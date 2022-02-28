Mahsun Kırmızıgül

Bir lokma ekmeği ikiye böldük Beraber ağladık beraber güldük Ne günler yaşadık ne günler Hayat bir masalmış arkadaş *** Elveda aşklara Elveda yıllara Bu nankör zamana Yenildim arkadaş *** İnsanı insana Ezdiği bu yerde Bir ömür harcadık Tükendik arkadaş *** Bir türlü bitmedi bu hayat kavgamız Hep başka bahara kaldı bak sevdamız Kim vurduya gitti yarınlarımız Hayat bir kumarmış arkadaş *** Çocukken ne düşler kurardık senle Masmavi bir dünya çizerdik senle Mutluluk içinde barış içinde Hatırlar mısın arkadaş *** Sınırı olmayan bir dünya yok mu Savaşsız kavgasız bir dünya yok mu İnsanca yaşamak bu bize çok mu Söylesene arkadaş