 gjorde? Sig mig har du taget ham med hjem til din far og mor? Og jeg ved ik' helt hvorfor Men det ramte mig At han lever i de drømme, du havde sammen med mig *** Selvom du ik' er min, er jeg altid lidt din Smiler bare, siger jeg har det fint Skal bare have en time med en pige og en vin Som aldrig bliver så god som dig (Som aldrig bliver god som diiiiiig) *** Kommer i de samme steder som vi 2 gjorde? Sig mig har du taget ham med hjem til din far og mor? Og jeg ved ik' helt hvorfor Men det ramte mig At han lever i de drømme, du havde sammen med mig *** Ah Ah Ah At han lever i de drømme, du havde sammen med mig Ah Ah Ah At han lever i de drømme, du havde sammen med mig *** Sammen med mig yea-yeah