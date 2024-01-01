Mahmut Tuncer

Yandan güzelim yandan, çok gelip geçme bur'dan Yandan güzelim yandan, çok gelip geçme bur'dan Sen sevdalı ben aşık, anlamazlar ki haldan Sen sevdalı ben aşık, anlamazlar ki haldan *** Aman aman dile yâr, sen düşürdün dile yâr Aman aman dile yâr, sen düşürdün dile yâr Gönül kapım aralı, ne dilersen dile yâr Gönül kapım aralı, ne dilersen dile yâr *** Giderem yolum budur, garibem sonum budur Giderem yolum budur, garibem sonum budur Yar benden yüz çevirmiş, ecelsiz ölüm budur Yar benden yüz çevirmiş, ecelsiz ölüm budur *** Aman aman dile yâr, sen düşürdün dile yâr Aman aman dile yâr, sen düşürdün dile yâr Gönül kapım aralı, ne dilersen dile yâr Gönül kapım aralı, ne dilersen dile yâr *** Gala dibinde sandık, baştan aşağı yandık Gala dibinde sandık, baştan aşağı yandık Vefalıya can kurban, vefasızdan usandık Vefalıya can hayran, vefasızdan usandık *** Aman aman dile yâr, sen düşürdün dile yâr Aman aman dile yâr, sen düşürdün dile yâr Gönül kapım aralı, ne dilersen dile yâr Gönül kapım aralı, ne dilersen dile yâr