Ay doğar elek gibi Ay doğar elek gibi Gül yüzün melek gibi Gül yüzün melek gibi Gül yüzün melek gibi Gül yüzün melek gibi *** Öyle bir yar sevmişem Öyle bir yar sevmişem Sanki taş bebek gibi Sanki taş bebek gibi Sanki taş bebek gibi Sanki taş bebek gibi *** Beklerem ki yar gele Geç gelmeye er gele Öyle belen sarılam ki Yedi gömlekten ter gele *** Beklerem ki yar gele Geç gelmeye er gele Öyle belen sarılam ki Yedi gömlekten ter gele *** Yalnız senden inayet Yalnız senden inayet Sen bana merhamet et Sen bana merhamet et Sen bana merhamet et Sen bana merhamet et *** Yar geliyor Allah'ım Yar geliyor Allah'ım Aklım sana emanet Fikrim sana emanet Mahsun sana emanet Kulun sana emanet *** Beklerem ki yar gele Yar er gele tez gele Öyle belen sarılam ki Yedi gömlekten ter gele *** Beklerem ki yar gele Geç gelmeye er gele Öyle belen sarılam ki Yedi gömlekten ter gele *** Gel ki basam bağrıma Gel ki basam bağrıma Katlanıram kahrına Katlanıram kahrına Katlanıram kahrına Katlanıram kahrına *** Ölümü göze aldım Ölümü göze aldım Ben o yarin uğruna Ben o yarin uğruna Ben o yarin uğruna Ben o yarin uğruna *** Beklerem ki yar gele Yar er gele tez gele Öyle belen sarılam ki Yedi gömlekten ter gele *** Beklerem ki yar gele Geç gelmeye er gele Öyle belen sarılam ki Yedi gömlekten ter gele