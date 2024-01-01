Mahmut Tuncer

Ahu gözlüm belalım, ipek saçlım sırmalım Ahu gözlüm belalım, ipek saçlım sırmalım Aklımı baştan aldın, şirin sözlü sevdalım Aklımı baştan aldın ley, şirin sözlü sevdalım *** Hezal Hezal şirin sözlüm Hezal Güzel yüzlüm Hezal, hoş bakışlım Hezal Hezal Hezal şirin sözlüm Hezal Güzel yüzlüm Hezal, hoş bakışlım Hezal Elinden içtim şarap, aşkınla oldum harap Elinden içtim şarap, aşkınla oldum harap Bir kuluna kul olmuşam affetsin beni Yarab Bir kuluna kul oldum ley affetsin beni Yarab *** Hezal Hezal şirin sözlüm Hezal Hoş bakışlım Hezal, güzel yüzlüm Hezal Hezal Hezal şirin sözlüm Hezal Güzel yüzlüm Hezal, hoş bakışlım Hezal Bu dağda gün batar mı, sevda çeken yatar mı? Bu dağda gün batar mı, sevda çeken yatar mı? Sağ olası Adıyaman'dan böyle güzel çıkar mı? Sağ olası Adıyaman'dan böyle güzel çıkar mı? *** Hezal Hezal şirin sözlüm Hezal Güzel yüzlüm Hezal, hoş bakışlım Hezal Hezal Hezal şirin sözlüm Hezal Güzel yüzlüm Hezal, hoş bakışlım Hezal