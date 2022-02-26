Nasıl Duram Maraşta Şarkı Sözleri
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Mahmut Tuncer
Nasıl Duram Maraşta
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Döner ağlarım, kara bağlarım, gezer ağlarım ben Maraş'ta
Yari bulamam, ele soramam, nasıl durayım ben Maraş'ta
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Halimi gören ağladı, yaramı saran olmadı
Yar bu diyardan gideli kalmadı Maraş'ın tadı
***
Döner ağlarım, kara bağlarım, gezer ağlarım ben Maraş'ta
Yari bulamam, ele soramam, nasıl durayım ben Maraş'ta
***
Yokluğu gider zoruma, yarsız dünya haram bana (haram oldu Maraş bana)
Tabip gelse de ne çare, benim yaram yardan yana
***
Döner ağlarım, kara bağlarım, gezer ağlarım ben Maraş'ta
Yari bulamam, ele soramam, nasıl durayım ben Maraş'ta