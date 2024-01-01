Mahsun Kırmızıgül

-
Akşam olur gölgen düşer
Leylim leylim leylim yar
Ilık ılık rüzgar eser
Leylim leylim leylim yar
Bu yıldızlar yakamozlar
Leylim leylim leylim yar
Yokluğunda bana küser
Leylim leylim leylim yar
***
Şarkılarda sen akşamlarda sen
Rüyalarda sen leylim yar
***
Allah korusun seni
(Amin amin amin amin)
Ayırmasın sevenleri
(Amin amin amin amin)
İyileri garipleri mutlu etsin amin amin
İyileri fakirleri sevindirsin amin amin
***
İyi günde kötü günde
Leylim leylim leylim yar
Seninleyim ben her yerde
Leylim leylim leylim yar
Bu canımla bu kanımla
Leylim leylim leylim yar
Yanındayim gündüz gece
Leylim leylim leylim yar
***
Şarkılarda sen akşamlarda sen
Rüyalarda sen leylim yar
***
Allah korusun seni
(Amin amin amin amin)
Ayırmasın sevenleri
(Amin amin amin amin)
İyileri fakirleri sevindirsin amin amin
İyileri yanlızları mutlu etsin amin amin
Allah korusun seni
(Amin amin amin amin)
Ayırmasın sevenleri
(Amin amin amin amin)
İyileri garipleri mutlu etsin amin amin
İyileri fakirleri sevindirsin amin amin
-
Bazı şeyler vardır affedilmiyor
Aşk ihanetle bir evde kalamıyor
Bıçak gibi kestin bağlarımızı
Bir daha dinleyemeyiz şarkımızı
***
Söyle; uçurumdan atlayan dönebilir mi
Söyle; kanadı kırk yerden kırılmış uçabilir mi
Söyle; bu aşktan ne kaldı ki geriye
Yaptığının ne kadarı sığıyor sevgiye
***
Unut beni, unuttuğum gibi seni
Unut ki beni yanındakini aldatma
Giden kaybedendir; gittin kaybettin
Bir şehir yakınıma bile yaklaşma
***
Unut beni, unuttuğum gibi seni
Unut ki beni yanındakini aldatma
Giden kaybedendir; gittin kaybettin
Bir şehir yakınıma bile yaklaşma
-
Anlamıyorum yani..
***
Böylesi daha iyi oldu
Doğrusu buymuş ikimiz için
Cümle alem duydu
Ararım kalan eşyalar için...
***
Böylesi daha iyi oldu
Doğrusu buymuş ikimiz için
Cümle alem duydu
Ararım kalan eşyalar için...
***
Bundan böyle peşimde dolaşıp
Kapatma kısmetlerimi
Sen git başkalarına yuttur
Çocukça nispetlerini
***
Bundan böyle peşimde dolaşıp
Kapatma kısmetlerimi
Sen git başkalarına yuttur
Çocukça nispetlerini
***
Bitti artık bay yanlış
Benim içim zaten yanmış
Geçte olsa doğrusu bu
Kabul et ya da etme
Bu sana kalmış
***
Bitti artık bay yanlış
Benim içim zaten yanmış
Geçte olsa doğrusu bu
Kabul et ya da etme
Bu sana kalmış
-
Küserim küserim küserim
Deli gibi sevdiğim adam nerede?
Severim severim severim
Anlayana bundan sonra böyle
***
Küserim küserim küserim
Deli gibi sevdiğim adam nerede?
Severim severim severim
Anlayana bundan sonra böyle
***
Anlasana be arkadaş
Hatıralar bir acı kahvede başlar
Anlamadıysan arkadaş anlatırlar
Her şeyin bir bedeli var
***
Acı nedir bilir misin?
Ölümüne gelir misin?
Bir daha şans verdim farz et
Beni dinle biraz sabret
Saçlarıma aklar düştü
Yüzümdeki bu çizgiler senin eserin
Mutlu musun güzelim?
***
Acı nedir bilir misin?
Ölümüne gelir misin?
