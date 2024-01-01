Unutulmaz Şarkı Sözleri
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Mahsun Kırmızıgül
Unutulmaz
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Gecenin hüzünlü karanlığında
İnleyen garipler bende sizdenim
Vicdansız hayatın dalgalarında
Çırpınan insanlar bende sizdenim
Çaresiz insanlar bende sizdenim
Hayata kahretmiş yalnız dolaşan
Kirpikler islanmış gözler perişan
***
Bir lokma ekmeğin peşinde koşan
İşçiler memurlar bende sizdenim
Çaresiz insanlar bende sizdenim
Doğacak güneşten
Umut bekleyen
Birazcık mutluluk huzur isteyen
Yaşama hakkımız nerde diyen
Sevdalı insanlar bende sizdenim
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O an, kulakların çınlasın
Seni buradan, andığımda
Aman, sakın ağlamayasın
Bizi sakla gözyaşında
***
Unutulmaz, unutulmaz
Yaşadığımız unutulmaz
Bize olanlar, yaşananlar
Nasıl olur unutulur?
***
O an, dudakların sızlasın
Başka biri, öptüğünde
Aman, sakın bağırmayasın
Acını sakla dudaklarında
***
Unutulmaz, unutulmaz
Yaşadığımız unutulmaz
Bize olanlar, yaşananlar
Nasıl olur, unutulur?
***
Ne yapalım, bir kez
Kaçtı bu aşk vapuru
Peki bu sahiller, unutulur mu?
***
N'apalım, bir kez
Kaçtı bu aşk vapuru
Peki bu sahiller, unutulur mu?
***
Unutulmaz, unutulmaz
Yaşadığımız unutulmaz
Bize olanlar, yaşananlar
Nasıl olur unutulur?
***
Unutulmaz, unutulmaz
Yaşadığımız unutulmaz
Bize olanlar, yaşananlar
Nasıl olur unutulur?
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