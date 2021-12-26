Mahmut Tuncer, 5 Mayıs 1961 yılında Şanlıurfa'da doğmuştur. İşçi bir baba ve ev hanımı bir annenin beşinci çocuğudur. Çocukluğundan beri futbol ile ilgilenmiş ve Urfaspor'da profesyonel oyuncu olarak görev almıştır. Kariyerini futbolcu olarak devam ettiren Mahmut Tuncer'in ilk zamanlarda ses sanatçısı olmak gibi bir düşüncesi olmamıştır. Tuncer, amatör olarak arkadaş toplantılarında şarkı söylediği zamanlarda arkadaşları tarafından sesi çok beğenilmiş ve kendi aralarında şarkı söylemeye devam etmiştir. 11 Nisan 1979 tarihinde Urfa'nın kurtuluşunu kutlamak için yapılan gecede, İbrahim Tatlıses'in gelmemesi üzerine teknik direktörü onun sahneye çıkmasını önermiş ve Mahmut Tuncer sahne almıştır. Ardından İzzet Altınmeşe, Bedia Akartürk, Selahattin Alpay gibi ünlü sanatçıların o yıllarda menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu ile tanışmıştır. Bu sıradaki gelişmeyi ise sonraki yıllardaki bir röportajında şöyle dile getirmiştir: “Urfa Belediye Folklor ekibi TRT televizyon çekimi için Ankara’ya gidiyordu. Beni de götürdüler. O çekimlerde sazcı beni çok beğenmiş. Nurettin Demirel adında bir gazinocu Urfalı bir genci gazinosuna çıkartmak istiyordu. Sazcı beni tavsiye etmiş. Beş on gün sonra Urfa’ya bir menajer geldi. Beni arayıp Urfa Lisesinde buldu. ”Ben İzzet Altınmeşe, Selahattin Alpay, Bedia Akartürk’ün menajeriyim Mehmet Ali Yanıkoğlu. “Mahmut Tuncer sen misin?” dedi.” Yanıkoğlu, sanatçı olması için Tuncer’i Ankara’ya davet etmiştir. Mahmut Tuncer henüz 17 yaşında sanatçı olmaya ilk adımını atmıştır. Böylelikle Ankara’ya gelen sanatçı, bir müzik salonunda çalışan Belkıs Akkale’den müzik eğitimi almıştır. Kutlama gecesi ardından kaderi değişen Urfaspor oyuncusu Mahmut Tuncer, ses sanatçısı olarak hayatını sürdürmüştür. Ünlü sanatçı, 1979 yılında TRT Radyosu'nun açmış olduğu sınavlara katılarak birinci olmuş ve 1980 yılında "Uyandım Sabah ile" adlı ilk albümünü çıkarmıştır. İlerleyen süreçte hemen hemen her yıl bir albüm çıkaran Tuncer, 80'li yıllarda şöhreti yakalamıştır. Ses sanatçılığının yanı sıra başrol oyuncusu olarak da 20 filmde rol alan sanatçının, 80 tane bestesi bulunmaktadır. Meşhur çalışması olan ‘Altın Dişli Hayriyem’ adlı eserini Zeki Müren, “Çaldığım Bağlama” isimli eserini ise Muazzez Abacı seslendirmiştir. Ayrıca uzun yıllar televizyon programı sunuculuğu yapmıştır. Eğlenceli karakteri, türküleri ve güçlü sesi ile çok sevilen ünlü sanatçının “Yeter” adlı son albümü 2018 yılında çıkmıştır.