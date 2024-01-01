Balmısın Arımısın Şarkı Sözleri
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Mahsun Kırmızıgül
Balmısın Arımısın
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Bal mısın? Arı mısın? Dağların karı mısın?
Sana bir çiçek versem bilmem ki alır mısın
Bal mısın? Arı mısın? Dağların karı mısın?
Sana bir çiçek versem bilmem ki alır mısın
***
Bu dağlar kömürdendir loy, loy, loy, loy
Geçen gün ömürdendir, geçen gün ömürdendir
Öyle bir yâr sevmişem loy, loy, loy, loy
Ömrümü çürütendir, ömrümü çürütendir
Bal mısın? Arı mısın? Dağların karı mısın?
***
Sana bir çiçek versem bilmem ki alır mısın
Bal mısın? Arı mısın? Dağların karı mısın?
Sana bir çiçek versem bilmem ki alır mısın
***
Bal mısın? Arı mısın? Dağların karı mısın?
Sana bir çiçek versem bilmem ki alır mısın
***
Bu dağlardı neşe loy, loy, loy, loy
Gün kalka gölge düşe, gün kalka gölge düşe
Beni yârdan ayıran loy, loy, loy, loy
Evine figan düşe, evine figan düşe
Bal mısın? Arı mısın? Dağların karı mısın?
Sana bir çiçek versem bilmem ki alır mısın
***
Bal mısın? Arı mısın? Dağların karı mısın?
Sana bir çiçek versem bilmem ki alır mısın
Bal mısın? Arı mısın? Dağların karı mısın?
Sana bir çiçek versem bilmem ki alır mısın
***
Bu dağlar ulu dağlar loy, loy, loy, loy
Etrafı karlı dağlar, etrafı karlı dağlar
Ben derdimi söylesem loy, loy, loy, loy
Gök durur, bulut ağlar; gök durur, bulut ağlar
Bal mısın? Arı mısın? Dağların karı mısın?
Sana bir çiçek versem bilmem ki alır mısın
Bal mısın? Arı mısın? Dağların karı mısın?
Sana bir çiçek versem bilmem ki alır mısın
Bal mısın? Arı mısın? Dağların karı mısın?
Sana bir çiçek versem bilmem ki alır mısın
Bal mısın? Arı mısın? Dağların karı mısın?