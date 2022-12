Mahmut Tuncer

Dayanamam bu acıya atas koydun yüreğime muradım gözümde kaldı yazık ettin gençliğime muradım gözümde kaldı oyoyoyo yazık ettin gençliğime *** bileydim senin için ağlar mıydım lele bileydim sana gönül bağlar mıydım bileydim askın ile yanar mıydım ooohh bileydim aaahh bileydim *** bileydim sana gönül bağlar mıydım lele bileydim senin için ağlar mıydım le bileydim askın ile yanar mıydım ooohh bileydim aaahh bileydim *** sen gönlümün sultanıydın senin ıçın yasıyordum yar ben seni bu canımdan her şeyden çok seviyordum yar ben seni bu canımdan her şeyden çok seviyordum *** bileydim senin için ağlar mıydım bileydim sana gönül bağlar mıydım bileydim askın ile yanar mıydım ooohh bileydim aaahh bileydim *** bileydim sana gönül bağlar mıydım lele bileydim senin için ağlar mıydım le bileydim aşkın ile yanar mıydım bileydim aaahh bileydim *** bileydim sana gönül bağlar mıydım lele bileydim senin için ağlar mıydım le bileydim aşkın ile yanar mıydım bileydim aaahh bileydim

Le-le - Leydida Se- se seydida Ha- ha haynına Mıne gumbuda Mıne rencdıde Mını Le-le - Leydida Gu gumbıda gumude gumbıda Gum gum *** Of ooooooffff Giderken tutti beni Oynadı yutti beni Ne heyırsız yarmışsan lo Ne tuz unutti beni *** Altn Dişli Hayriye Hıldr hıldır yeriye Can-i omri çürüye Gel beriye beriye *** Altn Dişli Hayriye Hıldr hıldır yeriye Can-i omri çürüye Gel beriye beriye *** He canım Of oooooofff Rende vururum rende Ay buluda girende Ben Güzeli beklerim le Senimadan gelende *** Altn Dişli Hayriye Hıldr hıldır yeriye Can-i omri çürüye De hade Gel beriye beriye *** Altn Dişli Hayriye Hıldr hıldır yeriye Can-i omri çürüye Gel beriye beriye *** Kim tutar Seni Of oooooooffff Tutun uşaklar tutun Şimdi havalanıram Bu dere kenarına Güm güm Düşer yuvarlanırsam *** Altn Dişli Hayriye Hıldr hıldır yeriye Can-i omri çürüye Gel beriye beriye *** Altn Dişli Hayriye Hıldr hıldır yeriye Can-i omri çürüye Gel beriye beriye *** Geliyi ha geliyi Yooouuuuuuuuvvvv le- le leylilamiley Seydinamiley Ha ha haaaa *** Altn Dişli Hayriye Hıldr hıldır yeriye Can-i omri çürüye Gel beriye beriye...