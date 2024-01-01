Mahsun Kırmızıgül

Bal mısın? Arı mısın? Dağların karı mısın? Sana bir çiçek versem bilmem ki alır mısın Bal mısın? Arı mısın? Dağların karı mısın? Sana bir çiçek versem bilmem ki alır mısın *** Bu dağlar kömürdendir loy, loy, loy, loy Geçen gün ömürdendir, geçen gün ömürdendir Öyle bir yâr sevmişem loy, loy, loy, loy Ömrümü çürütendir, ömrümü çürütendir Bal mısın? Arı mısın? Dağların karı mısın? *** Sana bir çiçek versem bilmem ki alır mısın Bal mısın? Arı mısın? Dağların karı mısın? Sana bir çiçek versem bilmem ki alır mısın *** Bal mısın? Arı mısın? Dağların karı mısın? Sana bir çiçek versem bilmem ki alır mısın *** Bu dağlardı neşe loy, loy, loy, loy Gün kalka gölge düşe, gün kalka gölge düşe Beni yârdan ayıran loy, loy, loy, loy Evine figan düşe, evine figan düşe Bal mısın? Arı mısın? Dağların karı mısın? Sana bir çiçek versem bilmem ki alır mısın *** Bal mısın? Arı mısın? Dağların karı mısın? Sana bir çiçek versem bilmem ki alır mısın Bal mısın? Arı mısın? Dağların karı mısın? Sana bir çiçek versem bilmem ki alır mısın *** Bu dağlar ulu dağlar loy, loy, loy, loy Etrafı karlı dağlar, etrafı karlı dağlar Ben derdimi söylesem loy, loy, loy, loy Gök durur, bulut ağlar; gök durur, bulut ağlar Bal mısın? Arı mısın? Dağların karı mısın? Sana bir çiçek versem bilmem ki alır mısın Bal mısın? Arı mısın? Dağların karı mısın? Sana bir çiçek versem bilmem ki alır mısın Bal mısın? Arı mısın? Dağların karı mısın? Sana bir çiçek versem bilmem ki alır mısın Bal mısın? Arı mısın? Dağların karı mısın?