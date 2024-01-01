Mahmut Tuncer

Ölme eşeğim Bahar dedin, yaz dedin geleceğim söz dedin İyde çiçek açarıken evleniriz biz dedin Bahar dedin, yaz dedin geleceğim söz dedin İyde çiçek açarıken evleniriz biz dedin *** Ölme eşeğim ölme bahar gele, yaz gele Bu kaçıncı bahar yaz? Bu gidişle zor biraz Ölme eşeğim ölme bahar gele, yaz gele Bu kaçıncı bahar yaz? Bu gidişle zor biraz Yalanların sonu yok boş laflara karnım tok Hep inandım, hep kandım çok bekledim seni çok Yalanların sonu yok boş laflara karnım tok Hep inandım, hep kandım çok bekledim seni çok *** Ölme eşeğim ölme bahar gele, yaz gele Bu kaçıncı bahar yaz? Bu gidişle zor biraz Ölme eşeğim ölme bahar gele, yaz gele Bu kaçıncı bahar yaz? Bu gidişle zor biraz *** Ölme eşeğim ölme bahar gele, yaz gele Bu kaçıncı bahar yaz? Bu gidişle zor biraz

Ağlarsam Kızma Anne Hani senin bebeğindim Uyuturdun ninnilerle Yeni açmış çiçeğindim Hani fidandım anne *** Büyümüşsem ne olmuş ki Bunu ben mi istedim ki Ağlarsam kızma anne Yaz gününde gölgendim sen Soğuklarda hırkamdın sen Dayandığım arkamdın sen anne Büyümüşsem ne olmuş ki Bunu ben mi istedim ki Ağlarsam kızma anne *** O günlerden bu günlere Yıllar nasıl geçti anne Dalıp dalıp hayallere Ağlarsam kızma anne

Durma Gel Bitti sabrım bitti neşem mutsuzum Çıldıracak gibiyim ben durma gel Çekilmiyor bu yalnızlık hasretin Senden uzak yaşanmıyor durma gel *** Bitti sabrım bitti neşem mutsuzum Çıldıracak gibiyim ben durma gel Çekilmiyor bu yalnızlık hasretin Senden uzak yaşanmıyor durma gel *** Durma gel çıldıracak gibiyim Durma gel haykıracak gibiyim Durma gel ağlayacak gibiyim Durma gel *** Durma gel çıldıracak gibiyim Durma gel haykıracak gibiyim Durma gel ağlayacak gibiyim Durma gel *** Günlere gün eklemekten usandım Bir gün daha bekleyemem durma gel Özleminle doldu taştı gözlerim İki elin kanda olsa durma gel *** Günlere gün eklemekten usandım Bir gün daha bekleyemem durma gel Özleminle doldu taştı gözlerim İki elin kanda olsa durma gel *** Durma gel çıldıracak gibiyim Durma gel haykıracak gibiyim Durma gel ağlayacak gibiyim Durma gel *** Durma gel çıldıracak gibiyim Durma gel haykıracak gibiyim Durma gel ağlayacak gibiyim Durma gel *** Durma gel çıldıracak gibiyim Durma gel haykıracak gibiyim Durma gel ağlayacak gibiyim Durma gel *** Durma gel çıldıracak gibiyim Durma gel haykıracak gibiyim Durma gel ağlayacak gibiyim Durma gel

Hasret Yağar Dağlara Bir güzele sevdalıyım Uyku girmez gözüme Sevdasıyla yaralandım Ateş düştü gönlüme Sevdasıyla yaralandım Ateş düştü gönlüme *** Dağlara dağlara Hasret yağar dağlara Hasret yağar dağlara *** Gel canım gel malım Ben senin âşığınım Ben senin âşığınım *** Yârim geldi aklıma Tez getirin yanıma İçin için yanıyorum Kar getirin bağrıma İçin için yanıyorum Kar getirin bağrıma *** Dağlara dağlara Hasret yağar dağlara Hasret yağar dağlara *** Gel canım gel malım Ben senin âşığınım Ben senin âşığınım *** Dağlara dağlara Hasret yağar dağlara Hasret yağar dağlara *** Gel canım gel malım Ben senin âşığınım Ben senin âşığınım *** Dağlara dağlara Hasret yağar dağlara Hasret yağar dağlara *** Gel canım gel malım Ben senin âşığınım Ben senin âşığınım

