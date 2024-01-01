Mahsun Kırmızıgül

Amin Amin Akşam olur gölgen düşer Leylim leylim leylim yar Ilık ılık rüzgar eser Leylim leylim leylim yar Bu yıldızlar yakamozlar Leylim leylim leylim yar Yokluğunda bana küser Leylim leylim leylim yar *** Şarkılarda sen akşamlarda sen Rüyalarda sen leylim yar *** Allah korusun seni (Amin amin amin amin) Ayırmasın sevenleri (Amin amin amin amin) İyileri garipleri mutlu etsin amin amin İyileri fakirleri sevindirsin amin amin *** İyi günde kötü günde Leylim leylim leylim yar Seninleyim ben her yerde Leylim leylim leylim yar Bu canımla bu kanımla Leylim leylim leylim yar Yanındayim gündüz gece Leylim leylim leylim yar *** Şarkılarda sen akşamlarda sen Rüyalarda sen leylim yar *** Allah korusun seni (Amin amin amin amin) Ayırmasın sevenleri (Amin amin amin amin) İyileri fakirleri sevindirsin amin amin İyileri yanlızları mutlu etsin amin amin Allah korusun seni (Amin amin amin amin) Ayırmasın sevenleri (Amin amin amin amin) İyileri garipleri mutlu etsin amin amin İyileri fakirleri sevindirsin amin amin

Unut Beni Bazı şeyler vardır affedilmiyor Aşk ihanetle bir evde kalamıyor Bıçak gibi kestin bağlarımızı Bir daha dinleyemeyiz şarkımızı *** Söyle; uçurumdan atlayan dönebilir mi Söyle; kanadı kırk yerden kırılmış uçabilir mi Söyle; bu aşktan ne kaldı ki geriye Yaptığının ne kadarı sığıyor sevgiye *** Unut beni, unuttuğum gibi seni Unut ki beni yanındakini aldatma Giden kaybedendir; gittin kaybettin Bir şehir yakınıma bile yaklaşma *** Unut beni, unuttuğum gibi seni Unut ki beni yanındakini aldatma Giden kaybedendir; gittin kaybettin Bir şehir yakınıma bile yaklaşma

Bay Yanlış Anlamıyorum yani.. *** Böylesi daha iyi oldu Doğrusu buymuş ikimiz için Cümle alem duydu Ararım kalan eşyalar için... *** Böylesi daha iyi oldu Doğrusu buymuş ikimiz için Cümle alem duydu Ararım kalan eşyalar için... *** Bundan böyle peşimde dolaşıp Kapatma kısmetlerimi Sen git başkalarına yuttur Çocukça nispetlerini *** Bundan böyle peşimde dolaşıp Kapatma kısmetlerimi Sen git başkalarına yuttur Çocukça nispetlerini *** Bitti artık bay yanlış Benim içim zaten yanmış Geçte olsa doğrusu bu Kabul et ya da etme Bu sana kalmış *** Bitti artık bay yanlış Benim içim zaten yanmış Geçte olsa doğrusu bu Kabul et ya da etme Bu sana kalmış

Mutlu Musun Güzelim Küserim küserim küserim Deli gibi sevdiğim adam nerede? Severim severim severim Anlayana bundan sonra böyle *** Küserim küserim küserim Deli gibi sevdiğim adam nerede? Severim severim severim Anlayana bundan sonra böyle *** Anlasana be arkadaş Hatıralar bir acı kahvede başlar Anlamadıysan arkadaş anlatırlar Her şeyin bir bedeli var *** Acı nedir bilir misin? Ölümüne gelir misin? Bir daha şans verdim farz et Beni dinle biraz sabret Saçlarıma aklar düştü Yüzümdeki bu çizgiler senin eserin Mutlu musun güzelim? *** Acı nedir bilir misin? Ölümüne gelir misin? Bir daha şans verdim farz et Beni dinle biraz sabret Saçlarıma aklar düştü Yüzümdeki bu çizgiler senin eserin Mutlu musun güzelim? *** Küserim küserim küserim Deli gibi sevdiğim adam nerede? Severim severim severim Anlayana bundan sonra böyle *** Küserim küserim küserim Deli gibi sevdiğim adam nerede? Severim severim severim Anlayana bundan sonra böyle *** Anlasana be arkadaş Hatıralar bi acı kahvede başlar Anlamadıysan arkadaş anlatırlar Her şeyim bir bedeli var *** Acı nedir bilir misin? Ölümüne gelir misin? Bir daha şans verdim farz et Beni dinle biraz sabret Saçlarım aklar düştü Yüzümdeki çizgiler senin eserin Mutlu musun güzelim? *** Acı nedir bilir misin? Ölümüne gelir misin? Bir daha şans verdim farz et Beni dinle biraz sabret Saçlarım aklar düştü Yüzümdeki çizgiler senin eserin Mutlu musun güzelim?

