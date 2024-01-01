Nilüfer Şarkı Sözleri
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Mahsun Kırmızıgül
Nilüfer
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Bırak be zalım bırak
Bırak be hain bırak
O yara gideceğim
Benim yolum çok ırak
O yara gideceğim
Benim yolum çok ırak
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Ay hanım hanım hanım
A benim canım canım
Ay hanım hanım hanım
A benim canım canım
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Yandan bak pencereye
Yandan bak pencereye
Nere çıkıp gidelim
Bende bilmem nereye
Nere çıkıp gidelim
Bende bilmem nereye
***
Bırak be zalim bırak
Bırak be hain bırak
O yare gideceğim
Benim yolum pek irak
O yare gideceğim
Benim yolum pek irak
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Ay hanım hanım hanım
A benim canım canım
Ah hanım hanım hanım
A benim canım canım
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Kimse bana yaran olmaz yar olmaz
Mertlik hırkasını giydim giyeli
Dünya bomboş olsa bana yer kalmaz
İnsana muhabbet duydum duyalı, duyalı, duyalı, duyalı, duy
İnsana muhabbet duydum duyalı, duyalı, duyalı, duyalı, duy
***
İmanın hükümdar benmiyim esir
Ehli beyti sevdim dedimse kusur
Kimi korkak dedi kimide cesur
Kurt ile koyunu yaydım yayalı, yayalı, yayalı, yayalı, of
Kurt ile koyunu yaydım yayalı, yayalı, yayalı, yayalı, of
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Kimi benden kağıt ücret arıyor
Hal bilmeyen dipte demir soruyor
Dostlar ölümüme karar kalıyor
Sefil seninmiyim dedim diyeli, diyeli, diyeli, oy
Sefil seninmiyim dedim diyeli, diyeli, diyeli, oy
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