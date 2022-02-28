Bizden Değildir Şarkı Sözleri
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Mahsun Kırmızıgül
Bizden Değildir
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Gönülden özürlü insanlar azmış
Dünyayı savaşlar, yoksulluk sarmış
Kötüler için dört kitap ne yazmış
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Canlara kıyanlar, ırkçılıkla yapanlar, zulmeden insanlar
Bizden değildir
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Kötüler tanımaz ne kitap ne yasa
Dünyada savaşlar artık son bulsa
Firavuna ne söylemiş ya Musa
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Canlara kıyanlar, ırkçılıkla yapanlar, zulmeden insanlar
Bizden değildir
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İnsanı sevmeyen, merhamet etmeyen, kul hakkını yiyen
Bizden değildir
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Körelmiş yürekler sevgiyle dolsa
Aç kalan çocuklar artık ağlamasa
Sevgi için ne söylemiş ya isa
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İnsanı sevmeyen, merhamet etmeyen, kul hakkını yiyen
Bizden değildir
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Hürriyet tükenmiş bitmiş adalet
Günahsız insanlar çeker eziyet
Ümmete ne söylemiş ya Muhammed
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Haline bakmayan, yardıma koşmayan, Allahtan korkmayan
Bizden değildir
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İnsanı sevmeyen, merhamet etmeyen, kul hakkını yiyen
Bizden değildir