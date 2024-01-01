Mahsun Kırmızıgül

Annem Annem Bu gurbetin geceleri Soğuk olur çekilmez Yalnızların ne derdi var Yaşamayan bilemez *** Bu gurbetin geceleri Soğuk olur çekilmez Gariplerin ne derdi var Yaşamayan bilemez *** Annem annem Ben ne günler gördüm Annem annem Ben ne acılar çektim Annem annem Çok yalnız üzgünüm Annem annem *** Üşüyorum kimler sarsın beni Özlüyorum kimler sevsin beni Arıyorum şimdi nerelerdesin Annem annem *** Bu gurbetin geceleri Soğuk olur çekilmez Yalnızların ne derdi var Yaşamayan bilemez Bu gurbetin geceleri Soğuk olur çekilmez Gariplerin ne derdi var Yaşamayan bilemez *** Annem annem Ben ne günler gördüm Annem annem Ben ne acılar çektim Annem annem Çok yalnız üzgünüm Annem annem *** Üşüyorum kimler sarsın beni Özlüyorum kimler sevsin beni Arıyorum şimdi nerelerdesin Annem annem *** Annem annem Ben ne günler gördüm Annem annem Ben ne acılar çektim Annem annem Çok yalnız üzgünüm Annem annem *** Üşüyorum kimler sarsın beni Özlüyorum kimler sevsin beni Arıyorum şimdi nerelerdesin Annem annem

Belalım Yine hasretli bir güne Giriyorum hayalinle Aklımdan çıkmıyorsun Belalım *** Sensiz geçen akşamlarda Yine başım belalarda Mutlu musun oralarda? Belalım *** Yine hasretli bir güne Giriyorum hayalinle Aklımdan çıkmıyorsun Belalım *** Sensiz geçen akşamlarda Yine başım belalarda Mutlu musun oralarda? Belalım *** Belalım, yaban çiçeğim Belalım, aşkım, gerçeğim Belalım, tek sevdiceğim Belalım, ah yaralım *** Belalım, yaban çiçeğim Belalım, aşkım, gerçeğim Belalım, tek sevdiceğim Belalım, ah yaralım *** Sevdiğim, dert ortağımsın Hazanımsın, baharımsın Sen benim tek varlığımsın Belalım *** Sensiz geçen akşamlarda Yine başım belalarda Mutlu musun oralarda? Belalım *** Sevdiğim, dert ortağımsın Hazanımsın, baharımsın Sen benim tek varlığımsın Belalım *** Sensiz geçen akşamlarda Yine başım belalarda Mutlu musun oralarda? Belalım *** Belalım, yaban çiçeğim Belalım, aşkım, gerçeğim Belalım, tek sevdiceğim Belalım, ah yaralım *** Belalım, yaban çiçeğim Belalım, aşkım, gerçeğim Belalım, tek sevdiceğim Belalım, ah yaralım