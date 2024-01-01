Sevdim Seni Şarkı Sözleri
Mahmut Tuncer Sevdim Seni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mahmut Tuncer Sevdim Seni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevdim Seni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mahmut Tuncer
Sevdim Seni
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Alman frans ingiliz lo nedir ortak diliniz
İskuzmiden anlamam lo ben bilmem ne dediniz
Alman frans ingiliz lo nedir ortak diliniz
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İskuzmiden anlamam lo ben bilmem ne dediniz
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I am sorry ne sorry güzelim siye ne olii
Dü dü düttüri herkes malı götüri
Dü dü düttüri millet malı götüri
I am de sorry ne sorry güzelim siye ne olii
Dü dü düttüri herkes malı götüri
Dü dü düttüri herkes malı götüri
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Yugo, isveç, ′amarikan’, lo
Başında fötr şapka
Altında bir pantolon, lo
Arkada levi′s marka
Yugo, isveç, ‘amarikan’, lo
Başında fötr şapka
Altında bir pantolon, lo
Arkada levi′s marka
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I am sorry ne sorry güzelim siye ne olii
Dü dü düttüri herkes malı götüri
Dü dü düttüri millet malı götüri
I am de sorry ne sorry güzelim siye ne olii
Dü dü düttüri herkes malı götüri
Dü dü düttüri herkes malı götüri
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Sterlin, mark, dolar
Inşallah bir gün solar
Gene düşmüş bu lira, lo
Hele verin bir bira
Sterlin, mark, dolar
Inşallah bir gün solar
Gene düşmüş bu lira, lo
Hele verin bir bira
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I am sorry ne sorry güzelim siye ne olii
Dü dü düttüri herkes malı götüri
Dü dü düttüri millet malı götüri
I am de sorry ne sorry güzelim siye ne olii
Dü dü düttüri herkes malı götüri
Dü dü düttüri herkes malı götüri
I am de sorry ne sorry güzelim siye ne olii
Dü dü düttüri herkes malı götüri
Dü dü düttüri millet malı götüri
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