Mahmut Tuncer

-
Nasıl bir sevdaya düştüm
Vay canım vay, vay canım vay
Vay canım vay vay
Bir zalime eline düştüm
Vay canım vay, vay canım vay
Vay ömrüm vay vay
Bir zalime eline düştüm
Vay canım vay, vay canım vay
Ben öldüm vay vay
***
Beni yüz yerden vursalar
Vay canım vay, vay canım vay
Vay canım vay vay
Üzülmem dillere düştüm
Vay canım vay, vay canım vay
Vay ömrüm vay vay
Üzülmem dillere düştüm
Vay canım vay, vay canım vay
Ben öldüm vay vay
***
Ateş düştü yüreğime
Vay canım vay, vay canım vay
Vay canım vay vay
Neler ettiler bu gönlüme
Vay canım vay, vay canım vay
Vay ömrüm vay vay
Neler ettiler bu gönlüme
Vay canım vay, vay canım vay
Vay ömrüm vay vay
***
Ben seni böylemi sevdim
Vay canım vay, vay canım vay
Vay canım vay vay
Terk ettin beni ölüme
Vay canım vay, vay canım vay
Yıkıldım vay vay
Terk ettin beni ölüme
Vay canım vay, vay canım vay
Vay ömrüm vay vay, vay
-
Uyan sevgilim uyan artık uyan
O bensiz rüyandan
***
Al ellerimi anlatsınlar nedenini
O hain yalnızlığımın
***
Gözyaşlarımı ve yanlışlarımdan
Sensiz kurtulamadığımı
Uyan sevgilim uyan artık uyan
O bensiz rüyandan
Gün batıyorken duvarımda gölgen bir an
Nolursun uyan
***
Şu kaygan sularına aksın bu gecenin
Süzülsün uçsun gözlerine güzel sevgilimin
Badem:
Sever saçlarını yerine ellerimin
Belki uyanırsın nolursun
***
Uyan sevgilim uyan artık uyan
O bensiz rüyandan
sarkisozu.acikgoz.org
Gün batıyorken duvarımda gölgen bir an
Nolursun uyan
***
Uyan sevgilim uyan artık uyan
O bensiz rüyandan
***
Gün batıyorken duvarımda gölgen bir an
Nolursun uyan
Uyan sevgilim uyan artık uyan
O bensiz rüyandan
Gün batıyorken duvarımda gölgen bir an
Nolursun uyan
-
Unutmak mı demiştin delisin, delisin
***
Sensizliğe alışamam bilirsin, bilir misin
***
Hep aynısın demiştim ya değişsem sever misin
***
Ama ben değişmem, değişmem ah değişmem
Bir tek seni dünyalara değişmem
Öykü Gürman:
Seni ben değişmem değişmem ah değişmem
Yalnızlığa mahkum olsam da değişmem
***
Her gecenin sonunda çıkarıp attım şu kalbimi
Öykü Gürman:
Ve her sabah uyandığımda içimde buldum yine seni
***
Bir deli düş kurdum ki içinde sadece sen ve ben
Öykü Gürman:
Kader bile değişir yeter ki sen istesen
***
Ama ben değişmem, değişmem ah değişmem
Bir tek seni dünyalara değişmem
***
Ama ben değişmem, değişmem ah değişmem
Bir tek seni dünyalara değişmem
Seni ben değişmem değişmem ah değişmem
Yalnızlığa mahkum olsam da değişmem
-
Eksik bir şeyler var
Maziye yaşanmıyor
Resmini her gördüğümde
Ellerim titriyor
Uzaklarda bir yerlerde
Lacivert gökyüzünde
Varlığın tam tam içimde
İsmini yazdım gönlüme
***
Bu aşk S’onsuz aşk
Bu aşk onsuz aşk
***
Kalbime gömdüm diye
Gözyaşım aksın hep içime
Bitmez mi bu acı
Dinmez mi gözyaşı
Sonsuzluğun sancısı
Saplanır göğsüme anıları
