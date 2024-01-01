Mahsun Kırmızıgül

Aşk Leyla'yı aratan benim Aşkım adım aşktır benim Leyla'yı aratan benim Aşkım adım aşktır benim *** Sevdayı yaratan benim Aşkım adım aşktır benim Sevdayı yaratan benim Aşkım adım aşktır benim *** Ferhat'a dağı deldiren Yunus'u dehre dağdıran Ferhat'a dağı deldiren Yunus'u dehre dağdıran *** Gah ağlatıp gah güldüren Aşkım adım aşktır benim Gah ağlatıp gah güldüren Aşkım adım aşktır benim *** Bülbül olup gülde öten Mecnun olup çölde yatan Bülbül olup gülde öten Mecnun olup çölde yatan *** Gah ağlatıp gah güldüren Aşkım adım aşktır benim Gah ağlatıp gah güldüren Aşkım adım aşktır benim *** Yusuf'la zindana düşen Ceburla fırında pişen Yusuf'la zindana düşen Ceburla fırında pişen *** Nice güzeli perişan eden Adım aşktır benim Nice güzeli perişan eden Adım aşktır benim *** Kutsal olan aşka dair Ver içeyim elde zehir Kutsal olan aşka dair Ver içeyim elde zehir *** Sakın etme aşka kusur Aşkım adım aşktır benim Sakın etme aşka kusur Aşkım adım aşktır benim *** Hem sağım hem solum zulüm Terk etmedi beni ölüm Hem sağım hem solum zulüm Terk etmedi beni ölüm *** Yaz adımı göğe gülüm Aşkım adım aşktır benim Yaz adımı göğe gülüm Aşkım adım aşktır benim *** Yaz adımı göğe gülüm Aşkım adım aşktır benim Yaz adımı göğe gülüm Aşkım adım aşktır benim *** Yaz adımı göğe gülüm Aşkım adım aşktır benim Yaz adımı göğe gülüm Aşkım adım aşktır benim

Belalım Yine hasretli bir güne Giriyorum hayalinle Aklımdan çıkmıyorsun Belalım *** Sensiz geçen akşamlarda Yine başım belalarda Mutlu musun oralarda? Belalım *** Yine hasretli bir güne Giriyorum hayalinle Aklımdan çıkmıyorsun Belalım *** Sensiz geçen akşamlarda Yine başım belalarda Mutlu musun oralarda? Belalım *** Belalım, yaban çiçeğim Belalım, aşkım, gerçeğim Belalım, tek sevdiceğim Belalım, ah yaralım *** Belalım, yaban çiçeğim Belalım, aşkım, gerçeğim Belalım, tek sevdiceğim Belalım, ah yaralım *** Sevdiğim, dert ortağımsın Hazanımsın, baharımsın Sen benim tek varlığımsın Belalım *** Sensiz geçen akşamlarda Yine başım belalarda Mutlu musun oralarda? Belalım *** Sevdiğim, dert ortağımsın Hazanımsın, baharımsın Sen benim tek varlığımsın Belalım *** Sensiz geçen akşamlarda Yine başım belalarda Mutlu musun oralarda? Belalım *** Belalım, yaban çiçeğim Belalım, aşkım, gerçeğim Belalım, tek sevdiceğim Belalım, ah yaralım *** Belalım, yaban çiçeğim Belalım, aşkım, gerçeğim Belalım, tek sevdiceğim Belalım, ah yaralım