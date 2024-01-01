Güler Duman '94 Şarkı Sözleri
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Mahsun Kırmızıgül
Güler Duman '94
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Beni hor görme kardaşım
Sen altınsın ben tunç muyum
Beni hor görme kardaşım?
Sen altınsın ben tunç muyum?
***
Aynı vardan var olmuşuz
Aynı vardan var olmuşuz
Sen gümüşsün ben saç mıyım dost?
***
Aynı vardan var olmuşuz
Aynı vardan var olmuşuz
Sen gümüşsün ben saç mıyım dost?
***
Topraktandır cümle beden
Nefsini öldür ölmeden
Topraktandır cümle beden
Nefsini öldür ölmeden
***
Böyle emretmiş yaradan
Böyle emretmiş yaradan
Sen kalemsin ben uçmuyum dost?
***
Böyle emretmiş yaradan
Böyle emretmiş yaradan
Sen kalemsin ben uçmuyum dost?
***
Tabiata insan aşık
Topraktan olduk kardaşık
Tabiata insan aşık
Topraktan olduk kardaşık
***
Aynı yolcuyuz yoldaşık
Aynı yolcuyuz yoldaşık
Sen yolcusun ben baç mıyım dost?
***
Aynı yolcuyuz yoldaşık
Aynı yolcuyuz yoldaşık
Sen yolcusun ben baç mıyım dost?
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Bir gün mutlak öleceğim
Türkülerle gömün beni
Bir gün mutlak öleceğim
Türkülerle gömün beni
***
Size veda edeceğim
Türkülerle gömün beni
Size veda edeceğim
Türkülerle gömün beni
***
Sazımı asın duvara
Yalnız kalsın bahtı kara
Vasiyetim tüm dostlara
Türkülerle gömün beni
***
Sazımı asın duvara
Yalnız kalsın bahtı kara
Vasiyetim tüm dostlara
Türkülerle gömün beni
***
Muradımı almamışım
Hep ağlayıp gülmemişim
Muradımı almamışım
Hep ağlayıp gülmemişim
***
Ağlamasın dostum eşim
Türkülerle gömün beni
Ağlamasın dostum eşim
Türkülerle gömün beni
***
Derdi yoklar diye diye
Niye doğdum bilmem niye
Götürün doğduğum köye
Türkülerle gömün beni
***
Derdi yoklar diye diye
Niye doğdum bilmem niye
Götürün doğduğum köye
Türkülerle gömün beni
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