Mahmut Tuncer

Cano Şarkı Sözleri
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Bu kapı kara kapı
Etrafı yeni yapı
Beni de yardan ayıran
Dilensin kapı kapı
Beni de yardan ayıran
Dilensin kapı kapı
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Cano, Cano, Cano can
Gözleri mercan oh can
Canan oy, canan oy, Cano can
Gözleri mercan oh can
***
Su verdim çiçekli yar
Aktı da gitti narlığa
Benim yarim ufaktı
Dayanmaz ayrılığa
Benim yarim vallah ufaktı
Dayanmaz ayrılığa
***
Cano, Cano, Cano can
Gözleri mercan oh can
Canan oy, canan oy, Cano can
Gözleri mercan oh can
***
Aman şeftaliden
Çıtır ettdim burada, burada, burada
Aman yine yarama da
Zıtıl ettin aman burada, burada bebeğim
Aman yine de ben derdime yanar iken
Burada, burada
Hele zalımın kızı da sen de bayram ettin
Orada, orada, orada vay
Ben ölürem
Dağlara muhannetin dağlara, dağlara, dağlara, dağlara
Vallah güzel gel insaf et
Vallah bize bak bağlara, bağlara
***
Cano, Cano, Cano can
Gözleri mercan oh can
Canan oy, canan oy, Cano can
Gözleri mercan oh can
***
Cano, Cano, Cano can
Gözleri mercan oh can
Canan oy, canan oy, Cano can
Gözleri mercan oh can