Hayırlı İşler İstersen gerçek olur düşler Keyifler çakılır yolunda işler Yakışır sana gülümseyen dişler Hadi bakalım sana hayırlı işler *** İstersen gerçek olur düşler Keyifler çakılır yolunda işler Yakışır sana gülümseyen dişler Hadi bakalım sana hayırlı işler *** Aman aman her şey yalan Aman aman senmisin yanan Tamam tamam hadi unutmaya bak Yaşamak güzel sat dünyayı sat *** Her şey gitsin yoluna hayırlı işler Takma derdi kafana hayırlı işler İşte reçetem sana hayırlı işler Hadi bakalım sana hayırlı işler *** Kalır mı sanki sana bu dünya İstersen olur kabusla rüya Kalır mı sanki sana bu dünya İstersen olur kabusla rüya *** Sen iste bitsin bütün dertler Gülerek geçsin sayılı günler Zannetme günler geriye döner Hadi bakalım sana hayırlı işler Sen iste bitsin bütün dertler Gülerek geçsin sayılı günler Zannetme günler geriye döner Hadi bakalım sana hayırlı işler *** Aman aman her şey yalan Aman aman senmisin yanan Tamam tamam hadi unutmaya bak Yaşamak güzel sat dünyayı sat *** Her şey gitsin yoluna hayırlı işler Takma derdi kafana hayırlı işler İşte reçetem sana hayırlı işler Hadi bakalım sana hayırlı işler *** Kalır mı sanki sana bu dünya İstersen olur kabusla rüya Kalır mı sanki sana bu dünya İstersen olur kabusla rüya

Sevdim Mi Tam Severim Sildim seni de aşkını da Acımasızca tek satırda Bıraktım köşeye Resmini elimden Unuttum günlerce Bakmadım öfkemden *** Sildim seni de aşkını da Acımasızca tek satırda Bıraktım köşeye Resmini elimden Unuttum günlerce Bakmadım öfkemden *** Sevdim mi tam severim Sildim mi bir kalemde Ölümüne giderim Yeter ki sen, "Olur" de *** Sevdim mi tam severim Sildim mi bir kalemde Ölümüne giderim Yeter ki sen, "Olur" de *** Gezdim yine de o yerlerde Senden tek zerre hani ner'de Yok artık içimde Sevgini kalbimden Çıkardım belki de Kazıdım gönlümden *** Gezdim yine de o yerlerde Senden tek zerre hani ner'de Yok artık içimde Sevgini kalbimden Çıkardım belki de Kazıdım gönlümden *** Sevdim mi tam severim Sildim mi bir kalemde Ölümüne giderim Yeter ki sen olur de *** Sevdim mi tam severim Sildim mi bir kalemde Ölümüne giderim Yeter ki sen, "Olur" de *** Sevdim mi tam severim Sildim mi bir kalemde Ölümüne giderim Yeter ki sen, "Olur" de *** Sevdim mi tam severim Sildim mi bir kalemde Ölümüne giderim Yeter ki sen, "Olur" de *** Sevdim mi tam severim Sildim mi bir kalemde Ölümüne giderim Yeter ki sen, "Olur" de

Taksi Hey hey hey taksi Bütün işlerim gitti aksi Hey dur taksi *** Hey hey hey taksi Bütün işlerim gitti aksi Hey dur taksi *** İlk orta fakülte Bitirdim ben güzelce Bir baltaya sap olup Kurtulurum sandım böylece *** İlk orta fakülte Bitirdim ben güzelce Bir baltaya sap olup Kurtulurum sandım böylece *** Nerede abi, nerede? Ekmek aslanın midesinde Bugün git, yarın gel Her gün başka bir engel *** Hey hey hey taksi Bütün işlerim gitti aksi Hey dur taksi *** Hey hey hey taksi Bütün işlerim gitti aksi Hey dur taksi *** Hey hey hey taksi Bütün işlerim gitti aksi Hey dur taksi *** Hey hey hey taksi Bütün işlerim gitti aksi Hey dur taksi *** İlk orta fakülte Bitirdim ben güzelce Bir baltaya sap olup Kurtulurum sandım böylece *** İlk orta fakülte Bitirdim ben güzelce Bir baltaya sap olup Kurtulurum sandım böylece *** Nerede abi, nerede? Ekmek aslanın midesinde Bugün git, yarın gel Her gün başka bir engel *** Hey hey hey taksi Bütün işlerim gitti aksi Hey dur taksi *** Hey hey hey taksi Bütün işlerim gitti aksi Hey dur taksi