Sensiz Kaldım Bir kere sevdim seni, çektin gittin Hem bana hem kendine eziyet ettin... *** Anlatılmaz bir duygu bu Neden Allah'ım? Bu aşk içimde oldu olalı Yarım kaldım... *** Sensiz kaldım her anımda halime acıyorum Anlamı olmayan bütün aşklarda Hep bizi yaşıyorum... *** Bilmeden sevdim seni, pişman ettin Hem bana hem kendine eziyet ettin... *** Anlatılmaz bir duygu bu Neden Allah'ım? Bu aşk içimde oldu olalı Yarım kaldım... *** Sensiz kaldım her anımda halime acıyorum Anlamı olmayan bütün aşklarda Hep bizi yaşıyorum...

Taktik Lafta bitti sana yazılışım Dur ben daha yeni başladım Az oldu yaşananlar henüz, farkındayım İzimi derin kazacağım *** Lafta bitti sana yazılışım Dur ben daha yeni başladım Az oldu yaşananlar henüz, farkındayım İzimi derin kazacağım *** Bak taktik yaptırtma bana Bilirsin ben alasını yaparım Öyle saf geldim ben sana İhtiyaç olursa raydan çıkarım *** Karpuz kabuğunu getirtme aklıma Çıkmaz yoldan yol yaratırım Tavana vuran yeri dibe vurdururum Haberin olmaz aranan olurum *** Sana son kez haykırıyorum Gel ne olur gel Taş olan bile aşka ibadet etmez mi Gel gel gel yalvarırım gel İki çift haybeden söz bile yetmez mi

Yolcu Kimse bilmedi bilemez Ne yaşandı bitti aramızda Biz seninle adını aşk koyduk ya Ne oldu sevgilim bir anda kayboldun ya *** Ben gün gelir merak ederim Sen kimleri özledin kokladın yerime Ben gün gelir merak ederim Sen kimleri özledin kokladın yerime *** Aşkı bulmak zor olsa da Elden bir şey gelmez yolcu ayrılık var sonunda Aşkı bulmak zor olsa da Elden bir şey gelmez yolcu ayrılık var sonunda

Korkma Kalbim (Düet Serdar Ortaç) Adım adım yaklaştım zafere Bulunmayan bir aşk arıyorum Senin olmasını becerir gibiyim Ama en soğuk yaz günündeyim *** Kime danışsam aynı şeylere Hep aynı aşka derde bağlamış Bu sefer yanacak yürek olmayacak Çünkü kalbim aynı dertle ağlamış *** Sözüm kıymetimi bilene Perişanım diyene Ayrıldıysak kime ne Kimin kararı Nasıl koydu ki bu sana İçinde saklasana Anlattıkça duyana Bana zararı *** Yüreksizin birine Gönül veren tenime Bakıp da sözlerine Uyan kafamı Değiştirip adını Kapatmışım kapımı Gel artık ayrılığın Kesin zamanı *** Şeytan mısın melek misin Sanki benden yürekli misin *** Korkma kalbim geçer acısı İlk defa mı aşık oldun sen ah Var mı aşkın benle kavgası Sanki ilk kez ağlıyorsun sen *** Korkma kalbim geçer acısı İlk defa mı aşık oldun sen ah Var mı aşkın benle kavgası Sanki ilk kez ağlıyorsun sen

Korkma Kalbim (Klip Version) (Düet Serdar Ortaç) Adım adım yaklaştım zafere Bulunmayan bir aşk arıyorum Senin olmasını becerir gibiyim Ama en soğuk yaz günündeyim *** Kime danışsam aynı şeylere Hep aynı aşka derde bağlamış Bu sefer yanacak yürek olmayacak Çünkü kalbim aynı dertle ağlamış *** Sözüm kıymetimi bilene Perişanım diyene Ayrıldıysak kime ne Kimin kararı Nasıl koydu ki bu sana İçinde saklasana Anlattıkça duyana Bana zararı *** Yüreksizin birine Gönül veren tenime Bakıp da sözlerine Uyan kafamı Değiştirip adını Kapatmışım kapımı Gel artık ayrılığın Kesin zamanı *** Şeytan mısın melek misin Sanki benden yürekli misin *** Korkma kalbim geçer acısı İlk defa mı aşık oldun sen ah Var mı aşkın benle kavgası Sanki ilk kez ağlıyorsun sen *** Korkma kalbim geçer acısı İlk defa mı aşık oldun sen ah Var mı aşkın benle kavgası Sanki ilk kez ağlıyorsun sen

