Belalım Şarkı Sözleri
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Mahsun Kırmızıgül
Belalım
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Yine hasretli bir güne
Giriyorum hayalinle
Aklımdan çıkmıyorsun belalım
***
Sensiz geçen akşamlarda
Yine başım belalarda
Mutlu musun oralarda
Belalım
***
Belalım, yaban çiçeğim
Belalım, aşkım gerçeğim
Belalım, tek sevdiceğim
***
Belalım ah... yaralım
***
Sevdiğim dert ortağımsın
Hazanımsın, baharımsın
Sen benim tek varlığımsın
Belalım
***
Sensiz geçen akşamlarda
Yine başım belalarda
Mutlu musun oralarda
Belalım