Mahmut Tuncer

Dünyalıyam Ben Buyrun memur bey bu bir kimlikdir kimlikle kibirlik bir cahillikdir alemi bir görmek tam güzellikdir *** diyarbakir antep urfaliyam ben aslimi sorarsan dünyaliyam ben *** binlerce kardasim var pakistanda teyzem anam bacim cok hindistanda hemi bir anda afganistanda *** elazig malatya agriliyam ben aslimi sorarsan dünyaliyam ben *** yalansa mekanim olsun cehennem dünyadan baska yer görmedim bilmem ademle havvadir anam babam *** istanbul ankara seyhanliyam ben aslimi sorarsan dünyaliyam ben

Urfalıyam Gül Nedim Urfalıyam gül nedim Ben yarime gül dedim Urfalıyam gül nedim Ben yarime gül dedim *** Yar yanağında gül açmış(lo) Gül içinde gül nedim Yar yanağında gül açmış Gül içinde gül nedim *** Eli kınalı yarim Gözü sürmeli yarim Eli kınalı yarim Gözü sürmeli yarim *** Allı da yazmalı yarim Burnu da hızmalı yarim Allı da yazmalı yarim Burnu da hızmalı yarim Urfalıyam agam ben Her derde ortagam ben Urfalıyam agam ben Her derde ortagam ben *** Yar senden ayrılalı lo Ölmemişem sagam ben Yar senden ayrılalı Ölmemişem sagam ben *** Eli kınalı yarim Gözü sürmeli yarim Ah eli kınalı yarim Gözü sürmeli yarim *** Allı da yazmalı yarim Burnu da hızmalı yarim Allı da yazmalı yarim Burnu da hızmalı yarim Urfalıyam tahtım yok Tüfengim var rahtım yok Urfalıyam tahtım yok Tüfengim var rahtım yok *** Yar göğsüne gül dolmuş Bir gül kadar bahtım yok Yar göğsüne gül dolmuş lo Bir gül kadar bahtım yok *** Eli kınalı yarim Gözü sürmeli yarim Eli kınalı yarim Gözü de sürmeli yarim *** Allıda yazmalı yarim Burnu da hızmalı yarim Allıda yazmalı yarim Burnu da hızmalı yarim

Ayem Sori Alman frans ingiliz lo nedir ortak diliniz İskuzmiden anlamam lo ben bilmem ne dediniz Alman frans ingiliz lo nedir ortak diliniz *** İskuzmiden anlamam lo ben bilmem ne dediniz *** I am sorry ne sorry güzelim siye ne olii Dü dü düttüri herkes malı götüri Dü dü düttüri millet malı götüri I am de sorry ne sorry güzelim siye ne olii Dü dü düttüri herkes malı götüri Dü dü düttüri herkes malı götüri *** Yugo, isveç, ′amarikan’, lo Başında fötr şapka Altında bir pantolon, lo Arkada levi′s marka Yugo, isveç, ‘amarikan’, lo Başında fötr şapka Altında bir pantolon, lo Arkada levi′s marka *** I am sorry ne sorry güzelim siye ne olii Dü dü düttüri herkes malı götüri Dü dü düttüri millet malı götüri I am de sorry ne sorry güzelim siye ne olii Dü dü düttüri herkes malı götüri Dü dü düttüri herkes malı götüri *** Sterlin, mark, dolar Inşallah bir gün solar Gene düşmüş bu lira, lo Hele verin bir bira Sterlin, mark, dolar Inşallah bir gün solar Gene düşmüş bu lira, lo Hele verin bir bira *** I am sorry ne sorry güzelim siye ne olii Dü dü düttüri herkes malı götüri Dü dü düttüri millet malı götüri I am de sorry ne sorry güzelim siye ne olii Dü dü düttüri herkes malı götüri Dü dü düttüri herkes malı götüri I am de sorry ne sorry güzelim siye ne olii Dü dü düttüri herkes malı götüri Dü dü düttüri millet malı götüri