***
Bu aşk S’onsuz aşk
Bu aşk onsuz aşk
***
Kalbimde artık evim
Üşümez narin elleri gözleri
Varsın unutsun eller seni
Varsın kara toprak beni sana verir
Bir gün gelecek sonsuzluk bitecek
-
Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce
Güzel yüzün yanakların ıslanır
Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce
Hüzün keder yüreğime yaslanır
***
Sen ağlama bir damla gözyaşın yeter
Sen üzülme gülüm
***
Gece gökyüzünden bir damla yaş düşünce
Bahar gelir tüm çiçekler ıslanır
Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce
Hüzün keder yüreğime yaslanır
***
Sen ağlama bir damla gözyaşın yeter
Sen üzülme gülüm gamzende güllerin biter
Yollarıma taş koysalar döneceğim
Gözlerinden yaşlarını sileceğim
-
Her şey biter, herkes gider
Gün bile kaçar gecenin koynuna saklanır
Bir tek ben kalırım benliğimden taşan
Sevgim kahve gözlerim de yankılanır
***
Yaşanmamışları düşünüp kuytularda üzülürüm
***
Gel desen koşar, koşar gelir ellerim
Umursamaz dünyayı, umursamaz yaşanır
Sadece seni, tek seni beklerim
Gel diyen ellerini of gözlerini özledim
Ne umut kaldı ne bir rüya,
Geceyedir küsmelerim
***
Yürek yanar, kalpler ağlar
Sevdan bile çırpınız çıkış yolları arar
Bir tek göz yaşı kalır bu aşktan geriye
Ruhum da yeşerir yeniden aşk yaprakları
***
Yaşanmamışları düşünüp kuytularda ölürüm
***
Gel desen koşar, koşar gelir ellerim
Umursamaz dünyayı, umursamaz yaşanır
Sadece seni, tek seni beklerim
Gel diyen ellerini of gözlerini özledim
Ne umut kaldı ne bir rüya,
Geceyedir küsmelerim
-
İkinci ayrılık zor geldi bana
Sensiz olmadı anladım geç olsada
***
Yalnızmısın sende sensiz gecelerde
Hiç düşündün mü naparım diye
***
Bir adım önüm sensiz gözükmüyor
Kalbimdeki düğüm sensiz çözülmüyor sensiz çözülmüyor
***
Yollardasın evsiz mutlu musun bensiz
Söyle bana sebepsiz biter mi aşk?
***
Yollardayım evsiz bin dertliyim sensiz
Söyle bana sebepsiz affeder mi aşk?
***
Eski sevgili merak edilmez mi?
Beş senelik aşk unutup silinmez ki
***
Korktum aramaktan başkası çıkar diye
Hep tanrıya sordum seni iyi misin diye
***
Bir adım önüm sensiz gözükmüyor
Kalbimdeki düğüm sensiz çözülmüyor sensiz çözülmüyor
***
Yollardayım evsiz bin dertliyim sensiz
Söyle bana sebepsiz hapseder mi aşk?
***
Yollardasın evsiz mutlu musun bensiz
Söyle bana sebepsiz biter mi aşk?
***
Neredesin yine yolculuk nereye
Telefonda sesin ısıttı ya işte
Sinirle topladım tüm eşyalarını
Nolur almaya gelme
Bırak izlerin kalsın bende
***
Yollardayım evsiz bin dertliyim sensiz
Söyle bana sebepsiz affeder mi aşk?
***
Yollardasın evsiz mutlu musun bensiz
Söyle bana sebepsiz biter mi aşk?
****
Kalpsiz Kalpsiz Kalpsiz
***
Sen ağlama dedim hani dönecektin
Bir damla gözyaşım silmeye bile gelmedin.
