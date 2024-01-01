Yıkılmadım Şarkı Sözleri
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Mahsun Kırmızıgül
Yıkılmadım
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Leyla'yı aratan benim
Aşkım adım aşktır benim
Leyla'yı aratan benim
Aşkım adım aşktır benim
***
Sevdayı yaratan benim
Aşkım adım aşktır benim
Sevdayı yaratan benim
Aşkım adım aşktır benim
***
Ferhat'a dağı deldiren
Yunus'u dehre dağdıran
Ferhat'a dağı deldiren
Yunus'u dehre dağdıran
***
Gah ağlatıp gah güldüren
Aşkım adım aşktır benim
Gah ağlatıp gah güldüren
Aşkım adım aşktır benim
***
Bülbül olup gülde öten
Mecnun olup çölde yatan
Bülbül olup gülde öten
Mecnun olup çölde yatan
***
Gah ağlatıp gah güldüren
Aşkım adım aşktır benim
Gah ağlatıp gah güldüren
Aşkım adım aşktır benim
***
Yusuf'la zindana düşen
Ceburla fırında pişen
Yusuf'la zindana düşen
Ceburla fırında pişen
***
Nice güzeli perişan eden
Adım aşktır benim
Nice güzeli perişan eden
Adım aşktır benim
***
Kutsal olan aşka dair
Ver içeyim elde zehir
Kutsal olan aşka dair
Ver içeyim elde zehir
***
Sakın etme aşka kusur
Aşkım adım aşktır benim
Sakın etme aşka kusur
Aşkım adım aşktır benim
***
Hem sağım hem solum zulüm
Terk etmedi beni ölüm
Hem sağım hem solum zulüm
Terk etmedi beni ölüm
***
Yaz adımı göğe gülüm
Aşkım adım aşktır benim
Yaz adımı göğe gülüm
Aşkım adım aşktır benim
***
Yaz adımı göğe gülüm
Aşkım adım aşktır benim
Yaz adımı göğe gülüm
Aşkım adım aşktır benim
***
Yaz adımı göğe gülüm
Aşkım adım aşktır benim
Yaz adımı göğe gülüm
Aşkım adım aşktır benim
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Yine hasretli bir güne
Giriyorum hayalinle
Aklımdan çıkmıyorsun
Belalım
***
Sensiz geçen akşamlarda
Yine başım belalarda
Mutlu musun oralarda?
Belalım
***
Yine hasretli bir güne
Giriyorum hayalinle
Aklımdan çıkmıyorsun
Belalım
***
Sensiz geçen akşamlarda
Yine başım belalarda
Mutlu musun oralarda?
Belalım
***
Belalım, yaban çiçeğim
Belalım, aşkım, gerçeğim
Belalım, tek sevdiceğim
Belalım, ah yaralım
***
Belalım, yaban çiçeğim
Belalım, aşkım, gerçeğim
Belalım, tek sevdiceğim
Belalım, ah yaralım
***
Sevdiğim, dert ortağımsın
Hazanımsın, baharımsın
Sen benim tek varlığımsın
Belalım
***
Sensiz geçen akşamlarda
Yine başım belalarda
Mutlu musun oralarda?
Belalım
***
Sevdiğim, dert ortağımsın
Hazanımsın, baharımsın
Sen benim tek varlığımsın
Belalım
***
Sensiz geçen akşamlarda
Yine başım belalarda
Mutlu musun oralarda?
Belalım
***
Belalım, yaban çiçeğim
Belalım, aşkım, gerçeğim
Belalım, tek sevdiceğim
Belalım, ah yaralım
***
Belalım, yaban çiçeğim
Belalım, aşkım, gerçeğim
Belalım, tek sevdiceğim
Belalım, ah yaralım
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Bu gurbetin geceleri
Soğuk olur çekilmez
Yalnızların ne derdi var
Yaşamayan bilemez
***
Bu gurbetin geceleri
Soğuk olur çekilmez
Gariplerin ne derdi var
Yaşamayan bilemez
***
Annem annem
Ben ne günler gördüm
Annem annem
Ben ne acılar çektim
Annem annem
Çok yalnız üzgünüm
Annem annem
***
Üşüyorum kimler sarsın beni
Özlüyorum kimler sevsin beni
Arıyorum şimdi nerelerdesin
Annem annem
***
Bu gurbetin geceleri
Soğuk olur çekilmez
Yalnızların ne derdi var
Yaşamayan bilemez
Bu gurbetin geceleri
Soğuk olur çekilmez
Gariplerin ne derdi var
Yaşamayan bilemez
***
Annem annem
Ben ne günler gördüm
Annem annem
Ben ne acılar çektim
Annem annem
Çok yalnız üzgünüm
Annem annem
***
Üşüyorum kimler sarsın beni
Özlüyorum kimler sevsin beni
Arıyorum şimdi nerelerdesin
Annem annem
***
Annem annem
Ben ne günler gördüm
Annem annem
Ben ne acılar çektim
Annem annem
Çok yalnız üzgünüm
Annem annem
***
Üşüyorum kimler sarsın beni
Özlüyorum kimler sevsin beni
Arıyorum şimdi nerelerdesin
Annem annem
-
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