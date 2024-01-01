Mahsun Kırmızıgül

Aman Mezarımı (U.H.) Aman mezarımı yol üstüne kazsınlar Aman tevkilimi baş ucuma yazsınlar Oy oy oy oy oy oy oy Oy oy oy oy oy oy oy Aman burdan gelen geçen yolcular Aman aman aman aman aman aman aman Valla burda bir garip öldü desinler Oy oy oy oy oy oy oy Oy oy oy oy oy oy oy Valla çetindir ölüm ölüm ölüm ölüm Kardaş çetindir ölüm ölüm Getirin nazlı yavrumu görüm Ben garibem nasıl edim Kimsesizem nere gidem Yaralıyam ben oy oy oy oy *** Hele yar yar yar, zalım yar Hayın yar, kafir yar, çapkın yar Le le le le le le leylim le yar, leylim le yar *** Ne zalımsın yarim Ben sana kurbanım Yüzüne hayranım Sevgili sultanım *** Yarın akşam sizde Ben sana mihmanım Seni görmemişem Yamandır ahvalım *** Yarın akşam sizde Ben sana mihmanım Seni görmemişem Yamandır ahvalım *** Hele yar yar yar, zalım yar Hayın yar, kafir yar, çapkın yar Le le le le le le leylim le yar, leylim le yar *** Ne zalımsın yarim Ben sana kurbanım Yüzüne hayranım Sevgili sultanım *** Yarın akşam sizde Ben sana mihmanım Seni görmemişem Yamandır ahvalım *** Yarın akşam sizde Ben sana mihmanım Seni görmemişem Yamandır ahvalım

Arkadaş Bir lokma ekmeği ikiye böldük Beraber ağladık beraber güldük Ne günler yaşadık ne günler Hayat bir masalmış arkadaş *** Elveda aşklara Elveda yıllara Bu nankör zamana Yenildim arkadaş *** İnsanı insana Ezdiği bu yerde Bir ömür harcadık Tükendik arkadaş *** Bir türlü bitmedi bu hayat kavgamız Hep başka bahara kaldı bak sevdamız Kim vurduya gitti yarınlarımız Hayat bir kumarmış arkadaş *** Çocukken ne düşler kurardık senle Masmavi bir dünya çizerdik senle Mutluluk içinde barış içinde Hatırlar mısın arkadaş *** Sınırı olmayan bir dünya yok mu Savaşsız kavgasız bir dünya yok mu İnsanca yaşamak bu bize çok mu Söylesene arkadaş

Bu Sevda Bitmez Ben yasaklara değil sevdalara yenildim Ben yıllara değil yalnızlığa yenildim Ben hayata değil tek sana yenildim Benim sana olan bu sevdam bitmez *** Zincirlere vursalar Zamanı durdursalar Sırtımdan da vursalar Bu sevda bitmez *** Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez İstersen çek git eller kıymetini bilmez Benim sana olan bu sevdam bitmez

Aslan Gibiyim Uzaklardan bakma öyle Ben yabancı değilim *** Uzaklardan bakma öyle Ben yabancı değilim *** Sen dünyalar güzeliysen Ben de aslan gibiyim *** Öldüm, aman aman Yandım, anam anam *** Öldüm, aman aman Yandım, anam anam *** Gözlerin çakmak çakmak Amacın beni yakmak Uzak durma sevgilim Olur mu benden kaçmak? *** Gözlerin çakmak çakmak Amacın beni yakmak Uzak durma sevgilim Olur mu benden kaçmak? *** Yalnız seni sevmişim ben Bu alemin içinde *** Yalnız seni sevmişim ben Bu alemin içinde *** Başkasına gönül vermem Hep sen varsın içimde *** Öldüm, aman aman Yandım, anam anam *** Öldüm, aman aman Yandım, anam anam *** Gözlerin çakmak çakmak Amacın beni yakmak Uzak durma sevgilim Olur mu benden kaçmak? *** Gözlerin çakmak çakmak Amacın beni yakmak Uzak durma sevgilim Olur mu benden kaçmak?

Beni Hor Görme Beni hor görme kardaşım Sen altınsın ben tunç muyum Beni hor görme kardaşım? Sen altınsın ben tunç muyum? *** Aynı vardan var olmuşuz Aynı vardan var olmuşuz Sen gümüşsün ben saç mıyım dost? *** Aynı vardan var olmuşuz Aynı vardan var olmuşuz Sen gümüşsün ben saç mıyım dost? *** Topraktandır cümle beden Nefsini öldür ölmeden Topraktandır cümle beden Nefsini öldür ölmeden *** Böyle emretmiş yaradan Böyle emretmiş yaradan Sen kalemsin ben uçmuyum dost? *** Böyle emretmiş yaradan Böyle emretmiş yaradan Sen kalemsin ben uçmuyum dost? *** Tabiata insan aşık Topraktan olduk kardaşık Tabiata insan aşık Topraktan olduk kardaşık *** Aynı yolcuyuz yoldaşık Aynı yolcuyuz yoldaşık Sen yolcusun ben baç mıyım dost? *** Aynı yolcuyuz yoldaşık Aynı yolcuyuz yoldaşık Sen yolcusun ben baç mıyım dost?