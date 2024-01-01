Mahsun Kırmızıgül

Yeller gibi estim durdum Gül gibi soldum Yalnızlığın türküsünü Ben senden çaldım *** Ağlama sen, ağlama sen Haydi biraz gül Geleceksen yollarına Gül dökeyim gül *** Sevdaların durağında Hep yalnız kaldım Yalnızlığın korkusuna Hep sensiz daldım *** Ağlama sen, ağlama sen Haydi biraz gül Geleceksen yollarına Gül dökeyim gül

Duysun dağlar duysun taşlar Seviyorum içim yanar *** Duysun dağlar duysun taşlar Seviyorum içim yanar Kalbim yalnız sana tapar Allahını seveyim *** Bebeğim benim bebeğim benim İlk göz ağrım sevdiğim benim Bebeğim benim bebeğim benim İlk göz ağrım sevdiğim benim *** Allahını seveyim canımı vereyim Uğruna öleyim bebeğim benim Allahını seveyim canımı vereyim Uğruna öleyim bebeğim benim *** Ateş oldun içimdesin Şarkı oldun dilimdesin Ateş oldun içimdesin Şarkı oldun dilimdesin *** Perde oldun gözümdesin Allahını seveyim *** Bebeğim benim bebeğim benim İlk göz ağrım sevdiğim benim Bebeğim benim bebeğim benim İlk göz ağrım sevdiğim benim *** Allahını seveyim canımı vereyim Uğruna öleyim bebeğim benim Allahını seveyim canımı vereyim Uğruna öleyim bebeğim benim *** Bebeğim benim bebeğim benim İlk göz ağrım sevdiğim benim Bebeğim benim bebeğim benim İlk göz ağrım sevdiğim benim *** Allahını seveyim canımı vereyim Uğruna öleyim bebeğim benim