Mahmut Tuncer

-
Jandarmanın alayları koğuştur koğuştur
Koğuştur koğuştur
Benim yârim jandarmada çavuştur çavuştur
Çavuştur çavuştur
***
Jandarmanın alayları koğuştur koğuştur
Koğuştur koğuştur
Benim yârim jandarmada çavuştur çavuştur
Çavuştur çavuştur
Kadir mevlam beni de yâre kavuştur kavuştur
Kavuştur kavuştur
***
Kız ben sana demedim mi
Karşıki dağlar cenderme cenderme
Cenderme cenderme
Yârin ufak sen askere gönderme gönderme
Gönderme gönderme
***
Jandarmanın alayları dağ başı, dağ başı
Dağ başı, dağ başı
Benim yârim jandarmada onbaşı onbaşı
Onbaşı onbaşı
Yok yârimin jandarmada kardaşı, kardaşı
Kardaşı kardaşı
***
Kız ben sana demedim mi
Karşıki dağlar cenderme cenderme
Cenderme cenderme
Yârin ufak sen askere gönderme gönderme
Gönderme gönderme
***
Jandarmanın ardındaki süngüsü, süngüsü
Süngüsü, süngüsü
Benim yârim cendermede hangisi, hangisi
Hangisi, hangisi
Ben yârime dayanamam doğrusu, doğrusu
Doğrusu, doğrusu
***
Kız ben sana demedim mi
Karşıki dağlar cenderme cenderme
Cenderme cenderme
Yârin ufak sen askere gönderme gönderme
Gönderme, gönderme
-
Yaz gününde kar geliyor
Hasret bağrımı deliyor
Yaz gününde kar geliyor
Hasret bağrımı deliyor
***
Düşeş atsam yek geliyor
Havar bu sene bu sene
Nasıl bir sene bu sene?
***
Düşeş atsam yek geliyor
Havar bu sene bu sene
Nasıl bir sene bu sene?
***
Düştüm aşkın ocağına
Yalnızlığın tuzağına
Düştüm aşkın ocağına
Yalnızlığın tuzağına
***
Neler geldi bu başıma
Havar bu sene bu sene
Nasıl bir sene bu sene?
***
Neler geldi bu başıma
Havar bu sene bu sene
Nasıl bir sene bu sene?
***
Kurudu tüm göller çaylar
Meyve vermez oldu bağlar
Kurudu tüm göller çaylar
Meyve vermez oldu bağlar
***
Kâr yerine ettik zarar
Havar bu sene bu sene
Nasıl bir sene bu sene?
***
Kâr yerine ettik zarar
Havar bu sene bu sene
Nasıl bir sene bu sene?
***
Düşeş atsam yek geliyor
Havar bu sene bu sene
Nasıl bir sene bu sene?
***
Düşeş atsam yek geliyor
Havar bu sene bu sene
Nasıl bir sene bu sene?
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-
Arife günüydü
Bayrama yakın bayrama yakın
Açın kefenini de yüzüne bakın
Hasan Ağam ölmüş le le le le
Le le le le ağıtlar yakın
***
Ölme benim Hasan Ağam ölme ölme
Hiç kimsem yoktur
Ardından ağlıyan yetimler çoktur oy oy oy
***
Ölme benim Hasan Ağam ölme ölme
Hiç kimsem yoktur
Ardından aglıyan yetimler çoktur oy oy oy
-
Kara köprü narlıktır le
Havar dile dile le dile le le le
Güzellik bir varlıktır le
Öldüm dile dile dile dile le le le
***
Şalaba giyinenler le
Havar dile dile dile dile le le le
Sevdiğine sadıktır le
Öldüm dile dile le dile le le
Sevdiğine sadıktır le
Öldüm dile dile le dile le le
***
Kaledibi mağara le
Havar dile dile le dile le le le
İplik sardım darağa le
Öldüm dile dile le dile le le le
***
Ben dedim "Yakın ola" le
Havar dile dile le dile le le le
Felek saldı ırağa
Öldüm dile dile le dile le le
Felek saldı ırağa
Öldüm dile dile le dile le le
***
Kaledibi xendek e lê
Rebenê dilê lê dilê lê lê
Destê min kelepçeke lê
Öldüm dile dile le dile le le
***
Dikim herim gurbetê lê
Rebenê dilê lê dilê lê lê
Mala min talan neke lê
Öldüm dile dile le dile le le
Mala min talan neke lê
Öldüm dile dile le dile le le
***
Urfalıyım ağam ben
Oğul her derde, kardeş, ortağım ben
Haber edin nazlı yarime benim
Oğul ölmemişim, kardeş, sağım ben
-
Yasemin Yalçın gibi ipe un seriyorsun
Levent Kırca mısın sen? Her tipe giriyorsun
Teksoy musun a canım? Her şeyi biliyorsun
Sor sor sor
Dara dara dara Dündar'a Ugur'u vur Dündar'a
Dara dara dara Dündar'a Ugur'u vur Dündar'a
Sor sor sor
Tatlısesin uçağı Savaş Ay'ın pıçağı
