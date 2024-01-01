Bebeğim / 12'den Vuracağım Şarkı Sözleri
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Mahsun Kırmızıgül
Bebeğim / 12'den Vuracağım
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Düşe kalka çıktım yola
Yorulsamda vermem mola
Düşe kalka çıktım yola
Yorulsamda vermem mola
***
Başım koydum ben bu yola
12'den vuracağım
Çektim hayat çilesini
Düşünmedim hilesini
***
Yaşamanın zirvesini
12'den vuracağım
Çektim hayat çilesini
Düşünmedim hilesini
***
Yaşamanın zirvesini
12'den vuracağım
***
Hayattayım bir başıma
Göz koyamam el aşına
Hayattayım bir başıma
Boyun eymem el aşına
***
Hedefimi tek başıma
12'den vuracağım
Çektim hayat çilesini
Düşünmedim hilesini
***
Yaşamanın zirvesini
12'den vuracağım
Çektim hayat çilesini
Düşünmedim hilesini
***
Yaşamanın zirvesini
12'den vuracağım
Çektim hayat çilesini
Düşünmedim hilesini
***
Yaşamanın zirvesini
12'den vuracağım
Çektim hayat çilesini
Düşünmedim hilesini
***
Yaşamanın zirvesini
12'den ...
-
Yeller gibi estim durdum
Gül gibi soldum
Yalnızlığın türküsünü
Ben senden çaldım
***
Ağlama sen, ağlama sen
Haydi biraz gül
Geleceksen yollarına
Gül dökeyim gül
***
Sevdaların durağında
Hep yalnız kaldım
Yalnızlığın korkusuna
Hep sensiz daldım
***
Ağlama sen, ağlama sen
Haydi biraz gül
Geleceksen yollarına
Gül dökeyim gül
-
Duysun dağlar duysun taşlar
Seviyorum içim yanar
***
Duysun dağlar duysun taşlar
Seviyorum içim yanar
Kalbim yalnız sana tapar
Allahını seveyim
***
Bebeğim benim bebeğim benim
İlk göz ağrım sevdiğim benim
Bebeğim benim bebeğim benim
İlk göz ağrım sevdiğim benim
***
Allahını seveyim canımı vereyim
Uğruna öleyim bebeğim benim
Allahını seveyim canımı vereyim
Uğruna öleyim bebeğim benim
***
Ateş oldun içimdesin
Şarkı oldun dilimdesin
Ateş oldun içimdesin
Şarkı oldun dilimdesin
***
Perde oldun gözümdesin
Allahını seveyim
***
Bebeğim benim bebeğim benim
İlk göz ağrım sevdiğim benim
Bebeğim benim bebeğim benim
İlk göz ağrım sevdiğim benim
***
Allahını seveyim canımı vereyim
Uğruna öleyim bebeğim benim
Allahını seveyim canımı vereyim
Uğruna öleyim bebeğim benim
***
Bebeğim benim bebeğim benim
İlk göz ağrım sevdiğim benim
Bebeğim benim bebeğim benim
İlk göz ağrım sevdiğim benim
***
Allahını seveyim canımı vereyim
Uğruna öleyim bebeğim benim
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Gecenin hüzünlü karanlığında
İnleyen garipler bende sizdenim
Vicdansız hayatın dalgalarında
Çırpınan insanlar bende sizdenim
Çaresiz insanlar bende sizdenim
Hayata kahretmiş yalnız dolaşan
Kirpikler islanmış gözler perişan
***
Bir lokma ekmeğin peşinde koşan
İşçiler memurlar bende sizdenim
Çaresiz insanlar bende sizdenim
Doğacak güneşten
Umut bekleyen
Birazcık mutluluk huzur isteyen
Yaşama hakkımız nerde diyen
Sevdalı insanlar bende sizdenim
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