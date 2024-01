Mahmut Tuncer

Ay aman, ay aman, aman, aman Aman, aman, aman, aman, aman Aman, aman, aman, aman, aman *** Dert beni de bölük, bölük Yakam yırtık, cep sökük Dert beni de bölük, bölük Yakam yırtık, cep sökük *** Askerem boynum bükük Şu feleğin elinden Askerem boynum bükük Şu kaderin elinden *** Dünyamdan zevk almadım Derde şifa bulmadım Dünyamdan zevk almadım Derde şifa bulmadım *** Kaçtım, kurtulamadım Şu feleğin elinden Kaçtım, kurtulamadım Şu kaderin elinden *** Dertli doğdum anamdan Zevk almadım dünyamdan Dertli doğdum anamdan Zevk almadım dünyamdan *** Her günüm bana zindan Şu feleğin elinden Her günüm bana zindan Şu feleğin elinden Her günüm bana zindan Şu feleğin elinden