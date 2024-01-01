Mahmut Tuncer

Pencereden bakma yar, yüreğimi yakma yar Pencereden bakma yar, yüreğimi yakma yar Ben seni çok sevmişem, bana böyle bakma yar *** İki gözüm sen, tatlı sözüm sen Benim özüm sen gel oyna biraz İki gözüm sen, benim özüm sen Tatlı sözüm sen vallah gel oyna biraz Pencereden el eder, gözleri gel gel eder Pencereden el eder, gözleri gel gel eder Senin bu cilvelerin beni yakar kül eder *** İki gözüm sen, benim özüm sen Tatlı sözüm sen gel oyna biraz İkide gözüm sen, tatlı sözüm sen Benim özüm sen gel oyna biraz Baygın baygın bakma kız, yüreğimi yakma kız Baygın baygın bakma kız, yüreğimi yakma kız Ben seni çok sevmişem bana yanlış yapma kız *** İki gözüm sen, benim özüm sen Tatlı sözüm sen gel oyna biraz İki gözüm sen, tatlı sözüm sen Benim özüm sen gel oyna biraz