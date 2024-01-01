Mahmut Tuncer

Haydar Usta Ekmeği hamur, fırını çamur Hayder usta, Hayder usta İşi bozulmuş ver Allah sabır Hayder usta, Hayder usta *** Usta yaşı da altmış altmış, dünyayı satmış Hayder usta, Hayder usta Usta yaşı da yetmiş yetmiş, pilide bitmiş Radyosu pilli mahlenin gülü Hayder usta, Hayder usta Herkesle küsmüş ne zalım biri Hayder usta, Hayder usta *** Usta yaşı da altmış altmış, dünyayı satmış Hayder usta, Hayder usta Usta yaşı da yetmiş yetmiş, pilide bitmiş Tutmuyor dizi, görmüyor gözü Hayder usta, Hayder usta Kırk dügme yelek öldürmüş bizi Hayder usta, Hayder usta *** Usta yaşı da altmış altmış, dünyayı satmış Hayder usta, Hayder usta Usta yaşı da yetmiş yetmiş, pilide bitmiş Hayder usta, Hayder usta *** Usta yaşı da altmış altmış, dünyayı satmış Hayder usta, Hayder usta Usta yaşı da yetmiş yetmiş, pilide bitmiş

Bu Sene Yaz gününde kar geliyor Hasret bağrımı deliyor Yaz gününde kar geliyor Hasret bağrımı deliyor *** Düşeş atsam yek geliyor Havar bu sene bu sene Nasıl bir sene bu sene? *** Düşeş atsam yek geliyor Havar bu sene bu sene Nasıl bir sene bu sene? *** Düştüm aşkın ocağına Yalnızlığın tuzağına Düştüm aşkın ocağına Yalnızlığın tuzağına *** Neler geldi bu başıma Havar bu sene bu sene Nasıl bir sene bu sene? *** Neler geldi bu başıma Havar bu sene bu sene Nasıl bir sene bu sene? *** Kurudu tüm göller çaylar Meyve vermez oldu bağlar Kurudu tüm göller çaylar Meyve vermez oldu bağlar *** Kâr yerine ettik zarar Havar bu sene bu sene Nasıl bir sene bu sene? *** Kâr yerine ettik zarar Havar bu sene bu sene Nasıl bir sene bu sene? *** Düşeş atsam yek geliyor Havar bu sene bu sene Nasıl bir sene bu sene? *** Düşeş atsam yek geliyor Havar bu sene bu sene Nasıl bir sene bu sene?

Etme Hasan Ağam Arife günüydü Bayrama yakın bayrama yakın Açın kefenini de yüzüne bakın Hasan Ağam ölmüş le le le le Le le le le ağıtlar yakın *** Ölme benim Hasan Ağam ölme ölme Hiç kimsem yoktur Ardından ağlıyan yetimler çoktur oy oy oy *** Ölme benim Hasan Ağam ölme ölme Hiç kimsem yoktur Ardından aglıyan yetimler çoktur oy oy oy

Kara Köprü Narlıktır Kara köprü narlıktır le Havar dile dile le dile le le le Güzellik bir varlıktır le Öldüm dile dile dile dile le le le *** Şalaba giyinenler le Havar dile dile dile dile le le le Sevdiğine sadıktır le Öldüm dile dile le dile le le Sevdiğine sadıktır le Öldüm dile dile le dile le le *** Kaledibi mağara le Havar dile dile le dile le le le İplik sardım darağa le Öldüm dile dile le dile le le le *** Ben dedim "Yakın ola" le Havar dile dile le dile le le le Felek saldı ırağa Öldüm dile dile le dile le le Felek saldı ırağa Öldüm dile dile le dile le le *** Kaledibi xendek e lê Rebenê dilê lê dilê lê lê Destê min kelepçeke lê Öldüm dile dile le dile le le *** Dikim herim gurbetê lê Rebenê dilê lê dilê lê lê Mala min talan neke lê Öldüm dile dile le dile le le Mala min talan neke lê Öldüm dile dile le dile le le *** Urfalıyım ağam ben Oğul her derde, kardeş, ortağım ben Haber edin nazlı yarime benim Oğul ölmemişim, kardeş, sağım ben

