Mahsun Kırmızıgül

Beni hor görme kardaşım Sen altınsın ben tunç muyum Beni hor görme kardaşım? Sen altınsın ben tunç muyum? *** Aynı vardan var olmuşuz Aynı vardan var olmuşuz Sen gümüşsün ben saç mıyım dost? *** Aynı vardan var olmuşuz Aynı vardan var olmuşuz Sen gümüşsün ben saç mıyım dost? *** Topraktandır cümle beden Nefsini öldür ölmeden Topraktandır cümle beden Nefsini öldür ölmeden *** Böyle emretmiş yaradan Böyle emretmiş yaradan Sen kalemsin ben uçmuyum dost? *** Böyle emretmiş yaradan Böyle emretmiş yaradan Sen kalemsin ben uçmuyum dost? *** Tabiata insan aşık Topraktan olduk kardaşık Tabiata insan aşık Topraktan olduk kardaşık *** Aynı yolcuyuz yoldaşık Aynı yolcuyuz yoldaşık Sen yolcusun ben baç mıyım dost? *** Aynı yolcuyuz yoldaşık Aynı yolcuyuz yoldaşık Sen yolcusun ben baç mıyım dost?