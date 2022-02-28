Mahsun Kırmızıgül Yüzyılın Türküleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mahsun Kırmızıgül Yüzyılın Türküleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yüzyılın Türküleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ah, bir ataş ver, cigaramı yakayım
Sen salın gel, ben boyuna bakayım
***
Uzun olur gemilerin direği
Uzun olur gemilerin direği
Ah, çatal olur efelerin yüreği
Ah, yanık olur anaların yüreği
***
Ah, vur ataşı, gavur sinem ko yansın
Arkadaşlar uykulardan uyansın
***
Uzun olur gemilerin direği
Uzun olur gemilerin direği
Ah, çatal olur efelerin yüreği
Ah, yanık olur anaların yüreği