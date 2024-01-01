Mahmut Tuncer

Geldiler Şarkı Sözleri
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Bağlandı umudum, çözemiyorum
El ele tutuşup gezemiyorum
Herkes zevküsefa sürerken Tanrım
Neler oldu bana bilemiyorum
***
Yine yağmurlar, yine bulutlar
Kaybolup gitti bak o güzel yıllar
Ne sevenim var ne de soranım
Sevdiklerim beni hep unuttular
***
Gizemli aşkım var kara mı kara
Felek beni saldı dikenli yola
Kurtlar, kuşlar bile yuva kurarken
Konamadım gitti ince bir dala
***
Yine yağmurlar, yine bulutlar
İçimde söndü bak yanan umutlar
Ne sevenim var ne de soranım
Sevdiklerim beni hep unuttular
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Arkadaşları Ali derler
Hani oturur bizim kahvede
Yakmış abayı bir dilbere
Nefaset bir şey fidan boylu
***
Bizim Ali pişpirik oynar
MFÖ dinler maç seyreder
Dedik ya abayı yakmış kıza
Bundan haberi yok kızın ama
Ali Desidero Ali Desidero
***
Kız çok gizel latif şirin
Hem kitap kurdu hem bir ahu
Venus mü desem Afrodit mi
Eli yüzü düzgün bir içim su
***
Elbette ki feminist bir kız
Metafiziğe de inanmakta
***
Bir kusuru var yalnız kızın
Biraz entel takılmakta
Optimizt hem de pesimist biraz
idealizme de savunmakta
Ali Desidero Ali Desidero
***
Teoride desen zehir gibi
Pratik dersen sallanmakta
Bazen ben hümanistim diyor
Bazen rastyonalist oluyor
Değişik bir psikoloji
Bir felsefe idiotloji
İdiot idiot idiotloji
***
Bizim Ali kahveden aynen
Kız oradan gelip geçerken
Gözüne kestirip kafasına takıyor
Bu benim diyor dokunanı yakarım
***
Ne yapmalı ne etmeli
Bir oyunbazlık bir şeytanlık
Kıza dalavere mi çevirmeli
***
Bu beraberlik nasıl olacak
İkise ayrı telden çalıyor
***
Centilmencemi yaklaşmalı
Familyasıyla mı tanışmalı
Bir bilene mi danışmalı
Bu kız sanki bir buzdolabı
Ali Desidero Ali Desidero
***
Ali kahvede oturup duruyor
Kızın geçmesini bekliyor
Hatun kişi görününce köşeden
MFÖ başlıyor aynen kasetten
Ali Desidero Ali Desidero
***
Matmazel MFÖ'yü duyar duymaz
Biran kendinden geçiyor
Ha bayıldı ha bayılacak derken
Ali kızın elinden tutuyor
Ali kıza bir klark çekiyor
Kahvedekiler ınınının diyor
Inının ın ının ın ını nın
Kız pardon diyor başım döndü
MFÖ yakar gönlümü
Rica ederim diyor delikanlı
Gelebilir her genç kızın başına
Yardım edeyim size isterseniz
Evinize götüreyim icabında
***
Ay nasıl olur diyor kız içinden
Ben sizi hiç tanımıyorum ama
Hem konu komşu ne der sonra
Merci giderim tek başıma
***
Olur mu ne önemi var diyor oğlan
Yürüyelim işte ne çıkar bundan
Hem sizinle de tanışmış oluruz
Hem konuşuruz şurdan burdan
Ali Desidero Ali Desidero
***
Ne kibar çocuk diyor kız içinden
Hem samimi hem vefalı yani
Bir imtihan çekeyim şuna diyor
Serseri mi yoksa bir dahi mi
***
Diyor felsefeyi severmisiniz
Ali diyor biz hep dönerciyiz
Luther diyor kız Machiavelli
Şampiyon biziz diyor Ali
Attığımız gollerden belli
***
Kız anlıyor ki dünyalar ayrı
Ali'ye kibarca bir bay bay
Ali diyor hay hay
Gözü parlıyor aniden kızın
Şeytan tüyü var bu hınzırın
Ali anlıyor ki doğru yolda
Hazırım diyor buluşmaya
Kız diyor ki bu işler narin
Bugün olmaz Ali belki yarın
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Erken kalkmak mecburen
İşe gitmek mecburen
Eve dönmek mecburen
Mecburiyetten
***
Oh sesleri of olunca
Her kafadan ses çıkınca
Şaşırınca bunalınca
Mecburiyetten
***
Mecburen mecburen
Mecburen mecburen
Mecburen mecburen
Mecburiyetten
***
Olan olsun bıraktım
Anlamı yok zorlamanın
Şans kadere inandım
Mecburiyetten
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Birçok güzeller sevdim
Birini biraz fazla
Gönül eşit sevmiyor
Mecburiyetten
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Mecburen mecburen
Mecburen mecburen
Mecburen mecburen
Mecburiyetten
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