-
Yokluğun yakın, varlığın uzak
Gittiğinden beri geceler kör tuzak
Göz göre göre gönderdim ellere
Vazgeçmedin sen de döndün bu kalpsize
Soldu gözlerim ve bitti sözlerim
Gittiğinden beri yolunu gözlerim
Kapandı kapılar açıldı yaralar
Gittiğinden beri acıdır anılar, acıtır anılar
Yokluğun yeter bu çektiğim günah
Gittiğimden beri geceler simsiyah
Gözlerim nehir ağlar şehir şehir
Sensiz bu yerlerde hatıralar zehir
Soldu gözlerim ve bitti sözlerim
Gittiğinden beri yaralı yüreğim
Kapandı kapılar açıldı yaralar
Gittiğinden beri acıdır anılar, acıtır anılar
Sonsuza bile giderdim seninle
Hep vazgeçtin benden
Şimdi sana güle güle
Soldu gözlerim ve bitti sözlerim
Gittiğinden beri yaralı yüreğim
Kapandı kapılar açıldı yaralar
Gittiğinden beri acıdır anılar
Soldu gözlerim ve bitti sözlerim
Gittiğinden beri yaralı yüreğim
Kapandı kapılar, açıldı yaralar
Gittiğinden beri acıdır anılar, acıtır anılar
-
Ala gözlerini sevdiğim dilber
Şay edip aleme bildirme beni
Açıp ak gerdanın durma karşımda
Ecelimden evvel öldürme beni
Ko dolanıp dursun kolun boynumda
Hiç ölüm korkusu yoktur aynımda
Bir gececik mihman olsam koynunda
Uyan sabah deyu kaldırma beni
Dolandım dağları bu yere düştüm
Yar senin derdinden odlara düştüm
Çaresi bulunmaz dertlere düştüm
Yeter alev alev yandırma beni
Gece gündüz çok ağladım gülmedim
(Gece gündüz çok ağladım gülmedim)
Aradım derdime derman bulmadım
(Aradım derdime derman bulmadım)
Bunca yıldır bir minnete gelmedim
Kerem eyle mahsun gönderme beni
Dolandım dağları bu yere düştüm
Yar senin derdinden odlara düştüm
Çaresi bulunmaz dertlere düştüm
Yeter alev alev yandırma beni
Dolandım dağları bu yere düştüm
Yar senin derdinden odlara düştüm
Çaresi bulunmaz dertlere düştüm
Yeter alev alev yandırma beni
Ala gözlerini sevdiğim dilber
Şay edip aleme bildirme beni
Açıp ak gerdanın durma karşımda
Ecelimden evvel öldürme beni
Ecelimden evvel öldürme beni
-
Hiçbir şeyi
Senin kadar istemedim
Ama yetmiyor
Ne kadar istesem de
Gözlerimdeki resmin
Gitmiyor
***
Yağmurlar
İçime, içime, içime yağıyor
İçimdeki kuraklık
Bitmiyor
***
Bitmez sandığım
Yollar aynı çıkmazda
Tükeniyor
***
Aşk bu mu?
Aşk acı mı?
Acıtır mı, incitir mi?
Aşk bunu bana yapmaya mecbur mu?
***
Aşk bu mu?
Aşk acı mı?
Acıtır mı, incitir mi?
Aşk bunu bana yapmaya mecbur mu?
***
Yağmurlar
İçime, içime, içime yağıyor
İçimdeki kuraklık
Bitmiyor
***
Bitmez sandığım
Yollar aynı çıkmazda
Tükeniyor
***
Çünkü yoksun (Çünkü yoksun)
Gelmiyorsun (Gelmiyorsun)
Bir çığ gibi (Bir çığ gibi) büyüyorsun
***
Aşk bu mu?
Aşk acı mı?
Acıtır mı, incitir mi?
Aşk bunu bana yapmaya mecbur mu?
***
Aşk bu mu?
Aşk acı mı?
