Mahmut Tuncer

Biri Var Tutmuyor ellerim tutmuyor dizim Dünya mı karanlık görmüyor gözüm Ağlıyor içerim gülmüyor yüzüm Biri var biri var Beni böyle ağlatan biri var Biri var biri var Beklediğimde dönmeyen biri var Biri var biri var Beni böyle ağlatan biri var Biri var biri var Beni böyle süründüren biri var *** Her gün ağlatıyor hiç güldürmedi Sevmiştim birini kıymet bilmedi Yalvardım yakardım bana dönmedi Biri var biri var Beni yaşarken öldüren biri var Beni böyle ağlatan biri var Biri var biri var Beni böyle yandıran biri var Biri var biri var Beklediğimde dönmeyen biri var Biri var biri var Beni böyle yandıran biri var Biri var biri var Beklediğimde yandıran biri var

Bileydim Dayanamam bu acıya atas koydun yüreğime muradım gözümde kaldı yazık ettin gençliğime muradım gözümde kaldı oyoyoyo yazık ettin gençliğime *** bileydim senin için ağlar mıydım lele bileydim sana gönül bağlar mıydım bileydim askın ile yanar mıydım ooohh bileydim aaahh bileydim *** bileydim sana gönül bağlar mıydım lele bileydim senin için ağlar mıydım le bileydim askın ile yanar mıydım ooohh bileydim aaahh bileydim *** sen gönlümün sultanıydın senin ıçın yasıyordum yar ben seni bu canımdan her şeyden çok seviyordum yar ben seni bu canımdan her şeyden çok seviyordum *** bileydim senin için ağlar mıydım bileydim sana gönül bağlar mıydım bileydim askın ile yanar mıydım ooohh bileydim aaahh bileydim *** bileydim sana gönül bağlar mıydım lele bileydim senin için ağlar mıydım le bileydim aşkın ile yanar mıydım bileydim aaahh bileydim *** bileydim sana gönül bağlar mıydım lele bileydim senin için ağlar mıydım le bileydim aşkın ile yanar mıydım bileydim aaahh bileydim

Fukara Gül ekse poyraz vurur şansı yok fukaranın Baharı kışa döner yazı yok fukaranın Gül ekse poyraz vurur şansı yok fukaranın Baharı kışa döner yazı yok fukaranın (fukara, fukara) *** Fukara le fukara yazı bilmez fukara Felek tokadın vurmuş yüzü gülmez fukara Vay fukara le fukara yazı bilmez fukara Felek tokadın vurmuş yüzü gülmez fukara Fukara fukara *** Derdu var kucak kucak dokunsan ağlayacak Kış gününde saracak bezi yok fukaranın Derdu var kucak kucak dokunsan ağlayacak Kış gününde yakacak odunu yok fukaranın (fukara, fukara) *** Fukara le fukara yazı bilmez fukara Felek tokadın vurmuş yüzü gülmez fukara Vay fukara le fukara yazı bilmez fukara Felek tokadın vurmuş yüzü gülmez fukara Fukara fukara *** Gariplik genç yaşında çok bela var başında Ekmeğinde aşında tuzu yok fukaranın Yoksulluk genç yaşında çok bela var başında Ekmeğinde aşında tuzu yok fukaranın(fukara, fukara) *** Fukara le fukara yazı bilmez fukara Felek tokadın vurmuş yüzü gülmez fukara Vay fukara le fukara yazı bilmez fukara Felek tokadın vurmuş yüzü gülmez fukara *** Vay fukara le fukara yazı bilmez fukara Felek tokadı vurmuş yüzü gülmez fukara Fukara fukara

Hayriye Le-le - Leydida Se- se seydida Ha- ha haynına Mıne gumbuda Mıne rencdıde Mını Le-le - Leydida Gu gumbıda gumude gumbıda Gum gum *** Of ooooooffff Giderken tutti beni Oynadı yutti beni Ne heyırsız yarmışsan lo Ne tuz unutti beni *** Altn Dişli Hayriye Hıldr hıldır yeriye Can-i omri çürüye Gel beriye beriye *** Altn Dişli Hayriye Hıldr hıldır yeriye Can-i omri çürüye Gel beriye beriye *** He canım Of oooooofff Rende vururum rende Ay buluda girende Ben Güzeli beklerim le Senimadan gelende *** Altn Dişli Hayriye Hıldr hıldır yeriye Can-i omri çürüye De hade Gel beriye beriye *** Altn Dişli Hayriye Hıldr hıldır yeriye Can-i omri çürüye Gel beriye beriye *** Kim tutar Seni Of oooooooffff Tutun uşaklar tutun Şimdi havalanıram Bu dere kenarına Güm güm Düşer yuvarlanırsam *** Altn Dişli Hayriye Hıldr hıldır yeriye Can-i omri çürüye Gel beriye beriye *** Altn Dişli Hayriye Hıldr hıldır yeriye Can-i omri çürüye Gel beriye beriye *** Geliyi ha geliyi Yooouuuuuuuuvvvv le- le leylilamiley Seydinamiley Ha ha haaaa *** Altn Dişli Hayriye Hıldr hıldır yeriye Can-i omri çürüye Gel beriye beriye...

He Canım Yar yolda yarı yolda Kim görmüş yari yolda Eller çıkmış düzlüğe Biz kaldık yarı yolda *** Hammalım ha canım he gülüm sen Sevdalım belalım her şeyim sen sen Kar yere vay kar yağmış Kara yere Hammalım ha canım he gülüm sen Sevdalım belalım her şeyim sen sen..

Sen Sana Dereler doldu taştı yağmur gözlü ceylanım Sevdanla aklım şatı bahar gözlü ceylanım Sen sana sen sana le Gözünden yaş düşmesinde kurbanım sana Gözünden yaş düşmesinde hayranım ben sana *** Bu dağlar karlı dağlar Gurbete giden ağlar Bakışın beni yakar Bahar gözlü ceylanım *** Sen sana le da Emanet ol sen sana Gözünden yaş düşmesinde Kurban olim ben sana..