Kaderim Ağlıyor Hani sönmeyen bir yangın vardır ya Benimde yüreğim öyle ağlıyor Hani dinmeyen bir yağmur vardır ya Benimde gözlerim öyle ağlıyor Hani dinmeyen bir yağmur vardır ya Benimde gözlerim öyle ağlıyor *** Düşmüşüm çaresiz kara sevdaya Bilseydim gelmezdim ben bu dünyaya Düşmüşüm çaresiz kara sevdaya Bilseydim gelmezdim ben bu dünyaya *** Hani bitmeyen bir çile vardır ya Benimde kaderim öyle ağlıyor Hani bitmeyen bir çile vardır ya Benimde kaderim öyle ağlıyor *** Ağlıyor ağlıyor, kaderim ağlıyor Ağlıyor ağlıyor, gözlerim ağlıyor Ağlıyor ağlıyor, kaderim ağlıyor Ağlıyor ağlıyor, yüreğim ağlıyor Ayrılık yazılmış alın yazıma Çektiğim acılar yetti canıma Hani gülmeyen bir talih vardır ya Beninde gözlerim öyle ağlıyor Hani gülmeyen bir talih vardır ya Beninde gözlerim öyle ağlıyor Düşmüşüm çaresiz kara sevdaya Bilseydim gelmezdim ben bu dünyaya *** Düşmüşüm çaresiz kara sevdaya Bilseydim gelmezdim ben bu dünyaya Hani bitmeyen bir çile vardır ya Benimde kaderim öyle ağlıyor Hani bitmeyen bir çile vardır ya Benimde kaderim öyle ağlıyor *** Ağlıyor ağlıyor, kaderim ağlıyor Ağlıyor ağlıyor, yüreğim ağlıyor Ağlıyor ağlıyor, kaderim ağlıyor Ağlıyor ağlıyor, kaderim ağlıyor *** Ağlıyor ağlıyor, gözlerim ağlıyor Ağlıyor ağlıyor, içerim ağlıyor Ağlıyor ağlıyor, gözlerim ağlıyor

Sevdim Seni Arzular içimde bir alev aldı Dertleri içimden sildi kaldırdı Arzular içimde bir alev aldı Dertleri içimden sildi kaldırdı ah *** Artık keder kalmadı kalbim bağlandı Sil baştan aldım aşkı, aşkı sevdayı Sil baştan aldım aşkı, aşkı sevdayı *** Sevdim seni seni, sevdim sevdim Ben aşkı sevdayı seçtim seçtim Gönlümü sana sana, verdim verdim Deli dolu hayatı çok özledim *** Sevdim seni seni, sevdim sevdim Ben aşkı sevdayı seçtim seçtim Gönlümü sana sana, verdim verdim Deli dolu hayatı çok özledim Hasret denizini aştım ben şimdi Anılar mazide, sevdan yanımda Hasret denizini aştım ben şimdi Anılar mazide, sevdan yanımda *** Artık acılar bitti güldüm yeniden Sil baştan aldım aşkı, aşkı sevdayı Sil baştan aldım aşkı, aşkı sevdayı *** Sevdim seni seni, sevdim sevdim Ben aşkı sevdayı seçtim seçtim Gönlümü sana sana, verdim verdim Deli dolu hayatı çok özledim *** Sevdim seni seni, sevdim sevdim Ben aşkı sevdayı seçtim seçtim Gönlümü sana sana, verdim verdim Deli dolu hayatı çok özledim *** Sevdim seni seni, sevdim sevdim Ben aşkı sevdayı seçtim seçtim Gönlümü sana sana, verdim verdim Deli dolu hayatı çok özledim *** Sevdim seni seni, sevdim Ben aşkı sevdayı seçtim Gönlümü sana sana, verdim verdim Deli dolu hayatı çok özledim *** Sevdim seni seni, vallah sevdim Ben aşkı sevdayı sana verdim

Lades Nesine de dersin nesine, var mısın ladesine? Nesine de dersin nesine, var mısın ladesine? *** Tut serçe parmağımı var mısın ladesine? Tut serçe parmağımı var mısın ladesine? İnat etme seversin kulak ver gel sesime İnat etme özlersin kulak ver gel sesime *** Nesine de dersin nesine, var mısın ladesine? Uymadı eller sözüne kulak ver gel sesime Nesine de dersin nesine, var mısın ladesine? Uymadı eller sözüne kulak ver gel sesime Nesine de dersin nesine, var mısın ladesine? Nesine de dersin nesine, var mısın ladesine? *** Bu günü çok ararsın bırak çapkın desinler Bu günü çok ararsın bırak çapkın desinler Dedikodu değil desinler onlar öyle bilsinler Dedikodu değil desinler onlar öyle bilsinler *** Nesine de dersin nesine, var mısın ladesine? Uymadı eller sözüne kulak ver gel sesime Nesine de dersin nesine, var mısın ladesine? Uymadı eller sözüne kulak ver gel sesime *** Nesine de dersin nesine, var mısın ladesine? Uymadı eller sözüne kulak ver gel sesime Nesine de dersin nesine, var mısın ladesine?

Yine Yağmurlar Bağlandı umudum, çözemiyorum El ele tutuşup gezemiyorum Herkes zevküsefa sürerken Tanrım Neler oldu bana bilemiyorum *** Yine yağmurlar, yine bulutlar Kaybolup gitti bak o güzel yıllar Ne sevenim var ne de soranım Sevdiklerim beni hep unuttular *** Gizemli aşkım var kara mı kara Felek beni saldı dikenli yola Kurtlar, kuşlar bile yuva kurarken Konamadım gitti ince bir dala *** Yine yağmurlar, yine bulutlar İçimde söndü bak yanan umutlar Ne sevenim var ne de soranım Sevdiklerim beni hep unuttular