Bir daha şans verdim farz et
Beni dinle biraz sabret
Saçlarıma aklar düştü
Yüzümdeki bu çizgiler senin eserin
Mutlu musun güzelim?
***
Küserim küserim küserim
Deli gibi sevdiğim adam nerede?
Severim severim severim
Anlayana bundan sonra böyle
***
Küserim küserim küserim
Deli gibi sevdiğim adam nerede?
Severim severim severim
Anlayana bundan sonra böyle
***
Anlasana be arkadaş
Hatıralar bi acı kahvede başlar
Anlamadıysan arkadaş anlatırlar
Her şeyim bir bedeli var
***
Acı nedir bilir misin?
Ölümüne gelir misin?
Bir daha şans verdim farz et
Beni dinle biraz sabret
Saçlarım aklar düştü
Yüzümdeki çizgiler senin eserin
Mutlu musun güzelim?
***
Acı nedir bilir misin?
Ölümüne gelir misin?
Bir daha şans verdim farz et
Beni dinle biraz sabret
Saçlarım aklar düştü
Yüzümdeki çizgiler senin eserin
Mutlu musun güzelim?
-
Bir kere sevdim seni, çektin gittin
Hem bana hem kendine eziyet ettin...
***
Anlatılmaz bir duygu bu
Neden Allah'ım?
Bu aşk içimde oldu olalı
Yarım kaldım...
***
Sensiz kaldım her anımda halime acıyorum
Anlamı olmayan bütün aşklarda
Hep bizi yaşıyorum...
***
Bilmeden sevdim seni, pişman ettin
Hem bana hem kendine eziyet ettin...
***
Anlatılmaz bir duygu bu
Neden Allah'ım?
Bu aşk içimde oldu olalı
Yarım kaldım...
***
Sensiz kaldım her anımda halime acıyorum
Anlamı olmayan bütün aşklarda
Hep bizi yaşıyorum...
-
Lafta bitti sana yazılışım
Dur ben daha yeni başladım
Az oldu yaşananlar henüz, farkındayım
İzimi derin kazacağım
***
Lafta bitti sana yazılışım
Dur ben daha yeni başladım
Az oldu yaşananlar henüz, farkındayım
İzimi derin kazacağım
***
Bak taktik yaptırtma bana
Bilirsin ben alasını yaparım
Öyle saf geldim ben sana
İhtiyaç olursa raydan çıkarım
***
Karpuz kabuğunu getirtme aklıma
Çıkmaz yoldan yol yaratırım
Tavana vuran yeri dibe vurdururum
Haberin olmaz aranan olurum
***
Sana son kez haykırıyorum
Gel ne olur gel
Taş olan bile aşka ibadet etmez mi
Gel gel gel yalvarırım gel
İki çift haybeden söz bile yetmez mi
-
Kimse bilmedi bilemez
Ne yaşandı bitti aramızda
Biz seninle adını aşk koyduk ya
Ne oldu sevgilim bir anda kayboldun ya
***
Ben gün gelir merak ederim
Sen kimleri özledin kokladın yerime
Ben gün gelir merak ederim
Sen kimleri özledin kokladın yerime
***
Aşkı bulmak zor olsa da
Elden bir şey gelmez yolcu ayrılık var sonunda
Aşkı bulmak zor olsa da
Elden bir şey gelmez yolcu ayrılık var sonunda
-
Adım adım yaklaştım zafere
Bulunmayan bir aşk arıyorum
Senin olmasını becerir gibiyim
Ama en soğuk yaz günündeyim
***
Kime danışsam aynı şeylere
Hep aynı aşka derde bağlamış
Bu sefer yanacak yürek olmayacak
Çünkü kalbim aynı dertle ağlamış
***
Sözüm kıymetimi bilene
Perişanım diyene
Ayrıldıysak kime ne
Kimin kararı
Nasıl koydu ki bu sana
İçinde saklasana
Anlattıkça duyana
Bana zararı
***
Yüreksizin birine
Gönül veren tenime
Bakıp da sözlerine
Uyan kafamı
Değiştirip adını
Kapatmışım kapımı
Gel artık ayrılığın
Kesin zamanı