Kalbim (Slow Version) Kalbim söyle ne oldu bize Nasıl ihanet etti sözümüze Ah kalbim sevme iyi gelmez bize Biraz çeksek bile çıkarız biz düze *** Onu bir daha görmeyi inan istemezsin Sana da acı verir bu son halleri Bilirim sen de benim kadar kolay silemezsin Ama şimdi başka renkte bakıyor gözleri *** Ağla kalbim ağla sen ağla kalbim ağla Sus sesin duyulmasın içinden ağla Ağla kalbim ağla sen ağla kalbim ağla Sus sesin duyulmasın içinden ağla İçinden ağla *** Kalbim söyle ne oldu bize Nasıl ihanet etti sözümüze Ah kalbim sevmek iyi gelmez bize Biraz çeksek bile çıkarız biz düze *** Onu bir daha görmeyi inan istemezsin Sana da acı verir bu son halleri Bilirim sen de benim kadar kolay silemezsin Ama şimdi başka renkte bakıyor gözleri *** Ağla kalbim ağla sen ağla kalbim ağla Sus sesin duyulmasın içinden ağla Ağla kalbim ağla sen ağla kalbim ağla Sus sesin duyulmasın içinden ağla İçinden ağla

Kalbim (Duby Mix) Kalbim söyle ne oldu bize Nasıl ihanet etti sözümüze Ah kalbim sevme iyi gelmez bize Biraz çeksek bile çıkarız biz düze *** Onu bir daha görmeyi inan istemezsin Sana da acı verir bu son halleri Bilirim sen de benim kadar kolay silemezsin Ama şimdi başka renkte bakıyor gözleri *** Ağla kalbim ağla sen ağla kalbim ağla Sus sesin duyulmasın içinden ağla Ağla kalbim ağla sen ağla kalbim ağla Sus sesin duyulmasın içinden ağla İçinden ağla *** Kalbim söyle ne oldu bize Nasıl ihanet etti sözümüze Ah kalbim sevmek iyi gelmez bize Biraz çeksek bile çıkarız biz düze *** Onu bir daha görmeyi inan istemezsin Sana da acı verir bu son halleri Bilirim sen de benim kadar kolay silemezsin Ama şimdi başka renkte bakıyor gözleri *** Ağla kalbim ağla sen ağla kalbim ağla Sus sesin duyulmasın içinden ağla Ağla kalbim ağla sen ağla kalbim ağla Sus sesin duyulmasın içinden ağla İçinden ağla

Aşk Marka Silahım Nerdesin canımın manası? Yanan yüreğimin göğü çalan dumanı Ortada yoksun, belir bi' yerde Benimle kal hayrınla şerrinle Ortada yoksun, belir bi' yerde Benimle kal hayrınla şerrinle Gel tenim bayram etsin Gel canım aşka doysun Gel uğrunda güçsüz kalayım Aklımı şaşırt bir seferde Gel tenim bayram etsin Gel canım aşka doysun Gel uğrunda güçsüz kalayım Aklımı şaşırt Ateşledim fişeklerini aşk marka silahımın Miladı doldu sessiz geçen gecelerin Fırtına gibi çek nefesini, soluksuz kalmayı yaşa Hasreti kandır, çıkmasın önüme n'olursun bu sefer Ateşledim fişeklerini aşk marka silahımın Miladı doldu sessiz geçen gecelerin Fırtına gibi çek nefesini, soluksuz kalmayı yaşa Hasreti kandır, çıkmasın önüme n'olursun bu sefer Nerdesin canımın manası? Yanan yüreğimin göğü çalan dumanı Ortada yoksun, belir bi' yerde Benimle kal hayrınla şerrinle Ortada yoksun, belir bi' yerde Benimle kal hayrınla şerrinle Gel tenim bayram etsin Gel canım aşka doysun Gel uğrunda güçsüz kalayım Aklımı şaşırt bir seferde Gel tenim bayram etsin Gel canım aşka doysun Gel uğrunda güçsüz kalayım Aklımı şaşırt Ateşledim fişeklerini aşk marka silahımın Miladı doldu sessiz geçen gecelerin Fırtına gibi çek nefesini, soluksuz kalmayı yaşa Hasreti kandır, çıkmasın önüme n'olursun bu sefer Ateşledim fişeklerini aşk marka silahımın Miladı doldu sessiz geçen gecelerin Fırtına gibi çek nefesini, soluksuz kalmayı yaşa Hasreti kandır, çıkmasın önüme n'olursun bu sefer Ateşledim, ateşledim Hasreti kandır, çıkmasın önüme n'olursun bu sefer Ateşledim fişeklerini aşk marka silahımın Miladı doldu sessiz geçen gecelerin Fırtına gibi çek nefesini, soluksuz kalmayı yaşa Hasreti kandır, çıkmasın önüme n'olursun bu sefer