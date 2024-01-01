Mahmut Tuncer

Muhtar emmi *** Çok uzaktan geliyoruz Muhtar efendi bur'da mı? Biz evlenmek istiyoruz Bize bur'da izin var mı? (Bize bur'da izin var mı?) *** Çok uzaktan geliyoruz Muhtar efendi bur'da mı? Biz evlenmek istiyoruz Bize bur'da izin var mı? (Bize bur'da izin var mı?) *** Sor, sor muhtara sor Muhtarı bulmak çok zor Belki şehire gitmiştir Onu şimdi bulmak zor *** Sor, sor muhtara sor Muhtarı bulmak çok zor Belki şehire gitmiştir Onu şimdi bulmak zor *** Muhtar efendi ner'desin? Ikametgâh, iki resim Gel de bitir sen şu işi Bu köyedir adresim *** Vay muhtar sana düştüm Vay muhtar dara düştüm Gel de bitir sen şu işi Bu köyde dile düştüm (Bu köyde dile düştüm) *** Vay muhtar sana düştüm Vay muhtar dara düştüm Gel de bitir sen şu işi Bu köyde dile düştüm (Bu köyde dile düştüm) *** Sor, sor muhtara sor Muhtarı bulmak çok zor Belki şehire gitmiştir Onu şimdi bulmak zor *** Sor, sor muhtara sor Muhtarı bulmak çok zor Belki şehire gitmiştir Onu şimdi bulmak zor *** Muhtar efendi ner'desin? Ikametgâh, iki resim Gel de bitir sen şu işi Bu köyedir adresim *** Sor, sor muhtara sor Muhtarı bulmak çok zor Belki şehire gitmiştir Onu şimdi bulmak zor *** Muhtar efendi ner'desin? Ikametgâh, iki resim Gel de bitir sen şu işi Bu köyedir adresim *** Sor, sor muhtara sor Muhtarı bulmak çok zor Belki şehire gitmiştir Onu şimdi bulmak zor *** Muhtar efendi ner'desin? Ikametgâh, iki resim Gel de bitir sen şu işi