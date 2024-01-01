Sevdalıyım / Bu Sevda Bitmez Şarkı Sözleri
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Mahsun Kırmızıgül
Sevdalıyım / Bu Sevda Bitmez
-
Uzaklardan bakma öyle
Ben yabancı değilim
***
Uzaklardan bakma öyle
Ben yabancı değilim
***
Sen dünyalar güzeliysen
Ben de aslan gibiyim
***
Öldüm, aman aman
Yandım, anam anam
***
Öldüm, aman aman
Yandım, anam anam
***
Gözlerin çakmak çakmak
Amacın beni yakmak
Uzak durma sevgilim
Olur mu benden kaçmak?
***
Gözlerin çakmak çakmak
Amacın beni yakmak
Uzak durma sevgilim
Olur mu benden kaçmak?
***
Yalnız seni sevmişim ben
Bu alemin içinde
***
Yalnız seni sevmişim ben
Bu alemin içinde
***
Başkasına gönül vermem
Hep sen varsın içimde
***
Öldüm, aman aman
Yandım, anam anam
***
Öldüm, aman aman
Yandım, anam anam
***
Gözlerin çakmak çakmak
Amacın beni yakmak
Uzak durma sevgilim
Olur mu benden kaçmak?
***
Gözlerin çakmak çakmak
Amacın beni yakmak
Uzak durma sevgilim
Olur mu benden kaçmak?
-
Bir lokma ekmeği ikiye böldük
Beraber ağladık beraber güldük
Ne günler yaşadık ne günler
Hayat bir masalmış arkadaş
***
Elveda aşklara
Elveda yıllara
Bu nankör zamana
Yenildim arkadaş
***
İnsanı insana
Ezdiği bu yerde
Bir ömür harcadık
Tükendik arkadaş
***
Bir türlü bitmedi bu hayat kavgamız
Hep başka bahara kaldı bak sevdamız
Kim vurduya gitti yarınlarımız
Hayat bir kumarmış arkadaş
***
Çocukken ne düşler kurardık senle
Masmavi bir dünya çizerdik senle
Mutluluk içinde barış içinde
Hatırlar mısın arkadaş
***
Sınırı olmayan bir dünya yok mu
Savaşsız kavgasız bir dünya yok mu
İnsanca yaşamak bu bize çok mu
Söylesene arkadaş
-
Ben yasaklara değil sevdalara yenildim
Ben yıllara değil yalnızlığa yenildim
Ben hayata değil tek sana yenildim
Benim sana olan bu sevdam bitmez
***
Zincirlere vursalar
Zamanı durdursalar
Sırtımdan da vursalar
Bu sevda bitmez
***
Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez
Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez
İstersen çek git eller kıymetini bilmez
Benim sana olan bu sevdam bitmez
-
Beni hor görme kardaşım
Sen altınsın ben tunç muyum
Beni hor görme kardaşım?
Sen altınsın ben tunç muyum?
***
Aynı vardan var olmuşuz
Aynı vardan var olmuşuz
Sen gümüşsün ben saç mıyım dost?
***
Aynı vardan var olmuşuz
Aynı vardan var olmuşuz
Sen gümüşsün ben saç mıyım dost?
***
Topraktandır cümle beden
Nefsini öldür ölmeden
Topraktandır cümle beden
Nefsini öldür ölmeden
***
Böyle emretmiş yaradan
Böyle emretmiş yaradan
Sen kalemsin ben uçmuyum dost?
***
Böyle emretmiş yaradan
Böyle emretmiş yaradan
Sen kalemsin ben uçmuyum dost?
***
Tabiata insan aşık
Topraktan olduk kardaşık
Tabiata insan aşık
Topraktan olduk kardaşık
***
Aynı yolcuyuz yoldaşık
Aynı yolcuyuz yoldaşık
Sen yolcusun ben baç mıyım dost?
***
Aynı yolcuyuz yoldaşık
Aynı yolcuyuz yoldaşık
Sen yolcusun ben baç mıyım dost?
-
Yemek yapmayı bilmezsin
Ütüden anlamazsın
Yemek yapmayı bilmezsin
Ütüden anlamazsın
***
İki dakika geç kalsam
Hesap kitap sorarsın
Çok konuşma kem küm etme
Yüreğimi tüketme
Sevdiğimi inkar etme
Allahın var mı senin?
***
Dır dır etme vır vır etme
Canımı sıkma benim
Sevdiğime pişman etme
Allahın varmı senin?
Dır dır etme vır vır etme
Canımı sıkma benim
Sevdiğime pişman etme
Allahın varmı senin?
***
İki tatlı söz etmezsin
Güler yüz göstermezsin
İki tatlı söz etmezsin
Güler yüz göstermezsin
***
Ne öptürür ne öpersin
Allahın varmı senin?
Çok konuşma kem küm etme
Yüreğimi tüketme
Sevdiğimi inkar etme
Allahın var mı senin?
***
Dır dır etme vır vır etme
Canımı sıkma beni
Sevdiğime pişman etme
Allahın varmı senin?
Dır dır etme vır vır etme
Canımı sıkma benim
Sevdiğime pişman etme
Allahın varmı senin?
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Aman mezarımı yol üstüne kazsınlar
Aman tevkilimi baş ucuma yazsınlar
Oy oy oy oy oy oy oy
Oy oy oy oy oy oy oy
Aman burdan gelen geçen yolcular
Aman aman aman aman aman aman aman
Valla burda bir garip öldü desinler
Oy oy oy oy oy oy oy
Oy oy oy oy oy oy oy
Valla çetindir ölüm ölüm ölüm ölüm
Kardaş çetindir ölüm ölüm
Getirin nazlı yavrumu görüm
Ben garibem nasıl edim
Kimsesizem nere gidem
Yaralıyam ben oy oy oy oy
***
Hele yar yar yar, zalım yar
Hayın yar, kafir yar, çapkın yar
Le le le le le le leylim le yar, leylim le yar
***
Ne zalımsın yarim
Ben sana kurbanım
Yüzüne hayranım
Sevgili sultanım
***
Yarın akşam sizde
Ben sana mihmanım
Seni görmemişem
Yamandır ahvalım
***
Yarın akşam sizde
Ben sana mihmanım
Seni görmemişem
Yamandır ahvalım
***
Hele yar yar yar, zalım yar
Hayın yar, kafir yar, çapkın yar
Le le le le le le leylim le yar, leylim le yar
***
Ne zalımsın yarim
Ben sana kurbanım
Yüzüne hayranım
Sevgili sultanım
***
Yarın akşam sizde
Ben sana mihmanım
Seni görmemişem
Yamandır ahvalım
***
Yarın akşam sizde
Ben sana mihmanım
Seni görmemişem
Yamandır ahvalım
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