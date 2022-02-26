Mahmut Tuncer

Fukara Şarkı Sözleri
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Gül ekse poyraz vurur şansı yok fukaranın
Baharı kışa döner yazı yok fukaranın
Gül ekse poyraz vurur şansı yok fukaranın
Baharı kışa döner yazı yok fukaranın (fukara, fukara)
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Fukara le fukara yazı bilmez fukara
Felek tokadın vurmuş yüzü gülmez fukara
Vay fukara le fukara yazı bilmez fukara
Felek tokadın vurmuş yüzü gülmez fukara
Fukara fukara
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Derdu var kucak kucak dokunsan ağlayacak
Kış gününde saracak bezi yok fukaranın
Derdu var kucak kucak dokunsan ağlayacak
Kış gününde yakacak odunu yok fukaranın (fukara, fukara)
***
Fukara le fukara yazı bilmez fukara
Felek tokadın vurmuş yüzü gülmez fukara
Vay fukara le fukara yazı bilmez fukara
Felek tokadın vurmuş yüzü gülmez fukara
Fukara fukara
***
Gariplik genç yaşında çok bela var başında
Ekmeğinde aşında tuzu yok fukaranın
Yoksulluk genç yaşında çok bela var başında
Ekmeğinde aşında tuzu yok fukaranın(fukara, fukara)
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Fukara le fukara yazı bilmez fukara
Felek tokadın vurmuş yüzü gülmez fukara
Vay fukara le fukara yazı bilmez fukara
Felek tokadın vurmuş yüzü gülmez fukara
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Vay fukara le fukara yazı bilmez fukara
Felek tokadı vurmuş yüzü gülmez fukara
Fukara fukara