Mahsun Kırmızıgül

Ay Aman Güneşe dokunmayın o benim sıcaklığım Geceme dokunmayım geceler dert ortağım Yarime dokunmayın yar benim tek varlığım Yarime dokunmayın yar benim tek varlığım Canıma dokunmayın bu canım Allah'ımın Ah, canıma dokunmayın bu canım Allah'ımın *** Ay aman, aman, aman geceler uyuyamam Ay aman, aman, aman utanır ağlayamam Ay aman, aman, aman ellere alışamam Ay aman, aman, aman ben onsuz yaşayamam *** Ay aman, aman, aman geceler uyuyamam Ay aman, aman, aman utanır ağlayamam Ay aman, aman, aman ellere alışamam Ay aman, aman, aman ben onsuz yaşayamam *** Aşk duraklarda eskir gemiler limanlarda Hasret yürekte eskir yeminler yalanlarda Sevenler ölmez derler benim gibi sevenler Sevenler ölmez derler benim gibi sevenler İçim yanıyor benim bu kara akşamlarda Ah, içim yanıyor benim bu onsuz akşamlarda *** Ay aman, aman, aman geceler uyuyamam Ay aman, aman, aman utanır ağlayamam Ay aman, aman, aman ellere alışamam Ay aman, aman, aman ben onsuz yaşayamam *** Ay aman, aman, aman geceler uyuyamam Ay aman, aman, aman utanır ağlayamam Ay aman, aman, aman ellere alışamam Ay aman, aman, aman ben onsuz yaşayamam *** Ay aman, aman, aman geceler uyuyamam Ay aman, aman, aman utanır ağlayamam Ay aman, aman

Başkoydum Yedi iklim, dört mevsimde Adını bahar koydum Sen varsın hep düşlerimde Adını umut koydum Yaş oldun hep gözlerimde Adını sevdam koydum Sen yarınım, sen umudum Bu yola ben baş koydum Baş koydum bu sevdaya Sözüm söz, dönmem asla Seviyorum, beni anla Ölsem de kalsam da baş koydum Baş koydum bu sevdaya Sözüm söz, dönmem asla Seviyorum, beni anla Ölsem de kalsam da baş koydum Yedi iklim, dört mevsimde Adını bahar koydum Sen varsın hep düşlerimde Adını umut koydum Yaş oldun hep gözlerimde Adını sevdam koydum Sen yarınım, sen umudum Bu yola ben baş koydum Baş koydum bu sevdaya Sözüm söz, dönmem asla Seviyorum, beni anla Ölsem de kalsam da baş koydum Baş koydum bu sevdaya Sözüm söz, dönmem asla Seviyorum, beni anla Ölsem de kalsam da baş koydum Baş koydum bu sevdaya Sözüm söz, dönmem asla Seviyorum, beni anla Ölsem de kalsam da baş koydum

Bizden Değildir Gönülden özürlü insanlar azmış Dünyayı savaşlar, yoksulluk sarmış Kötüler için dört kitap ne yazmış *** Canlara kıyanlar, ırkçılıkla yapanlar, zulmeden insanlar Bizden değildir *** Kötüler tanımaz ne kitap ne yasa Dünyada savaşlar artık son bulsa Firavuna ne söylemiş ya Musa *** Canlara kıyanlar, ırkçılıkla yapanlar, zulmeden insanlar Bizden değildir *** İnsanı sevmeyen, merhamet etmeyen, kul hakkını yiyen Bizden değildir *** Körelmiş yürekler sevgiyle dolsa Aç kalan çocuklar artık ağlamasa Sevgi için ne söylemiş ya isa *** İnsanı sevmeyen, merhamet etmeyen, kul hakkını yiyen Bizden değildir *** Hürriyet tükenmiş bitmiş adalet Günahsız insanlar çeker eziyet Ümmete ne söylemiş ya Muhammed *** Haline bakmayan, yardıma koşmayan, Allahtan korkmayan Bizden değildir *** İnsanı sevmeyen, merhamet etmeyen, kul hakkını yiyen Bizden değildir

