Sevdalıyım / Bu Sevda Bitmez Şarkı Sözleri
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Mahsun Kırmızıgül
Sevdalıyım / Bu Sevda Bitmez
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Ben yasaklara değil sevdalara yenildim
Ben yıllara değil yalnızlığa yenildim
Ben hayata değil tek sana yenildim
Benim sana olan bu sevdam bitmez
***
Zincirlere vursalar
Zamanı durdursalar
Sırtımdan da vursalar
Bu sevda bitmez
***
Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez
Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez
İstersen çek git eller kıymetini bilmez
Benim sana olan bu sevdam bitmez
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Bir lokma ekmeği ikiye böldük
Beraber ağladık beraber güldük
Ne günler yaşadık ne günler
Hayat bir masalmış arkadaş
***
Elveda aşklara
Elveda yıllara
Bu nankör zamana
Yenildim arkadaş
***
İnsanı insana
Ezdiği bu yerde
Bir ömür harcadık
Tükendik arkadaş
***
Bir türlü bitmedi bu hayat kavgamız
Hep başka bahara kaldı bak sevdamız
Kim vurduya gitti yarınlarımız
Hayat bir kumarmış arkadaş
***
Çocukken ne düşler kurardık senle
Masmavi bir dünya çizerdik senle
Mutluluk içinde barış içinde
Hatırlar mısın arkadaş
***
Sınırı olmayan bir dünya yok mu
Savaşsız kavgasız bir dünya yok mu
İnsanca yaşamak bu bize çok mu
Söylesene arkadaş
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