Mahsun Kırmızıgül

Bitliste Beş Minare Bitlis’te beş minare Beri gel oğlan beri gel Yüreğim dolu yare Beri gel oğlan beri gel İsterem yanan gelem Beri gel oğlan beri gel Cebimde yok beş pare Beri gel oğlan beri gel *** Tüfeğim dolu saçma Beri gel oğlan beri gel Güzelim benden kaçma Beri gel oğlan beri gel Doksan dokuz yaram var Beri gel oğlan beri gel Bir yara da sen açma Beri gel oğlan beri gel

Bir Ataş Ver Ah, bir ataş ver, cigaramı yakayım Sen salın gel, ben boyuna bakayım *** Uzun olur gemilerin direği Uzun olur gemilerin direği Ah, çatal olur efelerin yüreği Ah, yanık olur anaların yüreği *** Ah, vur ataşı, gavur sinem ko yansın Arkadaşlar uykulardan uyansın *** Uzun olur gemilerin direği Uzun olur gemilerin direği Ah, çatal olur efelerin yüreği Ah, yanık olur anaların yüreği

Dersim Dört Dağın İçinde Dersim dört dağ içinde Dersim dört dağ içinde *** Gülü bardak içinde Dersimi Hak saklasın Bir yarim var içimde *** Noldu agama noldu Noldu paşama noldu Sararıp benzin soldu *** Ağam burdan gidelim Bu yerler viran oldu Ağam burdan gidelim Paşam burdan gidelim Bu yerler viran oldu Bu yerler viran oldu *** Perteyin altı kelek Perteyin altı kelek *** Dersime gidek gelek Elim elinde olsun Kapı kapı dilenek *** Noldu agama noldu Noldu paşama noldu Sararıp benzin soldu *** Ağam burdan gidelim Bu yerler viran oldu Ağam burdan gidelim Paşam burdan gidelim Bu yerler viran oldu Bu yerler viran oldu

Bölemedim Felek Yine Kozumu Bölemedim felek ile kozumu Güldürmedi şu cihanda yüzümü anam yüzümü süre süre gelir Düşman izimi anam izimi Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz oy *** Felek merhametsiz taştan yürekli Gönlümüz efkarlı gamlı meraklı anam meraklı Düşman peşimizde eli silahlı anam silahlı Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz oy *** Daha ne gelecek garip başıma Felek zehir kattı tatlı aşıma anam aşıma Düşmanlar silahlı düştü peşime anam peşime Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz oy

Dağda Harman Olurmu? Dağlar dağımdır benim, dağlar dağımdır benim Dem ortağımdır benim, dem ortağımdır benim Söyletme çok ağlaram, söyletme çok ağlaram Yaman çağımdır benim, yaman çağımdır benim *** Oy dağlar dağlar dağlar, oy dağlar dağlar dağlar Başı dumanlı dağlar Göğsü çimenli dağlar Yol verin yara gidem, yol verin yara gidem Dinsiz imansız dağlar, dinsiz imansız dağlar *** Fincanın etrafı yeşil aman aman Fincanın etrafı yeşil aman aman At kolun kolların boynumdan aşır At kolun kolların boynumdan aşır Sarhoşam dilim dolaşır aman aman Sarhoşam dilim dolaşır aman aman *** Aman kız canım kız öldürdün beni El ettin göz ettin mahvettin beni Aman kız canım kız öldürdün beni El ettin göz ettin mahvettin beni *** Dağda harman olur mu dağda harman olur mu Bege ferman olur mu bege ferman olur mu Yana yana kül oldum yana yana kül oldum Küle derman olur mu küle derman olur mu *** Oy neyleyim neyleyim neyleyim Yar neyleyim neyleyim Ben yarimin malıyım Ben Alikomun malıyım *** Oy neyleyim neyleyim neyleyim Yar neyleyim neyleyim Ben yarimin malıyım Ben Alikomun malıyım

Ayrılık Fikrimden geceler yatabilmirem Bu fikri başımdan atabilmirem Neyleyim ki sene çatabilmirem Neyleyim ki sene çatabilmirem *** Ayrılık ayrılık aman ayrılık Her bir dertten ala yaman ayrılık Ayrılık ayrılık aman ayrılık Her bir dertten ala yaman ayrılık *** Biz bu sonbaharda buluşacaktık Bahar geldi geçti sen gelmez oldun Biz bu sonbaharda buluşacaktık Bahar geldi geçti sen gelmez oldun *** Taşlara mı döndü kalbin gelmedin Aylar geldi geçti sen gelmez oldun Sen gelmez oldun sen gelmez oldun Sen gelmez oldun *** Aybalam gözlerim yolda Beklerim amma Sen gelmez oldun *** Demiştim kapına gelirim diye Kulağım kapıda ses vermez oldun Demiştim kapına gelirim diye Kulağım kapıda ses vermez oldun *** Boş yerime yemin ettik ikimiz Kuşlar yuva kurdu sen gelmez oldun Sen gelmez oldun sen gelmez oldun Sen gelmez oldun *** Aybalam gözlerim yolda Beklerim amma Sen gelmez oldun

Aman Ağrı Sana dertli derler Ağrı Sana dertli derler Ağrı Başın hep dumanlı karlı Başın hep dumanlı karlı *** Aslı'ya kavuşmak için Aslı'ya kavuşmak için Kerem seni aştı Ağrı Kerem seni aştı Ağrı *** Aman Ağrı canım Ağrı Aman Ağrı canım Ağrı Başın hep dumanlı karlı Başın hep dumanlı karlı *** Kışlanın önünde asker sesi var Açın çantasını bakın nesi var Bir çift putiniyle bir de fesi var *** Ano o yemendir gülü çimendir Giden gelmiyor acep nedendir Burası Muş'tur yolu yokuştur Giden gelmiyor acep ne iştir *** Odam kireç tutmuyor Kumunu karmayınca Odam kireç tutmuyor Kumunu karmayınca *** Sevda baştan gitmiyor Sarılıp yatmayınca Sevda baştan gitmiyor Sarılıp yatmayınca