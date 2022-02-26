Mahmut Tuncer

Yaz gününde kar geliyor Hasret bağrımı deliyor Yaz gününde kar geliyor Hasret bağrımı deliyor *** Düşeş atsam yek geliyor Havar bu sene bu sene Nasıl bir sene bu sene? *** Düşeş atsam yek geliyor Havar bu sene bu sene Nasıl bir sene bu sene? *** Düştüm aşkın ocağına Yalnızlığın tuzağına Düştüm aşkın ocağına Yalnızlığın tuzağına *** Neler geldi bu başıma Havar bu sene bu sene Nasıl bir sene bu sene? *** Neler geldi bu başıma Havar bu sene bu sene Nasıl bir sene bu sene? *** Kurudu tüm göller çaylar Meyve vermez oldu bağlar Kurudu tüm göller çaylar Meyve vermez oldu bağlar *** Kâr yerine ettik zarar Havar bu sene bu sene Nasıl bir sene bu sene? *** Kâr yerine ettik zarar Havar bu sene bu sene Nasıl bir sene bu sene? *** Düşeş atsam yek geliyor Havar bu sene bu sene Nasıl bir sene bu sene? *** Düşeş atsam yek geliyor Havar bu sene bu sene Nasıl bir sene bu sene?