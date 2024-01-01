Gel Oyna Biraz Şarkı Sözleri
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Mahmut Tuncer
Gel Oyna Biraz
Tüm Şarkıları
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Pencereden bakma yar, yüreğimi yakma yar
Pencereden bakma yar, yüreğimi yakma yar
Ben seni çok sevmişem, bana böyle bakma yar
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İki gözüm sen, tatlı sözüm sen
Benim özüm sen gel oyna biraz
İki gözüm sen, benim özüm sen
Tatlı sözüm sen vallah gel oyna biraz
Pencereden el eder, gözleri gel gel eder
Pencereden el eder, gözleri gel gel eder
Senin bu cilvelerin beni yakar kül eder
***
İki gözüm sen, benim özüm sen
Tatlı sözüm sen gel oyna biraz
İkide gözüm sen, tatlı sözüm sen
Benim özüm sen gel oyna biraz
Baygın baygın bakma kız, yüreğimi yakma kız
Baygın baygın bakma kız, yüreğimi yakma kız
Ben seni çok sevmişem bana yanlış yapma kız
***
İki gözüm sen, benim özüm sen
Tatlı sözüm sen gel oyna biraz
İki gözüm sen, tatlı sözüm sen
Benim özüm sen gel oyna biraz