Yandan Güzelim Yandan Şarkı Sözleri
Mahmut Tuncer Yandan Güzelim Yandan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mahmut Tuncer Yandan Güzelim Yandan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yandan Güzelim Yandan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mahmut Tuncer
Yandan Güzelim Yandan
Tüm Şarkıları
-
Yandan güzelim yandan, çok gelip geçme bur'dan
Yandan güzelim yandan, çok gelip geçme bur'dan
Sen sevdalı ben aşık, anlamazlar ki haldan
Sen sevdalı ben aşık, anlamazlar ki haldan
***
Aman aman dile yâr, sen düşürdün dile yâr
Aman aman dile yâr, sen düşürdün dile yâr
Gönül kapım aralı, ne dilersen dile yâr
Gönül kapım aralı, ne dilersen dile yâr
***
Giderem yolum budur, garibem sonum budur
Giderem yolum budur, garibem sonum budur
Yar benden yüz çevirmiş, ecelsiz ölüm budur
Yar benden yüz çevirmiş, ecelsiz ölüm budur
***
Aman aman dile yâr, sen düşürdün dile yâr
Aman aman dile yâr, sen düşürdün dile yâr
Gönül kapım aralı, ne dilersen dile yâr
Gönül kapım aralı, ne dilersen dile yâr
***
Gala dibinde sandık, baştan aşağı yandık
Gala dibinde sandık, baştan aşağı yandık
Vefalıya can kurban, vefasızdan usandık
Vefalıya can hayran, vefasızdan usandık
***
Aman aman dile yâr, sen düşürdün dile yâr
Aman aman dile yâr, sen düşürdün dile yâr
Gönül kapım aralı, ne dilersen dile yâr
Gönül kapım aralı, ne dilersen dile yâr