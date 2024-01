Mahmut Tuncer

Alman frans ingiliz lo nedir ortak diliniz İskuzmiden anlamam lo ben bilmem ne dediniz Alman frans ingiliz lo nedir ortak diliniz *** İskuzmiden anlamam lo ben bilmem ne dediniz *** I am sorry ne sorry güzelim siye ne olii Dü dü düttüri herkes malı götüri Dü dü düttüri millet malı götüri I am de sorry ne sorry güzelim siye ne olii Dü dü düttüri herkes malı götüri Dü dü düttüri herkes malı götüri *** Yugo, isveç, ′amarikan’, lo Başında fötr şapka Altında bir pantolon, lo Arkada levi′s marka Yugo, isveç, ‘amarikan’, lo Başında fötr şapka Altında bir pantolon, lo Arkada levi′s marka *** I am sorry ne sorry güzelim siye ne olii Dü dü düttüri herkes malı götüri Dü dü düttüri millet malı götüri I am de sorry ne sorry güzelim siye ne olii Dü dü düttüri herkes malı götüri Dü dü düttüri herkes malı götüri *** Sterlin, mark, dolar Inşallah bir gün solar Gene düşmüş bu lira, lo Hele verin bir bira Sterlin, mark, dolar Inşallah bir gün solar Gene düşmüş bu lira, lo Hele verin bir bira *** I am sorry ne sorry güzelim siye ne olii Dü dü düttüri herkes malı götüri Dü dü düttüri millet malı götüri I am de sorry ne sorry güzelim siye ne olii Dü dü düttüri herkes malı götüri Dü dü düttüri herkes malı götüri I am de sorry ne sorry güzelim siye ne olii Dü dü düttüri herkes malı götüri Dü dü düttüri millet malı götüri