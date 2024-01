Mahmut Tuncer

Görmesen yüzünü seniniyaşayamamki Sensizlik zor gelir bana alışamamki Bu can bu bedende söyle sensiz ne yapsın Sen olmasan bir gün bile yaşıyamamki Bu can bu bedende söyle sensiz ne yapsın Sen olmasan bir gün bile yaşıyamamki Sen olmasan bu dünyada yaşayamamki *** Öyle alıştımki sana hep arıyorum İnan sensin bir an bile yapamıyorum Sensiz sanki bu alemde yaşamıyorum Sen olmasan bu dünyada yaşayamamki.