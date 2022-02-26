Yabancı Şarkı Sözleri
Mahmut Tuncer Yabancı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mahmut Tuncer Yabancı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yabancı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Kalbimde bin bir acı, sendin başımın tacı
Madem ki gidiyorsun, güle güle yabancı
***
Ettiğin yanına kalmaz, seven insan unutmaz
Güvenme güzelliğine, bu dünya sana da kalmaz
***
Seni gördüğüm güne bin defa lanet olsun
Seni sevdiği için kalbime yazıklar olsun
***
Ettiğin yanına kalmaz, seven insan unutmaz
Güvenme güzelliğine, bu dünya kimseye kalmaz