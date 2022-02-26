Mahmut Tuncer

Kalbimde bin bir acı, sendin başımın tacı Madem ki gidiyorsun, güle güle yabancı *** Ettiğin yanına kalmaz, seven insan unutmaz Güvenme güzelliğine, bu dünya sana da kalmaz *** Seni gördüğüm güne bin defa lanet olsun Seni sevdiği için kalbime yazıklar olsun *** Ettiğin yanına kalmaz, seven insan unutmaz Güvenme güzelliğine, bu dünya kimseye kalmaz