Ses Verin Sesime Dağlar Şarkı Sözleri
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Mahmut Tuncer
Ses Verin Sesime Dağlar
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Ses verin sesime dağlar, benim kuzum orada mıdır
Hiç haberin alamadım, yoksa başı darda mıdır
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Dağlar dağlar uzun dağlar, yüreğimde sızım dağlar
Kurdu kuşu sen sakladın, nerede benim kuzum dağlar
***
Ataş düştü yakar yavrum, bir gül gibi kokar yavrum
Yüzün gözümün önünde, yaş içime akar yavrum
***
Dağlar dağlar uzun dağlar, yüreğimde sızım dağlar
Kurdu kuşu sen sakladın, nerede benim kuzum dağlar