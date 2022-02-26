Mahmut Tuncer

Suzan Suzi Şarkı Sözleri
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Kör olasın suzan suzi, suzan suzi, suzan suzi
Ziyaret çarptı bizi
Kör olasın suzan suzi, suzan suzi, suzan suzi
Ziyaret çarptı bizi
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Kırklar dağının düzü
Karanlık bastı bizi
Kırklar dağının düzü
Karanlık bastı bizi
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Kör olasın suzan suzi, suzan suzi, suzan suzi
Ziyaret çarptı bizi
Kör olasın suzan suzi, suzan suzi, suzan suzi
Ziyaret çarptı bizi
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Köprü altı kapkara
Hadi gel beni ara
Köprü altı kapkara
Anam gel beni ara
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Saçlarıma kumlar doldu, kumlar doldu, kumlar doldu
Tarak getir sen tara
Saçlarıma kumlar doldu, kumlar doldu; kumlar doldu
Tarak getir sen tara