Medyatik Yasemin Yalçın gibi ipe un seriyorsun Levent Kırca mısın sen? Her tipe giriyorsun Teksoy musun a canım? Her şeyi biliyorsun Sor sor sor Dara dara dara Dündar'a Ugur'u vur Dündar'a Dara dara dara Dündar'a Ugur'u vur Dündar'a Sor sor sor Tatlısesin uçağı Savaş Ay'ın pıçağı Çoğu asker kaçağı sor sor sor Tara tara tara Muhtar'a Reha Reha Muhtar'a Tara tara tara Muhtar'a Reha Reha Muhtar'a Sor sor sor Şifo Ayhan, Hakan'ı, Hami, Sergen, Okan'ı Rüştü, Ogün, Serkan'ı sor sor sor Vay Terim'e Terim'e Fatih Fatih Terim'e Vay Terim'e Terim'e Fatih Fatih Terim'e Sor sor sor Bayülgen'in zagası bu Erbil'in gagası Kim bu işin agası? Sor sor sor Var Kırca'ya Kırca'ya Ali Ali Kırca'ya Var Kırca'ya Kırca'ya Ali Ali Kırca'ya Sor sor sor

Yanarım Izdırapla geçti günüm Bende ona yanarım Yanarım Viran oldu benim açan Mor sümbüllü bağlarım Bağlarım Talihim kötüymüş benim Bende ona yanarım Yanarım *** Yananı Allah görürmüş Dağları duman bürümüş Ömrüm yolunda çürümüş yanarım Yanarım Ah yananı Allah görürmüş Dağları duman bürümüş Ömrüm yolunda çürümüş yanarım Yanarım *** Unutma ki hayatımda Yalnız bir tek sen varsın Sen varsın Senin için saçlarıma Beyaz beyaz kar yağsın Kar yağsın Sensiz dünya bomboş bana İster ise can yansın Can yansın *** Ah yananı Allah görürmüş Dağları duman bürümüş Ömrüm yolunda çürümüş yanarım Yanarım Ah yananı Allah görürmüş Dağları duman bürümüş Ömrüm yolunda çürümüş yanarım Yanarım, yanarım, yanarım Yanarım yar yanarım

Leylo Öyle bir bağ yetiştirem Gören Leylo Leylo desin (Öyle bir bağ yetiştirem) (Gören Leylo Leylo desin) Aaah rüzgar vursun yaprağına Dallar Leylo Leylo desin (Rüzgar vursun yaprağına) (Dallar Leylo Leylo desin) Dallar Leylo güller Leylo Diller Leylo Leylo desin (Lilililililililiii) Aaaayayay Dallar Leylo Leylo Leylo diller Leylo Güller Leylo Leylo desin (Leylo desin) *** Saraylar yaptıram taştan Etrafı güllük gülistan (Saraylar yaptıram taştan) (Etrafı güllük gülistan) Adın olsun dile destan Diller Leylo Leylo desin (Adın olsun dile destan) (Diller Leylo Leylo desin) Dağlar Leylo güller Leylo Diller Leylo Leylo desin Dallar Leylo Leylo Leylo diller Leylo Güller Leylo Leylo desin (Leylo desin) (Dağlar Leylo) Leylasına (Güller Leylo) Mecnunun munimey Leylası var (Diller Leylo Leylo desin) Valla hem böyle mecnun gezerim dileleleleleley Valla elbet bir Leylası var

Jandarma Jandarmanın alayları koğuştur koğuştur Koğuştur koğuştur Benim yârim jandarmada çavuştur çavuştur Çavuştur çavuştur *** Jandarmanın alayları koğuştur koğuştur Koğuştur koğuştur Benim yârim jandarmada çavuştur çavuştur Çavuştur çavuştur Kadir mevlam beni de yâre kavuştur kavuştur Kavuştur kavuştur *** Kız ben sana demedim mi Karşıki dağlar cenderme cenderme Cenderme cenderme Yârin ufak sen askere gönderme gönderme Gönderme gönderme *** Jandarmanın alayları dağ başı, dağ başı Dağ başı, dağ başı Benim yârim jandarmada onbaşı onbaşı Onbaşı onbaşı Yok yârimin jandarmada kardaşı, kardaşı Kardaşı kardaşı *** Kız ben sana demedim mi Karşıki dağlar cenderme cenderme Cenderme cenderme Yârin ufak sen askere gönderme gönderme Gönderme gönderme *** Jandarmanın ardındaki süngüsü, süngüsü Süngüsü, süngüsü Benim yârim cendermede hangisi, hangisi Hangisi, hangisi Ben yârime dayanamam doğrusu, doğrusu Doğrusu, doğrusu *** Kız ben sana demedim mi Karşıki dağlar cenderme cenderme Cenderme cenderme Yârin ufak sen askere gönderme gönderme Gönderme, gönderme