***
Şeytan mısın melek misin
Sanki benden yürekli misin
***
Korkma kalbim geçer acısı
İlk defa mı aşık oldun sen ah
Var mı aşkın benle kavgası
Sanki ilk kez ağlıyorsun sen
***
Korkma kalbim geçer acısı
İlk defa mı aşık oldun sen ah
Var mı aşkın benle kavgası
Sanki ilk kez ağlıyorsun sen
-
Adım adım yaklaştım zafere
Bulunmayan bir aşk arıyorum
Senin olmasını becerir gibiyim
Ama en soğuk yaz günündeyim
***
Kime danışsam aynı şeylere
Hep aynı aşka derde bağlamış
Bu sefer yanacak yürek olmayacak
Çünkü kalbim aynı dertle ağlamış
***
Sözüm kıymetimi bilene
Perişanım diyene
Ayrıldıysak kime ne
Kimin kararı
Nasıl koydu ki bu sana
İçinde saklasana
Anlattıkça duyana
Bana zararı
***
Yüreksizin birine
Gönül veren tenime
Bakıp da sözlerine
Uyan kafamı
Değiştirip adını
Kapatmışım kapımı
Gel artık ayrılığın
Kesin zamanı
***
Şeytan mısın melek misin
Sanki benden yürekli misin
***
Korkma kalbim geçer acısı
İlk defa mı aşık oldun sen ah
Var mı aşkın benle kavgası
Sanki ilk kez ağlıyorsun sen
***
Korkma kalbim geçer acısı
İlk defa mı aşık oldun sen ah
Var mı aşkın benle kavgası
Sanki ilk kez ağlıyorsun sen
-
Kalbim söyle ne oldu bize
Nasıl ihanet etti sözümüze
Ah kalbim sevme iyi gelmez bize
Biraz çeksek bile çıkarız biz düze
***
Onu bir daha görmeyi inan istemezsin
Sana da acı verir bu son halleri
Bilirim sen de benim kadar kolay silemezsin
Ama şimdi başka renkte bakıyor gözleri
***
Ağla kalbim ağla sen ağla kalbim ağla
Sus sesin duyulmasın içinden ağla
Ağla kalbim ağla sen ağla kalbim ağla
Sus sesin duyulmasın içinden ağla
İçinden ağla
***
Kalbim söyle ne oldu bize
Nasıl ihanet etti sözümüze
Ah kalbim sevmek iyi gelmez bize
Biraz çeksek bile çıkarız biz düze
***
Onu bir daha görmeyi inan istemezsin
Sana da acı verir bu son halleri
Bilirim sen de benim kadar kolay silemezsin
Ama şimdi başka renkte bakıyor gözleri
***
Ağla kalbim ağla sen ağla kalbim ağla
Sus sesin duyulmasın içinden ağla
Ağla kalbim ağla sen ağla kalbim ağla
Sus sesin duyulmasın içinden ağla
İçinden ağla
-
Kalbim söyle ne oldu bize
Nasıl ihanet etti sözümüze
Ah kalbim sevme iyi gelmez bize
Biraz çeksek bile çıkarız biz düze
***
Onu bir daha görmeyi inan istemezsin
Sana da acı verir bu son halleri
Bilirim sen de benim kadar kolay silemezsin
Ama şimdi başka renkte bakıyor gözleri
***
Ağla kalbim ağla sen ağla kalbim ağla
Sus sesin duyulmasın içinden ağla
Ağla kalbim ağla sen ağla kalbim ağla
Sus sesin duyulmasın içinden ağla
İçinden ağla
***
Kalbim söyle ne oldu bize
Nasıl ihanet etti sözümüze
Ah kalbim sevmek iyi gelmez bize
Biraz çeksek bile çıkarız biz düze
***
Onu bir daha görmeyi inan istemezsin
Sana da acı verir bu son halleri
Bilirim sen de benim kadar kolay silemezsin
Ama şimdi başka renkte bakıyor gözleri
***
Ağla kalbim ağla sen ağla kalbim ağla
Sus sesin duyulmasın içinden ağla
Ağla kalbim ağla sen ağla kalbim ağla
Sus sesin duyulmasın içinden ağla
İçinden ağla
-
Nerdesin canımın manası?
