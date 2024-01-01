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7/24 Dinle Dübeş Attım Yek Geldi

Dübeş Attım Yek Geldi Şarkı Sözleri

Mahmut Tuncer Dübeş Attım Yek Geldi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mahmut Tuncer Dübeş Attım Yek Geldi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dübeş Attım Yek Geldi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mahmut Tuncer

Mahmut Tuncer

Dübeş Attım Yek Geldi

  • Dert Bende Bölük Bülük

  • Ağlarım Sızlarım

  • Eşkide Kavun Dilimi

  • Kara Bahtım

  • Kara Örükleri

  • Dübeş Attım Yek Geldi

  • Ruhumda Bir Sıkıntı Var

  • Sensiz Yaşayamam

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