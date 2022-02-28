Mahsun Kırmızıgül

Ben yasaklara değil sevdalara yenildim Ben yıllara değil yalnızlığa yenildim Ben hayata değil tek sana yenildim Benim sana olan bu sevdam bitmez *** Zincirlere vursalar Zamanı durdursalar Sırtımdan da vursalar Bu sevda bitmez *** Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez İstersen çek git eller kıymetini bilmez Benim sana olan bu sevdam bitmez

Bir lokma ekmeği ikiye böldük Beraber ağladık beraber güldük Ne günler yaşadık ne günler Hayat bir masalmış arkadaş *** Elveda aşklara Elveda yıllara Bu nankör zamana Yenildim arkadaş *** İnsanı insana Ezdiği bu yerde Bir ömür harcadık Tükendik arkadaş *** Bir türlü bitmedi bu hayat kavgamız Hep başka bahara kaldı bak sevdamız Kim vurduya gitti yarınlarımız Hayat bir kumarmış arkadaş *** Çocukken ne düşler kurardık senle Masmavi bir dünya çizerdik senle Mutluluk içinde barış içinde Hatırlar mısın arkadaş *** Sınırı olmayan bir dünya yok mu Savaşsız kavgasız bir dünya yok mu İnsanca yaşamak bu bize çok mu Söylesene arkadaş