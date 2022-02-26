Bileydim Şarkı Sözleri
Mahmut Tuncer Bileydim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mahmut Tuncer Bileydim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bileydim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Yar yolda yarı yolda
Kim görmüş yari yolda
Eller çıkmış düzlüğe
Biz kaldık yarı yolda
***
Hammalım ha canım he gülüm sen
Sevdalım belalım her şeyim sen sen
Kar yere vay kar yağmış
Kara yere
Hammalım ha canım he gülüm sen
Sevdalım belalım her şeyim sen sen..
-
Dayanamam bu acıya atas koydun yüreğime
muradım gözümde kaldı yazık ettin gençliğime
muradım gözümde kaldı oyoyoyo yazık ettin gençliğime
***
bileydim senin için ağlar mıydım lele
bileydim sana gönül bağlar mıydım
bileydim askın ile yanar mıydım
ooohh bileydim aaahh bileydim
***
bileydim sana gönül bağlar mıydım lele
bileydim senin için ağlar mıydım le
bileydim askın ile yanar mıydım
ooohh bileydim aaahh bileydim
***
sen gönlümün sultanıydın senin ıçın yasıyordum
yar ben seni bu canımdan her şeyden çok seviyordum
yar ben seni bu canımdan her şeyden çok seviyordum
***
bileydim senin için ağlar mıydım
bileydim sana gönül bağlar mıydım
bileydim askın ile yanar mıydım
ooohh bileydim aaahh bileydim
***
bileydim sana gönül bağlar mıydım lele
bileydim senin için ağlar mıydım le
bileydim aşkın ile yanar mıydım
bileydim aaahh bileydim
***
bileydim sana gönül bağlar mıydım lele
bileydim senin için ağlar mıydım le
bileydim aşkın ile yanar mıydım
bileydim aaahh bileydim
-
Gül ekse poyraz vurur şansı yok fukaranın
Baharı kışa döner yazı yok fukaranın
Gül ekse poyraz vurur şansı yok fukaranın
Baharı kışa döner yazı yok fukaranın (fukara, fukara)
***
Fukara le fukara yazı bilmez fukara
Felek tokadın vurmuş yüzü gülmez fukara
Vay fukara le fukara yazı bilmez fukara
Felek tokadın vurmuş yüzü gülmez fukara
Fukara fukara
***
Derdu var kucak kucak dokunsan ağlayacak
Kış gününde saracak bezi yok fukaranın
Derdu var kucak kucak dokunsan ağlayacak
Kış gününde yakacak odunu yok fukaranın (fukara, fukara)
***
Fukara le fukara yazı bilmez fukara
Felek tokadın vurmuş yüzü gülmez fukara
Vay fukara le fukara yazı bilmez fukara
Felek tokadın vurmuş yüzü gülmez fukara
Fukara fukara
***
Gariplik genç yaşında çok bela var başında
Ekmeğinde aşında tuzu yok fukaranın
Yoksulluk genç yaşında çok bela var başında
Ekmeğinde aşında tuzu yok fukaranın(fukara, fukara)
***
Fukara le fukara yazı bilmez fukara
Felek tokadın vurmuş yüzü gülmez fukara
Vay fukara le fukara yazı bilmez fukara
Felek tokadın vurmuş yüzü gülmez fukara
***
Vay fukara le fukara yazı bilmez fukara
Felek tokadı vurmuş yüzü gülmez fukara
Fukara fukara
-
-
Le-le - Leydida
Se- se seydida
Ha- ha haynına
Mıne gumbuda
Mıne rencdıde
Mını Le-le - Leydida
Gu gumbıda gumude gumbıda
Gum gum
***
Of ooooooffff
Giderken tutti beni
Oynadı yutti beni
Ne heyırsız yarmışsan lo
Ne tuz unutti beni
***
Altn Dişli Hayriye
Hıldr hıldır yeriye
Can-i omri çürüye
Gel beriye beriye
***
Altn Dişli Hayriye
Hıldr hıldır yeriye
Can-i omri çürüye
Gel beriye beriye
***
He canım
Of oooooofff
Rende vururum rende
Ay buluda girende
Ben Güzeli beklerim le
Senimadan gelende
***
Altn Dişli Hayriye
Hıldr hıldır yeriye
Can-i omri çürüye
De hade Gel beriye beriye
***
Altn Dişli Hayriye
Hıldr hıldır yeriye
Can-i omri çürüye
Gel beriye beriye
***
Kim tutar Seni
Of oooooooffff
Tutun uşaklar tutun
Şimdi havalanıram
Bu dere kenarına
Güm güm
Düşer yuvarlanırsam
***
Altn Dişli Hayriye
Hıldr hıldır yeriye
Can-i omri çürüye
Gel beriye beriye
***
Altn Dişli Hayriye
Hıldr hıldır yeriye
Can-i omri çürüye
Gel beriye beriye
***
Geliyi ha geliyi
Yooouuuuuuuuvvvv
le- le leylilamiley
Seydinamiley
Ha ha haaaa
***
Altn Dişli Hayriye
Hıldr hıldır yeriye
Can-i omri çürüye
Gel beriye beriye...
-
Dereler doldu taştı yağmur gözlü ceylanım
Sevdanla aklım şatı bahar gözlü ceylanım
Sen sana sen sana le
Gözünden yaş düşmesinde kurbanım sana
Gözünden yaş düşmesinde hayranım ben sana
***
Bu dağlar karlı dağlar
Gurbete giden ağlar
Bakışın beni yakar
Bahar gözlü ceylanım
***
Sen sana le da
Emanet ol sen sana
Gözünden yaş düşmesinde
Kurban olim ben sana..
-
-
-
-
-
-
-