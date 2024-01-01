Mahmut Tuncer

Kırklar dağının düzü Karanlık bastı bizi Kırklar dağının düzü Karanlık bastı bizi *** Kör olasın suzan suzi, suzan suzi, suzan suzi Ziyaret çarptı bizi (Kör olasın suzan suzi, suzan suzi, suzan suzi) (Ziyaret çarptı bizi) *** Köprü altı kapkara Aney gel beni ara Köprü altı kapkara Anam gel beni ara *** Saçlarıma kumlar doldu, kumlar doldu, kumlar doldu Tarak getir sen tara (Saçlarıma kumlar doldu, kumlar doldu; kumlar doldu) (Tarak getir sen tara) *** Köprünün orta gözü Sular apardı bizi Köprünün orta gözü Sular apardı bizi *** Kör olasın suzan suzi, suzan suzi, suzan suzi Ziyaret çarptı bizi (Kör olasın suzan suzi, suzan suzi, suzan suzi) (Evliya çarptı bizi)