Başroldeyim Rüzgar gibi geldi geçti yıllarım Aynada kendimi tanıyamadım Rüzgar gibi geldi geçti yıllarım Aynada kendimi tanıyamadım *** Son bulacak birgün benimde hayatım Bu fani dünyada misafirim ben ah Son bulacak birgün benimde hayatım Kiralık dünyada misafirim ben *** Başroldeyim her sahnede yanımdaki dostlar nerede Dünya denen bu alemde yalnızları oynuyorum Başroldeyim her sahnede hiç dostum yok hepsi sahte Dünya denen bu alemde yalnızları oynuyorum *** Bir anam var bir çocuğum bir meçhule gidiyorum Hayat denen bu oyunda yalnızları oynuyorum Bir anam var bir çocuğum bir meçhule gidiyorum Hayat denen bu oyunda mutluluğu oynuyorum *** Nice feryat gizli suskunluğumda Savaştım çırpındım can pazarında Nice feryat gizli suskunluğumda Savaştım çırpındım can pazarında *** Bir can borcum kaldı oda Allah'a Kiralık dünyada misafirim ben, ah Bir can borcum kaldı oda Allah'a Kiralık dünyada misafirim ben *** Başroldeyim her sahnede çok sevdiğim dostlarım nerde Dünya denen bu alemde yalnızları oynuyorum Başroldeyim her sahnede hiç dostum yok hepsi sahte Dünya denen bu alemde yalnızları oynuyorum *** Bir anam var bir çocuğum bir meçhule gidiyorum Hayat denen bu oyunda yalnızları oynuyorum Bir anam var bir çocuğum bir meçhule gidiyorum Hayat denen bu oyunda mutluluğu oynuyorum

Bitti Artık İki damla yaş düşüyor, gözlerimden yanağıma Geç de olsa anlıyorum, biri bana biri sana Diz çökerken dağlar bana, ah şimdi taşlar ağlar bana Hayatımda bir tek sana yenik düştüm, anlamadın *** Ama şimdi Bitti artık ağlayışım, bitti artık yalvarışım Bitti artık büyük aşkım, bitti artık Ah benim yürek sızım, ah benim gönül sızım Ben de artık yalnızım, bitti artık *** Bak takvimler yalnızlığı gösteriyor, anlasana Yüreğimden kan damlıyor biri bana biri sana Ben ki asi boyun eğmez, ben ki hoyrat söz dinlemez Senin için hem de kaç kez yaşlar döktüm anlamadın *** Ama şimdi Bitti artık ağlayışım, bitti artık haykırışım Bitti artık büyük aşkım, bitti artık Ah benim gönül sızım, ah benim yürek sızım Ben de artık yalnızım, bitti artık *** Bitti artık ağlayışım, bitti artık haykırışım Sana olan büyük aşkım bitti artık Git gidebildiğin kadar git, bütün yollar senin olsun Ama unutma ki Ne benim kadar seni seveni Ne benim kadar sana değer vereni asla asla bulamayacaksın *** Ah benim gönül sızım, ah benim yürek sızım Ben de artık yalnızım, bitti artık Bitti artık ağlayışım, bitti artık haykırışım Bitti artık büyük aşkım

Daye Bu başıma gelenleri sayamam Hiçbir kalbi kırmamışım kıramam Yokluğunda yandı gönlüm kavruldu Daye sana doymamışım doyamam *** Yaban elde neler geldi başıma Düşündükçe aklar düştü saçıma Hep zalimler çıktı benim karşıma Zulümlerden geliyorum le daye *** Uzaklardan geliyorum le daye Ölümlerden geliyorum le daye Belalardan geliyorum le daye *** Ben o eski, ben değilim le daye Nerde o eski günlerim le daye Zaman geçti çok değiştik le daye *** Boz bulanık seller gibi akmadım Ateş olup insanları yakmadım Hiç kimsenin yuvasını yıkmadım İnsanlıktan ayrılmadım le daye *** Yaban elde neler geldi başıma Düşündükçe aklar düştü saçıma Hep zalimler çıktı benim karşıma Zulümlerden geliyorum le daye *** Uzaklardan geliyorum le daye Ölümlerden geliyorum le daye Belalardan geliyorum le daye *** Ben o eski, ben değilim le daye Nerde o eski günlerim le daye Zaman geçti çok değiştik le daye