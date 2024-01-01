Dübeş Attım Yek Geldi Şarkı Sözleri
Mahmut Tuncer Dübeş Attım Yek Geldi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mahmut Tuncer Dübeş Attım Yek Geldi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dübeş Attım Yek Geldi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mahmut Tuncer
Dübeş Attım Yek Geldi
-
Görmesen yüzünü seniniyaşayamamki
Sensizlik zor gelir bana alışamamki
Bu can bu bedende söyle sensiz ne yapsın
Sen olmasan bir gün bile yaşıyamamki
Bu can bu bedende söyle sensiz ne yapsın
Sen olmasan bir gün bile yaşıyamamki
Sen olmasan bu dünyada yaşayamamki
***
Öyle alıştımki sana hep arıyorum
İnan sensin bir an bile yapamıyorum
Sensiz sanki bu alemde yaşamıyorum
Sen olmasan bu dünyada yaşayamamki.
-
Dün gece neredeydin
Hoyratın beni yaktı
Ağlarım sızlarım
Sensiz ömre yanarım
***
Seherin bu vaktinde
Yar oturmuş tahtında
Neye başıma geldi
Bu cahillik vaktında
***
Ağlarım sızlarım
Sensiz ömre yanarım
***
Seher oldu vakit doldu
Bülbül güle taht oldu
Ötme bülbül el duyar
Yar gelecek vakt oldu
***
Ağlarım sızlarım
Sensiz ömre yanarım
-
Ay aman, ay aman, aman, aman
Aman, aman, aman, aman, aman
Aman, aman, aman, aman, aman
***
Dert beni de bölük, bölük
Yakam yırtık, cep sökük
Dert beni de bölük, bölük
Yakam yırtık, cep sökük
***
Askerem boynum bükük
Şu feleğin elinden
Askerem boynum bükük
Şu kaderin elinden
***
Dünyamdan zevk almadım
Derde şifa bulmadım
Dünyamdan zevk almadım
Derde şifa bulmadım
***
Kaçtım, kurtulamadım
Şu feleğin elinden
Kaçtım, kurtulamadım
Şu kaderin elinden
***
Dertli doğdum anamdan
Zevk almadım dünyamdan
Dertli doğdum anamdan
Zevk almadım dünyamdan
***
Her günüm bana zindan
Şu feleğin elinden
Her günüm bana zindan
Şu feleğin elinden
Her günüm bana zindan
Şu feleğin elinden
-
-
-
-
-