Muhtar Emmi Şarkı Sözleri
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Mahmut Tuncer
Muhtar Emmi
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Muhtar emmi
***
Çok uzaktan geliyoruz
Muhtar efendi bur'da mı?
Biz evlenmek istiyoruz
Bize bur'da izin var mı?
(Bize bur'da izin var mı?)
***
Çok uzaktan geliyoruz
Muhtar efendi bur'da mı?
Biz evlenmek istiyoruz
Bize bur'da izin var mı?
(Bize bur'da izin var mı?)
***
Sor, sor muhtara sor
Muhtarı bulmak çok zor
Belki şehire gitmiştir
Onu şimdi bulmak zor
***
Sor, sor muhtara sor
Muhtarı bulmak çok zor
Belki şehire gitmiştir
Onu şimdi bulmak zor
***
Muhtar efendi ner'desin?
Ikametgâh, iki resim
Gel de bitir sen şu işi
Bu köyedir adresim
***
Vay muhtar sana düştüm
Vay muhtar dara düştüm
Gel de bitir sen şu işi
Bu köyde dile düştüm
(Bu köyde dile düştüm)
***
Vay muhtar sana düştüm
Vay muhtar dara düştüm
Gel de bitir sen şu işi
Bu köyde dile düştüm
(Bu köyde dile düştüm)
***
Sor, sor muhtara sor
Muhtarı bulmak çok zor
Belki şehire gitmiştir
Onu şimdi bulmak zor
***
Sor, sor muhtara sor
Muhtarı bulmak çok zor
Belki şehire gitmiştir
Onu şimdi bulmak zor
***
Muhtar efendi ner'desin?
Ikametgâh, iki resim
Gel de bitir sen şu işi
Bu köyedir adresim
***
Sor, sor muhtara sor
Muhtarı bulmak çok zor
Belki şehire gitmiştir
Onu şimdi bulmak zor
***
Muhtar efendi ner'desin?
Ikametgâh, iki resim
Gel de bitir sen şu işi
Bu köyedir adresim
***
Sor, sor muhtara sor
Muhtarı bulmak çok zor
Belki şehire gitmiştir
Onu şimdi bulmak zor
***
Muhtar efendi ner'desin?
Ikametgâh, iki resim
Gel de bitir sen şu işi
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