Yanan yüreğimin göğü çalan dumanı
Ortada yoksun, belir bi' yerde
Benimle kal hayrınla şerrinle
Ortada yoksun, belir bi' yerde
Benimle kal hayrınla şerrinle
Gel tenim bayram etsin
Gel canım aşka doysun
Gel uğrunda güçsüz kalayım
Aklımı şaşırt bir seferde
Gel tenim bayram etsin
Gel canım aşka doysun
Gel uğrunda güçsüz kalayım
Aklımı şaşırt
Ateşledim fişeklerini aşk marka silahımın
Miladı doldu sessiz geçen gecelerin
Fırtına gibi çek nefesini, soluksuz kalmayı yaşa
Hasreti kandır, çıkmasın önüme n'olursun bu sefer
Ateşledim fişeklerini aşk marka silahımın
Miladı doldu sessiz geçen gecelerin
Fırtına gibi çek nefesini, soluksuz kalmayı yaşa
Hasreti kandır, çıkmasın önüme n'olursun bu sefer
Nerdesin canımın manası?
Yanan yüreğimin göğü çalan dumanı
Ortada yoksun, belir bi' yerde
Benimle kal hayrınla şerrinle
Ortada yoksun, belir bi' yerde
Benimle kal hayrınla şerrinle
Gel tenim bayram etsin
Gel canım aşka doysun
Gel uğrunda güçsüz kalayım
Aklımı şaşırt bir seferde
Gel tenim bayram etsin
Gel canım aşka doysun
Gel uğrunda güçsüz kalayım
Aklımı şaşırt
Ateşledim fişeklerini aşk marka silahımın
Miladı doldu sessiz geçen gecelerin
Fırtına gibi çek nefesini, soluksuz kalmayı yaşa
Hasreti kandır, çıkmasın önüme n'olursun bu sefer
Ateşledim fişeklerini aşk marka silahımın
Miladı doldu sessiz geçen gecelerin
Fırtına gibi çek nefesini, soluksuz kalmayı yaşa
Hasreti kandır, çıkmasın önüme n'olursun bu sefer
Ateşledim, ateşledim
Hasreti kandır, çıkmasın önüme n'olursun bu sefer
Ateşledim fişeklerini aşk marka silahımın
Miladı doldu sessiz geçen gecelerin
Fırtına gibi çek nefesini, soluksuz kalmayı yaşa
Hasreti kandır, çıkmasın önüme n'olursun bu sefer
-
Kim dediyse sana yalan söylemiş
Belli ki bizi ayırmak istemiş
Taş olur dokunamam yabancı bir ele
Tıkalıdır burnum başka bir güle
Sen beni bugün mü tanıyorsun?
Boş yere kuruntu ediyorsun
Bütün kartlarım açıkken
Sen gidip günahımı alıyorsun
Yapar mıyım, sana kıyar mıyım?
Sensiz meyve soyar mıyım?
Sabah, öğlen, akşam tok karnına
Her gün öpsem doyar mıyım?
Yapar mıyım, sana kıyar mıyım?
Sensiz meyve soyar mıyım?
Sabah, öğlen, akşam tok karnına
Her gün öpsem doyar mıyım?
Kim dediyse sana yalan söylemiş
Belli ki bizi ayırmak istemiş
Taş olur dokunamam yabancı bir ele
Tıkalıdır burnum başka bir güle
Sen beni bugün mü tanıyorsun?
Boş yere kuruntu ediyorsun
Bütün kartlarım açıkken
Sen gidip günahımı alıyorsun
Yapar mıyım, sana kıyar mıyım?
Sensiz meyve soyar mıyım?
Sabah, öğlen, akşam tok karnına
Her gün öpsem doyar mıyım?
Yapar mıyım, sana kıyar mıyım?
Sensiz meyve soyar mıyım?
Sabah, öğlen, akşam tok karnına
Her gün öpsem doyar mıyım?