Mahsun Kırmızıgül

Gönülden özürlü insanlar azmış Dünyayı savaşlar, yoksulluk sarmış Kötüler için dört kitap ne yazmış *** Canlara kıyanlar, ırkçılıkla yapanlar, zulmeden insanlar Bizden değildir *** Kötüler tanımaz ne kitap ne yasa Dünyada savaşlar artık son bulsa Firavuna ne söylemiş ya Musa *** Canlara kıyanlar, ırkçılıkla yapanlar, zulmeden insanlar Bizden değildir *** İnsanı sevmeyen, merhamet etmeyen, kul hakkını yiyen Bizden değildir *** Körelmiş yürekler sevgiyle dolsa Aç kalan çocuklar artık ağlamasa Sevgi için ne söylemiş ya isa *** İnsanı sevmeyen, merhamet etmeyen, kul hakkını yiyen Bizden değildir *** Hürriyet tükenmiş bitmiş adalet Günahsız insanlar çeker eziyet Ümmete ne söylemiş ya Muhammed *** Haline bakmayan, yardıma koşmayan, Allahtan korkmayan Bizden değildir *** İnsanı sevmeyen, merhamet etmeyen, kul hakkını yiyen Bizden değildir