Çoğu asker kaçağı sor sor sor
Tara tara tara Muhtar'a Reha Reha Muhtar'a
Tara tara tara Muhtar'a Reha Reha Muhtar'a
Sor sor sor
Şifo Ayhan, Hakan'ı, Hami, Sergen, Okan'ı
Rüştü, Ogün, Serkan'ı sor sor sor
Vay Terim'e Terim'e Fatih Fatih Terim'e
Vay Terim'e Terim'e Fatih Fatih Terim'e
Sor sor sor
Bayülgen'in zagası bu Erbil'in gagası
Kim bu işin agası? Sor sor sor
Var Kırca'ya Kırca'ya Ali Ali Kırca'ya
Var Kırca'ya Kırca'ya Ali Ali Kırca'ya
Sor sor sor
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Ekmeği hamur, fırını çamur
Hayder usta, Hayder usta
İşi bozulmuş ver Allah sabır
Hayder usta, Hayder usta
***
Usta yaşı da altmış altmış, dünyayı satmış
Hayder usta, Hayder usta
Usta yaşı da yetmiş yetmiş, pilide bitmiş
Radyosu pilli mahlenin gülü
Hayder usta, Hayder usta
Herkesle küsmüş ne zalım biri
Hayder usta, Hayder usta
***
Usta yaşı da altmış altmış, dünyayı satmış
Hayder usta, Hayder usta
Usta yaşı da yetmiş yetmiş, pilide bitmiş
Tutmuyor dizi, görmüyor gözü
Hayder usta, Hayder usta
Kırk dügme yelek öldürmüş bizi
Hayder usta, Hayder usta
***
Usta yaşı da altmış altmış, dünyayı satmış
Hayder usta, Hayder usta
Usta yaşı da yetmiş yetmiş, pilide bitmiş
Hayder usta, Hayder usta
***
Usta yaşı da altmış altmış, dünyayı satmış
Hayder usta, Hayder usta
Usta yaşı da yetmiş yetmiş, pilide bitmiş
-
-
Izdırapla geçti günüm
Bende ona yanarım
Yanarım
Viran oldu benim açan
Mor sümbüllü bağlarım
Bağlarım
Talihim kötüymüş benim
Bende ona yanarım
Yanarım
***
Yananı Allah görürmüş
Dağları duman bürümüş
Ömrüm yolunda çürümüş yanarım
Yanarım
Ah yananı Allah görürmüş
Dağları duman bürümüş
Ömrüm yolunda çürümüş yanarım
Yanarım
***
Unutma ki hayatımda
Yalnız bir tek sen varsın
Sen varsın
Senin için saçlarıma
Beyaz beyaz kar yağsın
Kar yağsın
Sensiz dünya bomboş bana
İster ise can yansın
Can yansın
***
Ah yananı Allah görürmüş
Dağları duman bürümüş
Ömrüm yolunda çürümüş yanarım
Yanarım
Ah yananı Allah görürmüş
Dağları duman bürümüş
Ömrüm yolunda çürümüş yanarım
Yanarım, yanarım, yanarım
Yanarım yar yanarım
-
Öyle bir bağ yetiştirem
Gören Leylo Leylo desin
(Öyle bir bağ yetiştirem)
(Gören Leylo Leylo desin)
Aaah rüzgar vursun yaprağına
Dallar Leylo Leylo desin
(Rüzgar vursun yaprağına)
(Dallar Leylo Leylo desin)
Dallar Leylo güller Leylo
Diller Leylo Leylo desin
(Lilililililililiii) Aaaayayay
Dallar Leylo Leylo Leylo diller Leylo
Güller Leylo Leylo desin (Leylo desin)
***
Saraylar yaptıram taştan
Etrafı güllük gülistan
(Saraylar yaptıram taştan)
(Etrafı güllük gülistan)
Adın olsun dile destan
Diller Leylo Leylo desin
(Adın olsun dile destan)
(Diller Leylo Leylo desin)
Dağlar Leylo güller Leylo
Diller Leylo Leylo desin
Dallar Leylo Leylo Leylo diller Leylo
Güller Leylo Leylo desin (Leylo desin)
(Dağlar Leylo)
Leylasına
(Güller Leylo)
Mecnunun munimey Leylası var
(Diller Leylo Leylo desin)
Valla hem böyle mecnun gezerim dileleleleleley
Valla elbet bir Leylası var
-
Tutmuyor ellerim tutmuyor dizim
Dünya mı karanlık görmüyor gözüm
Ağlıyor içerim gülmüyor yüzüm
Biri var biri var
Beni böyle ağlatan biri var
Biri var biri var
Beklediğimde dönmeyen biri var
Biri var biri var
Beni böyle ağlatan biri var
Biri var biri var
Beni böyle süründüren biri var
***
Her gün ağlatıyor hiç güldürmedi
Sevmiştim birini kıymet bilmedi
Yalvardım yakardım bana dönmedi
Biri var biri var
Beni yaşarken öldüren biri var
Beni böyle ağlatan biri var
Biri var biri var
Beni böyle yandıran biri var
Biri var biri var
Beklediğimde dönmeyen biri var
Biri var biri var
Beni böyle yandıran biri var
Biri var biri var
Beklediğimde yandıran biri var