Acıtır mı, incitir mi?
Aşk bunu bana yapmaya mecbur mu?
***
Aşk bu mu?
Aşk acı mı?
Acıtır mı, incitir mi?
Aşk bunu bana yapmaya mecbur mu?
-
Zaman beklemez kimseyi durma
Kalbini acıtana yol aldırma
Kanayıp dursa da sakın ağlama
Kaderi yenmek için hep güç topla
Hayat saklar hayalleri yakma
Erteler bazen sebepsiz sanma
Vazgeçerek yarını cezalandırma
Yorgunluğu üstünden atıp son defa
Bir avuç ömrün kalmış gibi gül
Dağlara düşmüş karlar gibi kal
Boyunu aşmış nehirler kadar çağla
Geriye dön bak bir ben gibi sev
Bir avuç ömrün kalmış gibi gül
Dağlara düşmüş karlar gibi kal
Boyunu aşmış nehirler kadar çağla
Geriye dön bak bir ben gibi sev
Gün olur solar gider bu gölgeler
Bahar dolar sonra gözlerine
Yine aşk olur akar sonsuzluğuna
Yalnızlığı boynundan atıp son defa
Bir avuç ömrün kalmış gibi gül
Dağlara düşmüş karlar gibi kal
Boyunu aşmış nehirler kadar çağla
Geriye dön bak bir ben gibi sev
Boyunu aşmış nehirler kadar çağla
Geriye dön bak bir ben gibi sev
Bir avuç ömrün kalmış gibi gül
Dağlara düşmüş karlar gibi kal
Boyunu aşmış nehirler kadar çağla
Geriye dön bak bir ben gibi sev
Geriye dön bak bir ben gibi sev
Geriye dön bak ve benim gibi sev
-
Dün gece seni rüyamda gördüm
Gözlerinde yaş, kalbinde hüzün
Dün gece seni rüyamda gördüm
Gözlerimde yaş, kalbinde hüzün
***
Hatırladım, dedin ki
Zaman kıymetli
Sonuna geldi
Verdiğin kum saati
***
Hatırladım, dedin ki
Zaman kıymetli
Sonuna geldi
Verdiğim kum saati
***
Al götür beni bu diyardan
Sensiz olmam, sensiz olmam
Al götür beni bu diyardan
Sensiz olmam
***
Dün gece seni onunla gördüm
Gözlerimde yaş, aklımda yüzün
***
Hatırladım, dedin ki
Zaman kıymetli
Sonuna geldi
Verdiğin kum saati
***
Hatırladım, dedin ki
Zaman kıymetli
Sonuna geldi
Verdiğim kum saati
***
Al götür beni bu diyardan
Sensiz olmam, sensiz olmam
Al götür beni bu diyardan
Sensiz olmam
***
Al götür beni bu diyardan
Sensiz olmam
***
Al götür beni bu diyardan
Sensiz olmam, sensiz olmam
Al götür beni bu diyardan
Sensiz olmam
***
Al götür beni bu diyardan
Sensiz olmam, sensiz olmam
Al götür beni bu diyardan
Sensiz olmam
***
Sensiz olmam
-
Yorgunum, artık aşktan
Sensiz baştan başlamam
Kendimi kandırmam
Yıllar geçmiş, aşklar dinmiş
Derken bir gün çıktın karşıma
Aldın koynuna
Şimdi neden yoksun yar
Çok yorgunum, artık aşktan
Sensiz baştan başlamam
Kendimi kandırmam
Uzaktasın belki başka kollardasın
Kim bilir, kimlerin koynundasın
Çok yorgunum artık aşktan
Sensiz baştan başlamam
Kalbimi kandırmam
Çok yorgunum (çok) artık aşktan
Sensiz baştan başlamam
Kendimi kandırmam
Çok yorgunum (çok) sensiz aşktan
Artık baştan başlamam
Kalbimi kandırmam
Çok yorgunum