Yüzyılın Türküleri Şarkı Sözleri
Mahsun Kırmızıgül Yüzyılın Türküleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mahsun Kırmızıgül Yüzyılın Türküleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yüzyılın Türküleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mahsun Kırmızıgül
Yüzyılın Türküleri
-
Bölemedim felek ile kozumu
Güldürmedi şu cihanda yüzümü anam yüzümü
süre süre gelir Düşman izimi anam izimi
Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz
Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz oy
***
Felek merhametsiz taştan yürekli
Gönlümüz efkarlı gamlı meraklı anam meraklı
Düşman peşimizde eli silahlı anam silahlı
Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz
Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz oy
***
Daha ne gelecek garip başıma
Felek zehir kattı tatlı aşıma anam aşıma
Düşmanlar silahlı düştü peşime anam peşime
Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz
Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz oy
-
Ah, bir ataş ver, cigaramı yakayım
Sen salın gel, ben boyuna bakayım
***
Uzun olur gemilerin direği
Uzun olur gemilerin direği
Ah, çatal olur efelerin yüreği
Ah, yanık olur anaların yüreği
***
Ah, vur ataşı, gavur sinem ko yansın
Arkadaşlar uykulardan uyansın
***
Uzun olur gemilerin direği
Uzun olur gemilerin direği
Ah, çatal olur efelerin yüreği
Ah, yanık olur anaların yüreği
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dersim dört dağ içinde
Dersim dört dağ içinde
***
Gülü bardak içinde
Dersimi Hak saklasın
Bir yarim var içimde
***
Noldu agama noldu
Noldu paşama noldu
Sararıp benzin soldu
***
Ağam burdan gidelim
Bu yerler viran oldu
Ağam burdan gidelim
Paşam burdan gidelim
Bu yerler viran oldu
Bu yerler viran oldu
***
Perteyin altı kelek
Perteyin altı kelek
***
Dersime gidek gelek
Elim elinde olsun
Kapı kapı dilenek
***
Noldu agama noldu
Noldu paşama noldu
Sararıp benzin soldu
***
Ağam burdan gidelim
Bu yerler viran oldu
Ağam burdan gidelim
Paşam burdan gidelim
Bu yerler viran oldu
Bu yerler viran oldu
-
-
-
Dağlar dağımdır benim, dağlar dağımdır benim
Dem ortağımdır benim, dem ortağımdır benim
Söyletme çok ağlaram, söyletme çok ağlaram
Yaman çağımdır benim, yaman çağımdır benim
***
Oy dağlar dağlar dağlar, oy dağlar dağlar dağlar
Başı dumanlı dağlar
Göğsü çimenli dağlar
Yol verin yara gidem, yol verin yara gidem
Dinsiz imansız dağlar, dinsiz imansız dağlar
***
Fincanın etrafı yeşil aman aman
Fincanın etrafı yeşil aman aman
At kolun kolların boynumdan aşır
At kolun kolların boynumdan aşır
Sarhoşam dilim dolaşır aman aman
Sarhoşam dilim dolaşır aman aman
***
Aman kız canım kız öldürdün beni
El ettin göz ettin mahvettin beni
Aman kız canım kız öldürdün beni
El ettin göz ettin mahvettin beni
***
Dağda harman olur mu dağda harman olur mu
Bege ferman olur mu bege ferman olur mu
Yana yana kül oldum yana yana kül oldum
Küle derman olur mu küle derman olur mu
***
Oy neyleyim neyleyim neyleyim
Yar neyleyim neyleyim
Ben yarimin malıyım
Ben Alikomun malıyım
***
Oy neyleyim neyleyim neyleyim
Yar neyleyim neyleyim
Ben yarimin malıyım
Ben Alikomun malıyım
-
-
Fikrimden geceler yatabilmirem
Bu fikri başımdan atabilmirem
Neyleyim ki sene çatabilmirem
Neyleyim ki sene çatabilmirem
***
Ayrılık ayrılık aman ayrılık
Her bir dertten ala yaman ayrılık
Ayrılık ayrılık aman ayrılık
Her bir dertten ala yaman ayrılık
***
Biz bu sonbaharda buluşacaktık
Bahar geldi geçti sen gelmez oldun
Biz bu sonbaharda buluşacaktık
Bahar geldi geçti sen gelmez oldun
***
Taşlara mı döndü kalbin gelmedin
Aylar geldi geçti sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun
***
Aybalam gözlerim yolda
Beklerim amma
Sen gelmez oldun
***
Demiştim kapına gelirim diye
Kulağım kapıda ses vermez oldun
Demiştim kapına gelirim diye
Kulağım kapıda ses vermez oldun
***
Boş yerime yemin ettik ikimiz
Kuşlar yuva kurdu sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun
***
Aybalam gözlerim yolda
Beklerim amma
Sen gelmez oldun
-
-
-
-
Sana dertli derler Ağrı
Sana dertli derler Ağrı
Başın hep dumanlı karlı
Başın hep dumanlı karlı
***
Aslı'ya kavuşmak için
Aslı'ya kavuşmak için
Kerem seni aştı Ağrı
Kerem seni aştı Ağrı
***
Aman Ağrı canım Ağrı
Aman Ağrı canım Ağrı
Başın hep dumanlı karlı
Başın hep dumanlı karlı
***
Kışlanın önünde asker sesi var
Açın çantasını bakın nesi var
Bir çift putiniyle bir de fesi var
***
Ano o yemendir gülü çimendir
Giden gelmiyor acep nedendir
Burası Muş'tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir
***
Odam kireç tutmuyor
Kumunu karmayınca
Odam kireç tutmuyor
Kumunu karmayınca
***
Sevda baştan gitmiyor
Sarılıp yatmayınca
Sevda baştan gitmiyor
Sarılıp yatmayınca
-
Sana dertli derler Ağrı
Sana dertli derler Ağrı
Başın hep dumanlı karlı
Başın hep dumanlı karlı
***
Aslı'ya kavuşmak için
Aslı'ya kavuşmak için
Kerem seni aştı Ağrı
Kerem seni aştı Ağrı
***
Aman Ağrı canım Ağrı
Aman Ağrı canım Ağrı
Başın hep dumanlı karlı
Başın hep dumanlı karlı
***
Kışlanın önünde asker sesi var
Açın çantasını bakın nesi var
Bir çift putiniyle bir de fesi var
***
Ano o yemendir gülü çimendir
Giden gelmiyor acep nedendir
Burası Muş'tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir
***
Odam kireç tutmuyor
Kumunu karmayınca
Odam kireç tutmuyor
Kumunu karmayınca
***
Sevda baştan gitmiyor
Sarılıp yatmayınca
Sevda baştan gitmiyor
Sarılıp yatmayınca
-
-
-
-
-
Bitlis’te beş minare
Beri gel oğlan beri gel
Yüreğim dolu yare
Beri gel oğlan beri gel
İsterem yanan gelem
Beri gel oğlan beri gel
Cebimde yok beş pare
Beri gel oğlan beri gel
***
Tüfeğim dolu saçma
Beri gel oğlan beri gel
Güzelim benden kaçma
Beri gel oğlan beri gel
Doksan dokuz yaram var
Beri gel oğlan beri gel
Bir yara da sen açma
Beri gel oğlan beri gel
-
-