Mahmut Tuncer

Hazal Şarkı Sözleri
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Ahu gözlüm belalım, ipek saçlım sırmalım
Ahu gözlüm belalım, ipek saçlım sırmalım
Aklımı baştan aldın, şirin sözlü sevdalım
Aklımı baştan aldın ley, şirin sözlü sevdalım
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Hezal Hezal şirin sözlüm Hezal
Güzel yüzlüm Hezal, hoş bakışlım Hezal
Hezal Hezal şirin sözlüm Hezal
Güzel yüzlüm Hezal, hoş bakışlım Hezal
Elinden içtim şarap, aşkınla oldum harap
Elinden içtim şarap, aşkınla oldum harap
Bir kuluna kul olmuşam affetsin beni Yarab
Bir kuluna kul oldum ley affetsin beni Yarab
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Hezal Hezal şirin sözlüm Hezal
Hoş bakışlım Hezal, güzel yüzlüm Hezal
Hezal Hezal şirin sözlüm Hezal
Güzel yüzlüm Hezal, hoş bakışlım Hezal
Bu dağda gün batar mı, sevda çeken yatar mı?
Bu dağda gün batar mı, sevda çeken yatar mı?
Sağ olası Adıyaman'dan böyle güzel çıkar mı?
Sağ olası Adıyaman'dan böyle güzel çıkar mı?
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Hezal Hezal şirin sözlüm Hezal
Güzel yüzlüm Hezal, hoş bakışlım Hezal
Hezal Hezal şirin sözlüm Hezal
Güzel yüzlüm Hezal, hoş bakışlım Hezal